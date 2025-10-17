L'ancien directeur de Call of Duty se dit « extrêmement inquiet » pour l'avenir de la série sous Xbox

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Je m'inquiète énormément, vraiment. Que devient Gears of War ? Où est passé Halo ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand je regarde ces grandes entreprises, je me demande : où sont passés certains jeux emblématiques ? Tant de licences finissent par disparaître.Selon lui, une fois absorbés par des géants comme Microsoft, les studios perdent progressivement leur identité au profit d'une culture plus homogène, souvent dictée par la structure financière et les systèmes d'incitations économiques internes. Il redoute notamment que le système de primes spécifique à Call of Duty ait été remplacé par celui de Microsoft, ce qui pourrait démotiver une partie des équipes.
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Je déteste dire ça, mais depuis mon départ de Sledgehammer, aucun jeu n'a vraiment été bon. Le dernier, Modern Warfare 3 (2023), n'a obtenu qu'un 50. Ils se vendent encore bien, bien sûr, mais ce ne sont plus les mêmes jeux.Il rappelle aussi avec fierté que Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011), qu'il a dirigé, fut le dernier épisode à remporter le titre de Jeu d'action de l'année. Ses deux autres productions, Advanced Warfare et WWII, avaient également été nommées dans cette catégorie. Aujourd'hui, il estime que la franchise a perdu ce souffle créatif et compétitif qui faisait autrefois sa force.
commentaire (1)
Franchement c'est logique ses propos, quand tu vois comment tournent les jeux Xbox depuis qlq temps, mais bon en même temps call of ça devient nul depuis une dizaine d'années donc....