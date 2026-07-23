Call of Duty: Black Ops 7 annonce un changement majeur pour le matchmaking

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 juillet 2026 à 11h15
Parfois, les retours des joueurs peuvent pousser un développeur à revoir sa copie sur un élément central de jeu. C'est ce que va expérimenter Call of Duty: Black Ops 7 grâce à un acteur inattendu.
Call of Duty: Black Ops 7 annonce un changement majeur pour le matchmaking

En attendant de pouvoir tester Modern Warfare 4, les amateurs de la franchise Call of Duty peuvent occuper leur été en enchaînant les matchs dans Call of Duty: Black Ops 7 ou dans les portages des deux premiers jeux de la saga. Cependant, la communauté semble plus présente sur Call of Duty: Black Ops 2 que sur le dernier-né de la franchise avec plus de 5 millions de joueurs actifs aux États-Unis. 

Ce chiffre impressionnant s'accompagne de plusieurs retours liés à un élément clé dans tous les titres multijoueur : le matchmaking. Face à cet afflux de réactions, Activision a décidé d'agir. 

Un matchmaking « à l'ancienne » testé sur certains modes de Call of Duty: Black Ops 7

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La firme a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle allait modifier le système de création d'équipes pour le lancement de la saison 5 de Call of Duty: Black Ops 7. Le nouveau matchmaking s'inspirera de ceux présents dans Black Ops 1 et Black Ops 2, même si les caractéristiques retenues n'ont pas été dévoilées. Cependant, Activision a confirmé que le test du nouveau matchmaking concernerait les modes Black Ops Classic, Quick Play et Party Games.

Nous continuerons à proposer des playlists "Open" dans Black Ops 7 et nous inclurons également des options de playlists "Open" dans la prochaine bêta de Modern Warfare 4. Merci pour vos retours constants ; nous restons déterminés à offrir aux joueurs des expériences qui dépassent leurs attentes. Lancez-vous dans le jeu et dites-nous ce que vous en pensez.

Un détail controversé, mais qui pourrait changer grâce aux retours de la communauté

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Ce message suggère que si les tests sont concluants, le matchmaking de Call of Duty: Modern Warfare 4 pourrait lui aussi évoluer. Rappelons qu'au sein de la communauté, ce point a régulièrement fait débat, notamment à cause du système basé sur le Skill Based Matchmaking. Ce dernier privilégie le niveau de jeu et les compétences au détriment de la localisation ou de la qualité de la connexion en ligne. 

Même s'il est corrigé ce détail après le lancement de Black Ops 7, le test d'un nouveau système de matchmaking pourrait inciter les joueurs à revenir sur le titre. Il faut désormais attendre les retours des utilisateurs pour voir s'ils répondent à leurs attentes et offrent une expérience similaire à celle des deux premiers jeux Black Ops.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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