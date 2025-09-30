Bêta Black Ops 7 : Comment y participer et obtenir un accès ?

Une bêta est prévue pour Call of Duty: Black Ops 7. D'ailleurs, nous vous précisons comment y participer et comment obtenir un accès, afin que vous puissiez en profiter sans problèmes.
Comme c'est très souvent le cas pour les nouveaux jeux, et d'autant plus pour les opus de la licence Call of Duty, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir en avance Call of Duty: Black Ops 7
grâce à une bêta
, qui est programmée pour le début du mois d'octobre 2025. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous précisons comment participer, et donc jouer, à la bêta de Black Ops 7
.
Comment participer à la bêta de Black Ops 7 ?
Si vous êtes un membre assidu de la communauté Call of Duty, et que vous avez déjà joué aux précédents opus, vous devriez plus ou moins savoir comment faire pour participer à la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
. Toutefois, si ce n'est pas le cas, voici comment jouer à la bêta de BO 7
:
- Pour participer à la bêta en accès anticipé de Black Ops 7 :
- Il faut avoir précommandé le jeu sur les différents stores.
- Si vous avez précommandé une version numérique, vous êtes automatiquement autorisé à participer à la bêta en accès anticipé.
- Si vous avez précommandé une version physique, votre revendeur vous a normalement donné un « code bêta », à rentrer sur le site officiel.
- Il convient d'avoir un abonnement actif au Game Pass (tous sauf le Game Pass Core).
- Pour participer à la bêta ouverte de Black Ops 7 :
- Il n'y a pas de prérequis, celle-ci est accessible à tout le monde.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, tous les joueurs ayant précommandé le jeu ou possédant un abonnement actif au Game Pass devraient pouvoir participer à la bêta de Black Ops 7 en avant-première
, et ce, peu importe l'édition choisie. Autrement, il suffit d'attendre la bêta ouverte de BO 7
.
Les dates et heures de la bêta de Black Ops 7
Comme vous le savez probablement déjà, la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
se déroulera durant deux week-ends distincts : l'un est pour la bêta en accès anticipé, l'autre pour celle dite « ouverte ». Mais, voici les dates de la bêta de BO 7
:
- Bêta accès anticipé :
- Dates → Du 2 au 5 octobre 2025
- Bêta ouverte à tous :
- Dates → Du 5 au 8 octobre 2025.
Pour ce qui est des heures de début et de fin de la bêta de Black Ops 7
, sachez que nous vous les précisons dans un article dédié.
Quel contenu pour la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 ?
En ce qui concerne le contenu de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
, celui-ci sera plutôt conséquent. Divers modes de jeu et cartes seront ainsi disponibles durant cette phase de test, afin de diversifier l'expérience :
- Modes de jeu disponibles lors de la bêta de Black Ops 7 :
- Surcharge
- Match à mort par équipe
- Domination
- Élimination confirmée
- Point stratégique
- Parcours d'entraînement
- Mode Survie (Zombies)
- Cartes disponibles lors de la bêta de Black Ops 7 :
- Blackheart
- Cortex
- Exposure
- Imprint
- The Forge
- Toshin
L'arsenal d'armes mis à la disposition de la communauté lors de la bêta de BO 7
sera assez varié, avec notamment plusieurs fusils d'assaut et plusieurs mitraillettes, en plus d'autres éléments.
Les phases de bêta ont pour but de déceler les potentiels problèmes avant le lancement d'un jeu et permettent aux développeurs d'obtenir les premiers retours des joueurs afin d'implanter des changements si besoin. Ainsi, n'hésitez pas à partager les bugs rencontrés ou à faire des suggestions aux équipes via le site officiel ou les réseaux sociaux.
Rendez-vous donc au début du mois d'octobre 2025 pour découvrir la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
. Pour rappel, le titre arrive le 14 novembre sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
commentaires (3)
Pour jouer a la campagne on fais comment car moi je ne peux pas y jouer
Le mode Zombies sera jouable dès aujourd'hui (3 octobre 2025) via la bêta de Call of Duty: Black Ops 7. Probablement en début de soirée.
J'ai la beta de black ops 7 mais je peux pas jouer au zombie est-ce normal ?