Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 5 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 5, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 5 sera très prochainement lancée sur Call of Duty: Black Ops 7 ainsi que sur Warzone. Cette nouvelle saison est prévue pour la fin du mois de juillet 2026, et plus précisément pour le 23. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés introduites pour l'occasion, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone en France.

Heure de sortie de la saison 5 sur Black Ops 7 et Warzone en France

Remarquons, avant tout, que la saison 5 se rendra disponible à la même date et à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un récent article publié sur le site officiel de la franchise, la saison 5 sera lancée à 18h (heure française), le 23 juillet 2026, sur Black Ops 7 et Warzone.

Season 05 is loaded and bringing the heat, kicking off on July 23 🔥



🗺️ MP: 5 Maps + New LTMs including Overdrive Domination, Gauntlet Rush and More

🧟 ZM: Eidskallen Lighthouse Survival + the BO7 Zombies finale at Mid-Season

📍 WZ: Drone Labs arrives in Verdansk and new Call of… pic.twitter.com/mKk20CFsSc — COD Live Seasons (@CODLiveSeasons) July 13, 2026

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas d'informations à propos du poids de la mise à jour qui apportera la saison 5. Son patch notes n'a pas encore été révélé non plus. Cependant, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Informations sur le contenu de la saison 5 de BO7 et Warzone

Pour la saison 5 de Black Ops 7 et Warzone, l'équipe en charge a prévu diverses nouveautés. Ainsi, le mode multijoueur s'offrira de nouvelles cartes, mais aussi de nouveaux modes de jeu. Le end-game aura le droit à une nouvelle mission, tandis que le mode Zombies accueillera une nouvelle carte de survie.

En ce qui concerne le battle royale Warzone, la carte Verdansk se dotera d'un nouveau POI au lancement de la saison 5. Les joueurs et les joueuses pourront également découvrir un tout nouveau mode de jeu. Évidemment, cette nouvelle saison marquera aussi l'arrivée de nouvelles armes, de nouveaux accessoires et de nouveaux événements. Sans oublier, un nouveau Passe de combat et des bundles dans la boutique. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le contenu de la saison 5 de Black Ops 7 et Warzone.

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.