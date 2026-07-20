Call of Duty : Le film prend place dans l'univers Modern Warfare

Le film Call of Duty a, récemment, bénéficié d'un détail de taille, notamment concernant l'univers de la franchise choisi.

Il y a plusieurs mois de cela, les joueurs et les joueuses apprenaient qu'une adaptation cinématographique, et plus précisément un film, de la licence Call of Duty est prévue. Toutefois, une question se posait : quelle série/quel univers allait être choisi pour ce projet ? Il a, récemment, été indiqué que l'univers Modern Warfare a été sélectionné pour le film Call of Duty.

Le film Call of Duty s'intéresse à Modern Warfare

En effet, durant l'événement Fanatics Fest à New York de cette année 2026, le réalisateur du film Call of Duty, Peter Berg (connu pour Du Sans et des Larmes), a fait une annonce très importante, qui apporte plus de précision sur son cadre narratif. Ce dernier a précisé que le film Call of Duty se déroule dans l'univers de Modern Warfare. Reste à savoir si l'équipe derrière ce projet a prévu de reprendre les événements narrés dans les jeux Modern Warfare ou de proposer un nouveau scénario. À ce sujet, rappelons que Taylor Sheridan (Yellowstone) est en charge du scénario de ce film.

Director Peter Berg revealed today at @FanaticsFest the @CallOfDutyMovie is set in the Modern Warfare universe.



In theaters June 30, 2028. pic.twitter.com/CpdFX7kI9z — Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2026

Le film Call of Duty rappelle sa date de sortie

Par la même occasion, et notamment via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, il a été rappelé que le film Call of Duty doit sortir en salles le 30 juin 2028. Comme vous vous en doutez, celle-ci est, tout de même, susceptible de changer, en fonction des avancements ou des potentiels retards de production.

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Dans tous les cas, il y a fort à parier que de nouveaux détails concernant cette adaptation seront partagés dans les prochains mois, étant donné que le projet semble bien avancer.