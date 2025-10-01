Call of Duty: Black Ops 7 fait déjà polémique avec un cheat intégré en jeu

Activision fait faire parler de son jeu. Pour cause, lors d'une récente présentation, nous avons pu découvrir le Gravemaker, un sniper capable de tirer à travers les murs, et qui a provoqué un tollé depuis la présentation de Call of Duty Black Ops 7. La communauté s'interroge sur la légitimité d'une telle mécanique.

Un killstreak qui choque par son principe

What is Simp using?! 😱



"You think this will be GA'd?" pic.twitter.com/VJUUwAZB8n — SpawnUp (@SpawnUpgg) September 30, 2025

Les killstreaks n'ont-ils pas toujours été injustes ?

La scène compétitive en alerte











Une comparaison directe avec Battlefield 6

vient de dévoiler l'un de ses nouveaux killstreaks, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu.. Sans grande surprise, cela divise déjà la communauté. Pour certains, Activision a franchi un cap en intégrant directement une mécanique de « wallhack » au cœur du jeu.Lors d'un événement récent, un clip viral a montré le joueur professionnel Simp utilisant le Gravemaker. La scène a immédiatement fait réagir,Le Gravemaker offre neuf balles, chacune pouvant potentiellement se transformer en élimination instantanée si le joueur vise juste. Le problème soulevé par les critiques tient surtout à la frustrationPour autant, certains rappellent que l'essence même des killstreaks est d'offrir un avantage décisif, voire surpuissant.ont toujours fait partie de l'ADN de Call of Duty, avec leur lot de frustration. En ce sens,Les inquiétudes viennent surtout de l'esport, où dans il existe un Gentlemen's Agreement pour bannir certaines armes jugées trop puissantes. Et il n'est pas impossible que le Gravemaker rejoigne cette liste noire s'il est confirmé en tant que série d'éliminations et qu'il s'avère réellement très, voire trop fort, sur le champ de bataille.Cette polémique intervient alors qu'. Bien que la saga Battlefield n'ait jamais été un modèle de sobriété, elle profite du contraste pour séduire les joueurs lassés par la surenchère des gadgets et des skins délirants dans CoD, et cette nouvelle polémique pourrait bien jouer en la faveur de ce BF 6.Pour beaucoup, l'indignation relève surtout d'une question d'ambiance et de perception.. Et si certains joueurs dénoncent le Gravemaker comme une rupture, d'autres estiment qu'il ne fait que perpétuer la logique de Call of Duty, récompenser les meilleurs par des outils spectaculaires.Reste à savoir si ce sniper deviendra un élément marquant du jeu ou un simple gadget que les playlists compétitives finiront par exclure.En attendant, Call of Duty: Black Ops 7 sortira le 14 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.