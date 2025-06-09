Call of Duty: Black Ops 7 : Une première rumeur suggère son arrivée sur une console inattendue

Tout juste annoncé, Call of Duty: Black Ops 7 fait déjà l'objet de plusieurs rumeurs. L'une d'elles évoque un portage sur une console peu habituée à ce type de jeu.
L'annonce de Call of Duty: Black Ops 7
a conclu le Xbox Games Showcase. Rapidement après cette première révélation, des internautes ont partagé des rumeurs sur ce nouvel opus de la saga. Or, un journaliste a affirmé que Black Ops 7 allait arriver sur la Nintendo Switch 2
, la toute nouvelle console de Nintendo.
Call of Duty: Black Ops 7 disponible sur de très nombreux supports, mais une console semble mise de côté
Pendant la présentation, il a été confirmé que le titre serait jouable sur PC, sur les consoles PlayStation (PS4 et PS5) ainsi que sur les consoles Microsoft, y compris sur la Xbox One. Mais comme à l'accoutumée avec la franchise, les consoles Nintendo sont mises de côté. Si des raisons techniques peuvent expliquer l'absence du jeu sur la Switch première du nom, de nombreux joueurs ont été surpris de voir que le jeu ne serait pas proposé sur la Switch 2, alors qu'elle est plus performante que son aînée.
Cependant, certaines personnes sous-entendent qu'Activision Blizzard n'aurait pas encore tout dévoilé concernant la sortie de Call of Duty: Black Ops 7
. Rappelons qu'en 2022, lors de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, le studio avait conclu un engagement de 10 ans avec Nintendo pour porter Call of Duty
sur les consoles de l'entreprise. De fait, il est légitime de penser que cela pourrait se concrétiser avec l'opus Black Ops 7.
L'annonce de Call of Duty: Black Ops 7 sur Nintendo Switch 2 faite « dans le futur » ?
En réponse à un message partagé sur X/Twitter, le journaliste Ethan Gach affirme qu'un rapport de Kotaku mentionne que Microsoft et Nintendo sont « toujours déterminés » à obtenir la franchise sur les consoles de la firme.
D'ailleurs, il est persuadé qu'une annonce serait faite « dans le futur
». L'espoir est donc potentiellement encore permis, mais il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Désormais, il faut patienter jusqu'à une révélation officielle de la part de Nintendo ou d'Activision Blizzard.
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