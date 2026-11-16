Le créateur de l'histoire du mode Zombies quitte Call of Duty après vingt ans

Après vingt ans de bons et loyaux services, Craig Houston, le scénariste historique du mode Zombies de Call of Duty, a été licencié par Treyarch. Une page se tourne pour la franchise, touchée de plein fouet par la vague de restructuration menée par XBOX.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une onde de choc au sein de la communauté de Call of Duty. Craig Houston, figure de l'ombre mais pilier fondamental de Treyarch depuis près de deux décennies, a annoncé son licenciement ce vendredi via ses réseaux sociaux. Ce départ forcé s'inscrit dans le cadre de la vaste restructuration opérée par Microsoft au sein de sa division XBOX, une réorganisation qui devrait toucher plus de trois mille postes. Treyarch faisant partie du giron Activision Blizzard, le studio n'a pas été épargné par ces coupes budgétaires.

L'architecte narratif du mode Zombies

Malgré la rudesse de la situation, le scénariste a partagé un message empreint d'une grande dignité sur X et LinkedIn, accompagnant ses mots d'une vidéo célébrant les trente ans de Treyarch.

Après environ vingt ans, je fais malheureusement partie des personnes touchées par les récents licenciements. Je suis fier d'avoir travaillé avec autant de personnes talentueuses, dont beaucoup resteront des amis pour la vie. Merci à tous les fans pour votre enthousiasme, votre soutien et vos mots gentils au fil des ans.

Pour comprendre l'ampleur de cette perte, il faut se replonger dans l'histoire de la franchise. Arrivé chez Treyarch en 2006 en tant que monteur vidéo sur Call of Duty 3, Craig Houston a rapidement gravi les échelons pour devenir le scénariste principal du mode Zombies à partir de World at War en 2008. Il a façonné l'univers horrifique et mystérieux qui a séduit des millions de joueurs, écrivant non seulement pour les campagnes de Treyarch, mais posant surtout les bases de la mythologie Zombies.

After *approximately* 20 years, I was sadly one of those affected by recent layoffs. I am proud to have worked with so many talented people - many of whom will remain friends for life. Thanks to all the fans for your enthusiasm, support, and kind words over the years. 🫡 — Craig Houston (@C_Houston_Music) November 14, 2026

Son travail s'étend de Black Ops premier du nom jusqu'à Black Ops 4, en passant par des rôles clés dans le développement créatif de Cold War et des deux derniers, Black Ops 6 et 7. Fait notable, il n'est pas crédité sur Call of Duty: Modern Warfare 4, sorti il y a quelques semaines. Au-delà des dialogues et des intrigues complexes, Craig Houston est également l'homme derrière les célèbres jingles des distributeurs d'atouts introduits dans la carte Verrückt. Si vous avez déjà fredonné ces mélodies en fuyant une horde de morts-vivants, c'est à lui que vous le devez.











Une communauté et des collègues en émoi

L'annonce de son départ a suscité une vague de soutien immédiate. Les joueurs, souvent plus familiers avec les visages des directeurs de jeu, réalisent aujourd'hui l'impact colossal de ce créateur discret. Sur Reddit, par exemple, beaucoup soulignent sa passion communicative lors de ses apparitions promotionnelles, prouvant son attachement viscéral aux personnages qu'il a créés.

Ses anciens collègues n'ont pas manqué de lui rendre hommage. Tony Flame, ancien développeur chez Treyarch, a salué son héritage en rappelant qu'il avait créé une expérience véritablement spéciale qui vivra à travers des millions de fans.

Ce licenciement rappelle que derrière les chiffres des restructurations se trouvent les artisans qui ont forgé nos meilleurs souvenirs vidéoludiques. L'avenir dans l'industrie de Craig Houston reste incertain, mais son empreinte sur Call of Duty est indélébile.