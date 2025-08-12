Battlefield 6 : Pour l'ex-boss de Blizzard, le succès du jeu forcera Call of Duty à arrêter d'être « paresseux »

L'ancien président de Blizzard, Mike Ybarra, estime que le succès annoncé de Battlefield 6 poussera Call of Duty à se remettre sérieusement au travail pour proposer de meilleurs FPS.
La rivalité entre Battlefield
et Call of Duty
dure depuis plus d'une décennie, avec des hauts et des bas des deux côtés. Alors que la bêta ouverte de Battlefield 6 a attiré plus de 521 000 joueurs simultanés
cette semaine, les pronostics vont bon train sur le choc à venir entre les deux géants du FPS. Si Battlefield 6
part avec du retard sur son concurrent, selon l'ancien président de Blizzard, Call of Duty et Activision ne devront pas trop se reposer sur leurs lauriers.
« Battlefield va écraser Call of Duty »
Sur Twitter
(X), Mike Ybarra a partagé sa vision très directe et estime notamment que « Battlefield va écraser CoD cette année ». L'ancien président de Blizzard n'en reste pas là et tanique même ses anciens collègues au sein d'Activision, puisque selon lui, la licence Call of Duty devra se remettre au travail pour ne pas couler, et tout le monde en sortira gagnant.
La vraie victoire ici, c'est que CoD ne sera plus paresseux, et que nous aurons tous de meilleurs FPS grâce à ça.
Une concurrence bénéfique pour les joueurs
Selon Mike Ybarra, un Call of Duty
poussé dans ses retranchements par un Battlefield
performant ne pourra que relever son niveau. Cette émulation pourrait profiter à l'ensemble du marché FPS, offrant des expériences plus ambitieuses et plus travaillées. Où chaque joueur aura le choix entre deux très bons jeux, qui se revisitent au fil du temps en innovant. Ce qui, ne nous le cachons pas, n'est pas le cas de Call of Duty depuis quelques années.
En 2025, alors que les jeux sont plus chers que jamais, beaucoup de joueurs pourraient être contraints de choisir entre Battlefield 6
et Call of Duty: Black Ops 7
, là où auparavant ils pouvaient acheter les deux. Le perdant de ce duel commercial devra revoir sa copie pour revenir plus fort.
Un duel attendu en fin d'année
Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025
, en plein cœur d'une fin d'année chargée. De son côté, Black Ops 7
n'a pas encore de date officielle, mais devrait être le grand rival d'EA dans la course au meilleur FPS de l'année, avec une sortie en novembre d'après les rumeurs.
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