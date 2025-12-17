Call of Duty: Black Ops 7 s'offre, encore, un nouvel essai gratuit, avec beaucoup de contenu

Activision a, récemment, lancé un nouvel essai gratuit sur Call of Duty: Black Ops 7, afin d'attirer de nouveaux joueurs.
Très régulièrement, certains jeux se dotent d'essais gratuits, dans l'objectif d'attirer de nouvelles personnes. La licence Call of Duty n'a jamais fait exception à la règle. D'ailleurs, Call of Duty: Black Ops 7 vient, encore une fois, de s'offrir un nouvel essai gratuit de quelques jours, avec divers contenus accessibles
.
Un nouvel essai gratuit pour Black Ops 7
En effet, jusqu'au 22 décembre 2025, les joueurs et les joueuses qui le désirent peuvent essayer gratuitement Call of Duty: Black Ops 7
. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert le dernier opus de la franchise Call of Duty et qui attendaient une telle opportunité pour se faire une première idée du soft. Comme à chaque fois, Activision a prévu plusieurs contenus pour ce nouvel essai gratuit de BO7
.
Le contenu de l'essai gratuit de décembre 2025 de Black Ops 7
Pour ce nouvel essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 7
, la communauté peut lancer des parties en multijoueur, et notamment dans les modes suivants : Match à Mort par équipe, Harpoint, Domination, Élimination confirmée, mais aussi Holiday Havoc et Prop Hunt. D'ailleurs, plus de 20 cartes sont proposées, dont la fameuse Nuketown 2025. Du côté du mode Zombies, c'est Ashes of the Damned qui est au programme de ce nouvel essai gratuit pour Black Ops 7
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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC.
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