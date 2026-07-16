Black Ops 7/Warzone Saison 5 : Tout le contenu révélé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a dévoilé, il y a peu de temps, le contenu de la saison 5 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés à venir.

En ce mois de juillet 2026, Call of Duty: Black Ops 7 et le battle royale Warzone vont accueillir la saison 5. De ce fait, les équipes en charge des deux titres ont révélé, il y a peu de temps, des informations au sujet de cette nouvelle saison, dont le lancement est prévu pour le 23 juillet 2026. Dès lors, et comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif concernant le contenu de la saison 5, et donc des nouveautés à venir, de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Tous les détails sur le contenu de la saison 5 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les nouveautés de la saison 5 pour Call of Duty: Black Ops 7

Au lancement de la saison 5, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront lancer des parties sur de nouvelles cartes, à savoir : Jubilee (6v6), Frequency (6v6) et Dig (6v6). La communauté pourra également découvrir de nouveaux modes de jeu, à ce moment-là : Overdrive Domination et Gauntlet Rush. D'autres cartes et modes débarqueront avec la saison 5 Rechargée/Reloaded.

Pour ce qui est du end-game de BO7, les développeurs ont prévu d'introduire une nouvelle mission, baptisée « Burn Run », qui « met les opérateurs au défi de courir contre la montre au volant d'un véhicule piégé, prêt à exploser à tout moment ». Par ailleurs, le mode Zombies s'offrira la carte Eidskallen Lighthouse (Survie) et le Directed Mode pour la map Kowakujo. Une nouvelle carte (Rex Infernus) et de nouveaux GobbleGum arriveront pour le mode Zombies avec la mi-saison.

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Les ajouts de la saison 5 pour Warzone

La saison 5 apportera un nouveau POI sur la carte Verdansk de Warzone, à savoir Drone Labs, qui comportera le véhicule armé JLTV. Ce sera également l'occasion pour les joueurs et les joueuses de découvrir un nouveau mode de jeu à durée limitée, soit Lockdown Casual, qui se joue en 12v12 sur Verdansk.

Cette nouvelle saison introduira, en outre, le Juggernaut Armor et la série d'élimination HKDs et en Résurgence et en Battle Royale, tandis que les Supply Drones débarqueront dans le dernier mode cité. D'autres éléments seront ajoutés avec la mi-saison.

Armes, packs et événements de la saison 5 de Black Ops 7 et Warzone

Comme vous vous en doutez, la saison 5 étoffera l'arsenal d'armes et d'accessoires de Call of Duty: Black Ops 7 ainsi que de Warzone, en apportant ces divers éléments :

FG42 - Fusil d'assaut

Gremlin - SMG

Mammorth - LMG (au cours de la saison)

Mace - Arme de mêlée (au cours de la saison)

Nouveaux accessoires : Jäger 45 Grid-Breaker Kit (au cours de la saison) M34 Novaline Garand Conversion (au cours de la saison) EAM IR-VIZ Thermal Reflex (au cours de la saison) M15 Mod 0 AMR .50 Cal Kit (au cours de la saison) RK-9 Calibrated Strike System (au cours de la saison) Peacekeeper MK1 Gauss Accelerator (au cours de la saison)



Les développeurs ont, bien entendu, prévu plusieurs événements pour la saison 5 de BO7 et Warzone :

Eidskallen Leaderboard Event (mode Zombies)

Machine of War

Treyarch 30th Anniversary

En plus de nouveaux défis, les joueurs et les joueuses pourront découvrir un tout nouveau Passe de combat (avec sa variante BlackCell) ainsi que différents bundles dans la boutique en jeu. Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.