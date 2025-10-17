L'ancien directeur de Call of Duty se dit « extrêmement inquiet » pour l'avenir de la série sous Xbox

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 octobre 2025 à 19h14
Glen Schofield, ancien pilier de la licence Call of Duty, exprime ses doutes sur l'avenir de la franchise depuis son intégration à Microsoft. Selon lui, la culture d'entreprise du géant américain pourrait nuire à la créativité et à l'identité du FPS le plus populaire du monde.
L'ancien directeur de Call of Duty se dit « extrêmement inquiet » pour l'avenir de la série sous Xbox
L'avenir de Call of Duty sous l'ère Microsoft n'inspire pas confiance à tout le monde. Parmi les voix les plus sceptiques figure Glen Schofield, cofondateur de Sledgehammer Games et directeur de plusieurs épisodes emblématiques de la licence. Pour lui, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait profondément altérer la dynamique créative qui a fait le succès de la série.

Des inquiétudes liées à la culture d'entreprise de Microsoft

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Lors d'un entretien avec VGC à l'occasion de Gamescom Asia, Glen Schofield a partagé ses craintes :
Je m'inquiète énormément, vraiment. Que devient Gears of War ? Où est passé Halo ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand je regarde ces grandes entreprises, je me demande : où sont passés certains jeux emblématiques ? Tant de licences finissent par disparaître.
Selon lui, une fois absorbés par des géants comme Microsoft, les studios perdent progressivement leur identité au profit d'une culture plus homogène, souvent dictée par la structure financière et les systèmes d'incitations économiques internes. Il redoute notamment que le système de primes spécifique à Call of Duty ait été remplacé par celui de Microsoft, ce qui pourrait démotiver une partie des équipes.

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Une franchise affaiblie par les départs de figures clés

Glen Schofield a quitté Sledgehammer Games en 2019, avant de fonder Striking Distance Studios et de diriger The Callisto Protocol. Son ancien associé, Michael Condrey, a également pris ses distances, tout comme David Vonderhaar, figure historique de Black Ops. Pour lui, ces départs successifs ont eu un impact direct sur la qualité des productions récentes :
Je déteste dire ça, mais depuis mon départ de Sledgehammer, aucun jeu n'a vraiment été bon. Le dernier, Modern Warfare 3 (2023), n'a obtenu qu'un 50. Ils se vendent encore bien, bien sûr, mais ce ne sont plus les mêmes jeux.
Il rappelle aussi avec fierté que Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011), qu'il a dirigé, fut le dernier épisode à remporter le titre de Jeu d'action de l'année. Ses deux autres productions, Advanced Warfare et WWII, avaient également été nommées dans cette catégorie. Aujourd'hui, il estime que la franchise a perdu ce souffle créatif et compétitif qui faisait autrefois sa force.

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Un parallèle inquiétant avec Halo

L'ancien directeur n'hésite pas à évoquer le cas de Halo et de Gears of War, deux franchises historiques de Microsoft qui ont, selon lui, connu un net déclin. Cette comparaison illustre sa crainte que Call of Duty subisse le même sort avec une perte d'identité, d'ambition et de lien avec sa communauté.

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commentaire (1)

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Jijou (invité) Le 19/10/2025 à 14:35

Franchement c'est logique ses propos, quand tu vois comment tournent les jeux Xbox depuis qlq temps, mais bon en même temps call of ça devient nul depuis une dizaine d'années donc....