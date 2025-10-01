Call of Duty: Black Ops 7 fait déjà polémique avec un cheat intégré en jeu

Activision fait faire parler de son jeu. Pour cause, lors d'une récente présentation, nous avons pu découvrir le Gravemaker, un sniper capable de tirer à travers les murs, et qui a provoqué un tollé depuis la présentation de Call of Duty Black Ops 7. La communauté s'interroge sur la légitimité d'une telle mécanique.
Call of Duty: Black Ops 7
vient de dévoiler l'un de ses nouveaux killstreaks, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. Le Gravemaker, un fusil de précision est en effet équipé d'une lunette thermique permettant de voir et tirer à travers les murs
. Sans grande surprise, cela divise déjà la communauté. Pour certains, Activision a franchi un cap en intégrant directement une mécanique de « wallhack » au cœur du jeu.
Un killstreak qui choque par son principe
Lors d'un événement récent, un clip viral a montré le joueur professionnel Simp utilisant le Gravemaker. La scène a immédiatement fait réagir, beaucoup ironisant sur le fait qu'Activision, plutôt que de lutter contre les tricheurs, aurait décidé d'intégrer leurs outils directement dans le jeu
.
Le Gravemaker offre neuf balles, chacune pouvant potentiellement se transformer en élimination instantanée si le joueur vise juste. Le problème soulevé par les critiques tient surtout à la frustration d'être éliminé par un adversaire invisible, derrière deux couches de béton, sans possibilité de riposte
.
Les killstreaks n'ont-ils pas toujours été injustes ?
Pour autant, certains rappellent que l'essence même des killstreaks est d'offrir un avantage décisif, voire surpuissant. Bombardements aériens, hélicoptères de combat, frappes au napalm, voire bombes nucléaires
ont toujours fait partie de l'ADN de Call of Duty, avec leur lot de frustration. En ce sens, le Gravemaker ne serait qu'une variation de plus dans la longue liste des récompenses déséquilibrées de la licence
.
La scène compétitive en alerte
Les inquiétudes viennent surtout de l'esport, où dans il existe un Gentlemen's Agreement pour bannir certaines armes jugées trop puissantes. Et il n'est pas impossible que le Gravemaker rejoigne cette liste noire s'il est confirmé en tant que série d'éliminations et qu'il s'avère réellement très, voire trop fort, sur le champ de bataille.
Une comparaison directe avec Battlefield 6
Cette polémique intervient alors qu'EA mise sur Battlefield 6, présenté comme une alternative plus « réaliste » au chaos de Call of Duty
. Bien que la saga Battlefield n'ait jamais été un modèle de sobriété, elle profite du contraste pour séduire les joueurs lassés par la surenchère des gadgets et des skins délirants dans CoD, et cette nouvelle polémique pourrait bien jouer en la faveur de ce BF 6.
Pour beaucoup, l'indignation relève surtout d'une question d'ambiance et de perception. Les killstreaks restent, par définition, déséquilibrés
. Et si certains joueurs dénoncent le Gravemaker comme une rupture, d'autres estiment qu'il ne fait que perpétuer la logique de Call of Duty, récompenser les meilleurs par des outils spectaculaires.
Reste à savoir si ce sniper deviendra un élément marquant du jeu ou un simple gadget que les playlists compétitives finiront par exclure.
En attendant, Call of Duty: Black Ops 7 sortira le 14 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.
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