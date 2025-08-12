Battlefield 6 : Pour l'ex-boss de Blizzard, le succès du jeu forcera Call of Duty à arrêter d'être « paresseux »



le 12 août 2025 à 16h06 Publié par Corentin Rimbert le 12 août 2025 à 16h06

L'ancien président de Blizzard, Mike Ybarra, estime que le succès annoncé de Battlefield 6 poussera Call of Duty à se remettre sérieusement au travail pour proposer de meilleurs FPS.