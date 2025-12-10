L'échec critique de Black Ops 7 force Activision à revoir sa stratégie pour l'avenir

C'est un tournant majeur pour la franchise phare d'Activision. Après un accueil critique désastreux pour Call of Duty: Black Ops 7, l'éditeur prend la parole et annonce la fin des sorties consécutives pour ses sous-séries vedettes, afin de garantir une innovation significative à chaque nouvel épisode.
Disponible depuis le mois de novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, Call of Duty: Black Ops 7
n'a, malheureusement, pas pleinement convaincu la communauté, bien que de nombreux joueurs et des joueuses se soient plongés dans ce nouvel opus, qui n'a pas atteint les attentes d'Activision. D'ailleurs, l'éditeur de la franchise compte bien modifier sa stratégie pour l'avenir de Call of Duty, et ce, afin d'éviter la lassitude des joueurs et proposer de vraies innovations d'un opus à un autre
.
Un constat d'échec pour Call of Duty: Black Ops 7
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 7 ne connaît pas un succès retentissant depuis sa sortie
. Sur Steam, les évaluations sont majoritairement négatives, pointant du doigt une campagne solo décevante, des modes multijoueurs déséquilibrés et des problèmes de performance technique. Évidemment, les équipes en charge sont bien conscientes de cela et ont d'ailleurs pris la parole à ce sujet, via un article sur le site officiel de la franchise partagé sur Twitter/X, il y a très peu de temps :
En ce qui concerne Black Ops 7, nous avions pour objectif de livrer un successeur spirituel à Black Ops 2 et les studios ont mis toute leur passion pour créer un grand jeu dont nous sommes tous très fiers. Mais c'est une chose pour nous de le dire, c'en est une autre pour vous de l'essayer et de juger par vous-mêmes.
Le plan de bataille d'Activision pour reconquérir les joueurs
Pour tenter de rectifier le tir, Activision va déployer une stratégie en trois étapes
. La première, qui va prendre effet dans très peu de temps, consiste à rendre Call of Duty: Black Ops 7 accessible
. Dès la semaine prochaine, une période d'essai gratuit accompagnée d'un week-end double XP sera lancée sur Black Ops 7
. L'objectif derrière cette manœuvre est simple : laisser les joueurs se forger leur propre opinion sur ce nouvel opus, manette en main.La seconde étape concerne le suivi du jeu
. Après avoir sorti sa saison 1, les développeurs comptent bien continuer sur leur lancée, et ce, dans le but de redorer le blason de BO7
: « Vos commentaires continus nous aideront à façonner nos mises à jour saisonnières au cours des prochains mois. La saison 1 est la plus grande saison en direct jamais réalisée, et nous ne faisons que commencer. Nous ne nous reposerons pas tant que Black Ops 7 n'aura pas gagné sa place parmi les meilleurs jeux Black Ops que nous ayons jamais créés.
».
Un changement radical pour l'avenir de la franchise Call of Duty
Néanmoins, l'annonce la plus importante, et donc la troisième étape, concerne le long terme. Activision a officiellement déclaré la fin des sorties consécutives pour ses sous-séries majeures, à savoir Modern Warfare et Black Ops
. C'est une rupture nette avec le rythme effréné des dernières années qui voyait souvent ces sous-franchises s'enchaîner, créant parfois un sentiment de redite et de fatigue chez les consommateurs.
Nous ne ferons plus de sorties consécutives de jeux Modern Warfare ou Black Ops. Les raisons sont nombreuses, mais la principale est de s'assurer que nous fournissons une expérience absolument unique chaque année. Nous allons stimuler une innovation qui a du sens, et non plus incrémentale.
En espaçant les itérations de ses séries phares, Activision espère redorer sa marque et contenter sa communauté
. D'ailleurs, et selon les propos énoncés, la licence Call of Duty est encore très forte : « Pour être clair, l'avenir de Call of Duty est très prometteur et nous pensons que nos meilleurs jours sont encore à venir, compte tenu de la richesse et du talent de nos équipes de développement
».
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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