Black Ops 7 : Treyarch confirme des changements majeurs pour le SBMM, l'aide à la visée et les lobbies persistants

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2025 à 17h41
À l'approche de la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, Treyarch promet une refonte majeure du matchmaking, de l'aide à la visée et des lobbies. Le studio semble avoir pris en compte les critiques des joueurs après la bêta.
Black Ops 7 : Treyarch confirme des changements majeurs pour le SBMM, l'aide à la visée et les lobbies persistants
Et si la licence Call of Duty avait peur de Battlefield 6 ? Après une bêta qui a fait beaucoup parler, Treyarch vient d'annoncer d'importants ajustements pour le lancement de Call of Duty: Black Ops 7, prévu pour le 14 novembre 2025. Le studio confirme une réduction du SBMM dans les parties publiques, une révision de l'aide à la visée et le retour des lobbies persistants, une fonctionnalité réclamée depuis des années par la communauté.

Un matchmaking plus ouvert avec un SBMM largement réduit

Depuis plusieurs années, le Skill-Based Matchmaking est au centre des débats dans la communauté Call of Duty. Jugé trop punitif pour les joueurs expérimentés, il limitait souvent la variété des affrontements. La bêta de Black Ops 7 a permis de tester une alternative baptisée Open Moshpit, où le niveau des joueurs comptait beaucoup moins dans la formation des parties.

Le test a visiblement été concluant, puisque Treyarch a confirmé que cette approche deviendrait la norme au lancement du jeu.
Au lancement, le matchmaking avec une prise en compte minimale des performances des joueurs sera le mode par défaut pour le multijoueur de Black Ops 7. En d'autres termes, imaginez l'expérience de matchmaking de l'Open Moshpit de la bêta comme la norme dans Black Ops 7, et ce dès le premier jour. 
Le studio explique vouloir offrir aux joueurs une expérience plus variée et naturelle, loin des affrontements ultra homogènes engendrés par le SBMM classique.

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Des ajustements à venir pour l'aide à la visée

Autre sujet brûlant, l'aide à la visée a été jugée trop puissante par de nombreux joueurs PC utilisant clavier et souris, notamment à cause du rotational aim assist, facilitant excessivement le suivi des cibles. Treyarch a reconnu le problème et confirmé que des changements sont en préparation avant la sortie.

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Aucune précision n'a encore été donnée sur la nature exacte de ces ajustements, mais le studio souhaite trouver un meilleur équilibre entre les utilisateurs de manette et ceux jouant au clavier-souris, un défi récurrent dans la série Call of Duty.

Le grand retour des lobbies persistants

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C'était l'une des demandes les plus répétées des joueurs, le retour des lobbies persistants. Dans les récents épisodes, les joueurs étaient systématiquement redistribués dans de nouveaux groupes après chaque partie, ce qui nuisait à la cohésion et à l'esprit de compétition.
Nous souhaitons garder les joueurs ensemble d'une partie à l'autre plus souvent. Nous sommes heureux d'annoncer que les lobbies persistants seront disponibles au lancement de Black Ops 7.
Cette décision marque un retour bienvenu à un modèle plus communautaire, où les joueurs peuvent enchaîner plusieurs parties avec les mêmes coéquipiers ou adversaires, recréant l'ambiance des anciens Call of Duty.

Dans leur publication, les développeurs rappellent que la bêta avait pour objectif de recueillir un maximum de retours et de données en temps réel. L'équipe a déjà commencé à intégrer des ajustements clés pour le lancement du jeu.

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Ces annonces traduisent une réelle volonté du studio de répondre aux attentes des joueurs. Entre un matchmaking plus souple, un meilleur équilibre entre périphériques et la disparition des lobbies éphémères, Black Ops 7 semble s'orienter vers un multijoueur plus fluide et plus plaisant, fidèle à l'esprit des meilleurs épisodes de la licence.

Rendez-vous dès le 14 novembre pour découvrir ce qui aura changé, et si Call of Duty: Black Ops 7 en vaut la peine.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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