Découvrez l'étonnant point commun entre les jeux les plus joués sur PS5 et Xbox en 2025

Un analyste a partagé le classement des 5 titres les plus joués sur PS5 et sur les consoles Xbox Series en 2025. S'ils montrent une grande tendance dominante, les deux tops partagent un détail qui risque de faire hausser certains sourcils. Avec
Le début d'année est souvent l'occasion de faire des bilans et des récapitulatifs des 12 mois écoulés. Sur la scène vidéoludique, ces bilans prennent souvent la forme de classements, à l'image de celui de Metacritic révélant les 20 jeux PC les mieux notés de l'année 2025
. En ce début 2026, l'analyste Mat Piscatella s'est penché sur nos consoles de salon, plus précisément sur les jeux les plus joués sur PlayStation 5 et sur consoles Xbox Series
.
Un classement absolument identique sur les deux consoles
Avec des sorties comme The Outer Worlds 2, Clair Obscur: Expedition 33
, Assassin's Creed Shadows ou encore ARC Raiders
, il est légitime de penser que certains des jeux les plus vendus de 2025 figurent dans ce classement. Pourtant, les données récoltées indiquent que des titres plus anciens et possédant une importante communauté figurent sur les plus hautes marches du classement.
Attention : il faut préciser que les classements partagés par l'analyste sur Bluesky se basent uniquement sur le marché américain.
Il est donc possible que le Top 5 des titres les plus joués sur les consoles de salon européennes diverge. Cependant, un constat inattendu ressort de ces analyses : le classement des jeux les plus joués en 2025 est identique sur PS5 et sur consoles Xbox Series
, et il inclut les mêmes jeux qu'en 2024. Seuls les titres en 4e et 5e position changent selon la console.
Things are a bit... established... at the top. Full US video game market results from Circana for both December and the 2025 year will be released on January 22nd.
— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 6 janvier 2026 à 16:20
L'année dernière, les 5 jeux les plus joués aux États-Unis sur les deux rivales de salon étaient :
- Fortnite
- Call of Duty
- Grand Theft Auto V
- Roblox
- Minecraft
Le jeu service toujours très apprécié sur consoles, Fortnite en tête
Si voir Fortnite
toujours figurer sur la première marche des titres les plus joués n'est pas surprenant, l'omniprésence des jeux-service montre que le secteur est toujours très populaire
chez les joueurs. Avec des jeux comme Grow a Garden et Dress to Impress, Roblox continue de séduire le jeune public qui n'hésite pas à échanger de l'argent réel en Robux pour profiter de ces expériences.
Pour l'heure, Mat Piscatella n'a partagé que le Top 5 de chaque console. Cependant, il précise que les résultats complets seront révélés le 22 janvier prochain
. Mais avec la sortie de Grand Theft Auto VI prévue en fin d'année, une question se pose désormais : le classement sera-t-il le même début 2027 ? Seuls les joueurs ont le pouvoir et il faut maintenant patienter un an pour le découvrir...
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