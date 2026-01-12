La franchise Call of Duty dangereusement boudée par les joueurs sur Steam

Alors que Call of Duty: Black Ops 7 figure parmi les meilleures ventes de la fin d'année 2025 sur le marché américain, l'ensemble de la franchise est victime d'un étrange phénomène. Peu de joueurs sont présents sur Steam, et cela ne concerne pas que le septième opus de la saga Black Ops.
Le dernier trimestre de 2025 n'a pas été de tout repos pour les jeux de tir. Entre Battlefield 6, ARC Raiders et Call of Duty: Black Ops 7
, les passionnés du genre ne savaient plus où donner de la tête. Mais si ARC Raiders
continue de séduire les joueurs, ses rivaux ont vu leur nombre de connexions quotidiennes dégringoler en fin d'année.
Battlefield 6 a ainsi vu son nombre de joueurs quotidiens passer de plus de 700 000 utilisateurs en pointe à moins de 100 000 connexions simultanées
pendant la période des fêtes. Mais la franchise Call of Duty n'est pas épargnée
et est même confrontée à une situation assez inquiétante.
Moins de 40 000 joueurs actifs sur l'ensemble des jeux Call of Duty disponibles sur Steam
Le 8 janvier 2026, Call of Duty a enregistré son nombre de connexions simultanées le plus bas depuis le lancement de Black Ops 7 sur Steam avec seulement 39 015 joueurs actifs.
Au premier abord, ce chiffre peut sembler normal en fonction de l'heure de jeu et uniquement sur le dernier-né de la franchise. Cependant, ce chiffre vaut pour l'ensemble des jeux Call of Duty sur la plateforme de Valve.
Malgré une semaine de jeu gratuite et des promotions liées aux soldes d'hiver, l'ensemble des jeux disponibles sur la plateforme (incluant Call of Duty: Black Ops 6, Warzone, la série des Modern Warfare et plus encore) peinent à dépasser les 60 000 connexions simultanées
.
Mais pourquoi des chiffres si bas alors que Black Ops 7 reste l'un des titres les plus vendus de la fin d'année 2025 ?
Quelles sont les raisons d'une baisse si importante du nombre de joueurs sur PC ?
Dans un premier temps, il est important de rappeler que la franchise Call of Duty est plus implantée sur consoles de salon que sur PC.
D'ailleurs, celle-ci figure dans le Top 5 des jeux vidéo les plus joués sur PS5 et consoles Xbox Series l'an dernier. Ensuite, l'opus Black Ops 7 a fait face à une concurrence plus importante qu'à l'accoutumée et à une pluie de critiques de la part des joueurs.
Ce désintérêt peut expliquer la chute du nombre de joueurs simultanés sur Steam. Mais Activision semble déterminé à revoir sa copie pour les prochains opus. Les porte-paroles de la firme ont déclaré que la prochaine ère de Call of Duty était actuellement en cours de développement et que les équipes allaient « privilégier l'innovation significative, et non les améliorations progressives.
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