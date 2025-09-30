Bêta Black Ops 7 : Comment y participer et obtenir un accès ?

Une bêta est prévue pour Call of Duty: Black Ops 7. D'ailleurs, nous vous précisons comment y participer et comment obtenir un accès, afin que vous puissiez en profiter sans problèmes.

Comment participer à la bêta de Black Ops 7 ?

Pour participer à la bêta en accès anticipé de Black Ops 7 : Il faut avoir précommandé le jeu sur les différents stores. Si vous avez précommandé une version numérique, vous êtes automatiquement autorisé à participer à la bêta en accès anticipé. Si vous avez précommandé une version physique, votre revendeur vous a normalement donné un « code bêta », à rentrer sur le site officiel. Il convient d'avoir un abonnement actif au Game Pass (tous sauf le Game Pass Core).

: Pour participer à la bêta ouverte de Black Ops 7 : Il n'y a pas de prérequis, celle-ci est accessible à tout le monde.

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Les dates et heures de la bêta de Black Ops 7

Bêta accès anticipé : Dates → Du 2 au 5 octobre 2025

Bêta ouverte à tous : Dates → Du 5 au 8 octobre 2025.



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Quel contenu pour la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 ?

Modes de jeu disponibles lors de la bêta de Black Ops 7 : Surcharge Match à mort par équipe Domination Élimination confirmée Point stratégique Parcours d'entraînement Mode Survie (Zombies)

Cartes disponibles lors de la bêta de Black Ops 7 : Blackheart Cortex Exposure Imprint The Forge Toshin















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Comme c'est très souvent le cas pour les nouveaux jeux, et d'autant plus pour les opus de la licence Call of Duty, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir en avancegrâce à, qui est programmée pour le début du mois d'octobre 2025. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous précisonsSi vous êtes un membre assidu de la communauté Call of Duty, et que vous avez déjà joué aux précédents opus, vous devriez plus ou moins savoir comment faire pour. Toutefois, si ce n'est pas le cas, voiciDe ce fait, et comme vous l'aurez compris, tous les joueurs ayant précommandé le jeu ou possédant un abonnement actif au Game Pass devraient pouvoir, et ce, peu importe l'édition choisie. Autrement, il suffit d'attendreComme vous le savez probablement déjà,se déroulera durant deux week-ends distincts : l'un est pour la bêta en accès anticipé, l'autre pour celle dite « ouverte ». Mais, voici les dates dePour ce qui est des heures de début et de fin de, sachez que nous vous les précisons dans un article dédié.En ce qui concerne le contenu de, celui-ci sera plutôt conséquent. Divers modes de jeu et cartes seront ainsi disponibles durant cette phase de test, afin de diversifier l'expérience :L'arsenal d'armes mis à la disposition de la communauté lors desera assez varié, avec notamment plusieurs fusils d'assaut et plusieurs mitraillettes, en plus d'autres éléments.Les phases de bêta ont pour but de déceler les potentiels problèmes avant le lancement d'un jeu et permettent aux développeurs d'obtenir les premiers retours des joueurs afin d'implanter des changements si besoin. Ainsi, n'hésitez pas à partager les bugs rencontrés ou à faire des suggestions aux équipes via le site officiel ou les réseaux sociaux.Rendez-vous donc au début du mois d'octobre 2025 pour découvrir. Pour rappel, le titre arrive le 14 novembre sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.