Black Ops 7 : Treyarch confirme des changements majeurs pour le SBMM, l'aide à la visée et les lobbies persistants

Call of Duty: Black Ops 7 sort le 14 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et est développé par Treyarch. Le jeu propose une campagne immersive, un multijoueur compétitif enrichi et le retour du mode Zombies avec de nouveaux scénarios. Une expérience explosive dans la continuité de la célèbre saga Call of Duty.