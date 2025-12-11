La chute actuelle de Call of Duty pourrait finalement sauver la franchise

Alors que Black Ops 7 peine à convaincre, l'ancien cadre de Microsoft Mike Ybarra voit d'un bon œil la domination actuelle de Battlefield. Selon lui, cette claque commerciale forcera Activision à se surpasser pour offrir aux joueurs un prochain épisode d'une qualité exceptionnelle.
L'hégémonie de Call of Duty semble s'effriter cette année. Avec un Black Ops 7 qui ne rencontre pas le succès critique et populaire escompté
, les regards se tournent vers la concurrence qui reprend du poil de la bête. Pourtant, cette situation pourrait être bénéfique pour l'avenir de la saga, selon Mike Ybarra, ancien dirigeant chez Microsoft et Blizzard, qui estime que la franchise a besoin de ce choc pour évoluer.
Une concurrence nécessaire pour le réveil d'un géant
Mike Ybarra n'a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux. Alors que Battlefield 6 et ARC Raiders captent l'attention des joueurs avec des lancements réussis
, il estime que cette pression est exactement ce dont Activision a besoin. Selon lui, le monopole engendre la stagnation, tandis que la menace d'un rival sérieux pousse à l'excellence. Il affirme que les développeurs de Call of Duty vont « revenir avec une vengeance » pour reconquérir leur trône perdu
.
La concurrence est une bonne chose. Je soutiens l'équipe de Call of Duty pour qu'elle revienne en force, pour les joueurs et pour leur équipe. Ils travaillent incroyablement dur et restent très talentueux. Nous aurons un meilleur Call of Duty grâce à Battlefield.
Ce n'est pas la première fois que Mike Ybarra s'exprime sur ce duel des titans du FPS. Plus tôt dans l'année, lors de la bêta ouverte de Battlefield 6, il avait prédit que le titre d'Electronic Arts allait « écraser » son rival
cette saison. Une prédiction qui semble se vérifier aujourd'hui, mais qu'il nuance avec un optimisme certain pour les joueurs : cette défaite temporaire garantit que Call of Duty ne pourra plus se permettre d'être paresseux à l'avenir,
ce qui profitera à l'ensemble du marché du jeu de tir.
Les raisons d'un désamour grandissant
Si Call of Duty: Black Ops 7
n'est pas un échec financier total, il a clairement perdu sa place centrale dans la culture populaire actuelle. Contrairement à ses prédécesseurs qui alimentaient les discussions pendant des mois, cet opus s'est rapidement effacé des radars
. En, cause notamment, des succès de jeux similaires. Outre Battlefield 6, il y a ARC Raiders qui a massivement séduit les joueurs, en écoulant environ 8 millions de copies.
De plus, l'esthétique jugée hors-sujet par les puristes, les choix techniques et narratifs ont pesé lourd dans la balance
. La campagne coopérative a été vivement critiquée pour son rythme inégal en solo et l'obligation d'une connexion internet permanente, un point de friction majeur pour la communauté. L'utilisation controversée d'intelligence artificielle générative a également suscité la colère d'une partie des joueurs, renforçant le sentiment d'un produit manquant d'âme.
Face à ces retours, Activision semble vouloir revoir sa copie et a d'ores et déjà annoncé des changements stratégiques
, notamment la fin des sorties consécutives pour les sous-séries Modern Warfare et Black Ops
, préférant désormais les alterner.
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