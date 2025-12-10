L'échec critique de Black Ops 7 force Activision à revoir sa stratégie pour l'avenir

C'est un tournant majeur pour la franchise phare d'Activision. Après un accueil critique désastreux pour Call of Duty: Black Ops 7, l'éditeur prend la parole et annonce la fin des sorties consécutives pour ses sous-séries vedettes, afin de garantir une innovation significative à chaque nouvel épisode.

Un constat d'échec pour Call of Duty: Black Ops 7

En ce qui concerne Black Ops 7, nous avions pour objectif de livrer un successeur spirituel à Black Ops 2 et les studios ont mis toute leur passion pour créer un grand jeu dont nous sommes tous très fiers. Mais c'est une chose pour nous de le dire, c'en est une autre pour vous de l'essayer et de juger par vous-mêmes.

Le plan de bataille d'Activision pour reconquérir les joueurs

A message from the Call of Duty Team.



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Un changement radical pour l'avenir de la franchise Call of Duty

Nous ne ferons plus de sorties consécutives de jeux Modern Warfare ou Black Ops. Les raisons sont nombreuses, mais la principale est de s'assurer que nous fournissons une expérience absolument unique chaque année. Nous allons stimuler une innovation qui a du sens, et non plus incrémentale.











Disponible depuis le mois de novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu,n'a, malheureusement, pas pleinement convaincu la communauté, bien que de nombreux joueurs et des joueuses se soient plongés dans ce nouvel opus, qui n'a pas atteint les attentes d'Activision. D'ailleurs,Comme vous le savez probablement déjà,. Sur Steam, les évaluations sont majoritairement négatives, pointant du doigt une campagne solo décevante, des modes multijoueurs déséquilibrés et des problèmes de performance technique. Évidemment, les équipes en charge sont bien conscientes de cela et ont d'ailleurs pris la parole à ce sujet, via un article sur le site officiel de la franchise partagé sur Twitter/X, il y a très peu de temps :. Dès la semaine prochaine, une période d'essai gratuit accompagnée d'un week-end double XP sera lancée sur. L'objectif derrière cette manœuvre est simple : laisser les joueurs se forger leur propre opinion sur ce nouvel opus, manette en main.. Après avoir sorti sa saison 1,: « Vos commentaires continus nous aideront à façonner nos mises à jour saisonnières au cours des prochains mois. La saison 1 est la plus grande saison en direct jamais réalisée, et nous ne faisons que commencer. Nous ne nous reposerons pas tant que Black Ops 7 n'aura pas gagné sa place parmi les meilleurs jeux Black Ops que nous ayons jamais créés. ».Néanmoins, l'annonce la plus importante, et donc la troisième étape, concerne le long terme.. C'est une rupture nette avec le rythme effréné des dernières années qui voyait souvent ces sous-franchises s'enchaîner, créant parfois un sentiment de redite et de fatigue chez les consommateurs.. D'ailleurs, et selon les propos énoncés, la licence Call of Duty est encore très forte : « Pour être clair, l'avenir de Call of Duty est très prometteur et nous pensons que nos meilleurs jours sont encore à venir, compte tenu de la richesse et du talent de nos équipes de développement ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.