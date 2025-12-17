Call of Duty: Black Ops 7 s'offre, encore, un nouvel essai gratuit, avec beaucoup de contenu

Activision a, récemment, lancé un nouvel essai gratuit sur Call of Duty: Black Ops 7, afin d'attirer de nouveaux joueurs.

Un nouvel essai gratuit pour Black Ops 7

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Le contenu de l'essai gratuit de décembre 2025 de Black Ops 7

Dive into #BlackOps7 for FREE 🔥



Play 20+ Multiplayer maps, jump into Ashes of the Damned in Zombies, and try select modes during the Free Trial until Dec 22 😤 pic.twitter.com/URcKU6Rg9l — Call of Duty (@CallofDuty) December 16, 2025

Très régulièrement, certains jeux se dotent d'essais gratuits, dans l'objectif d'attirer de nouvelles personnes. La licence Call of Duty n'a jamais fait exception à la règle. D'ailleurs,En effet,. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert le dernier opus de la franchise Call of Duty et qui attendaient une telle opportunité pour se faire une première idée du soft. Comme à chaque fois, Activision a prévu plusieurs contenus pour ce nouvel essai gratuit dePour ce, la communauté peut lancer des parties en multijoueur, et notamment dans les modes suivants : Match à Mort par équipe, Harpoint, Domination, Élimination confirmée, mais aussi Holiday Havoc et Prop Hunt. D'ailleurs, plus de 20 cartes sont proposées, dont la fameuse Nuketown 2025. Du côté du mode Zombies, c'est Ashes of the Damned qui est au programme de ce nouvel essai gratuit pourRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC.