Call of Duty: Black Ops 7 : La bêta n'attire pas, les joueurs boudent et préfèrent Battlefield 6

Alors que Battlefield 6 a explosé les compteurs avec sa bêta, Call of Duty Black Ops 7 semble peiner à convaincre. Les premiers chiffres inquiètent déjà la communauté.
En attendant la sortie de Call of Duty: Black Ops 7
en novembre prochain, Activision a lancé sa traditionnelle bêta
, qui est dans un premier temps réservée aux précommandes et aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, avant de s'ouvrir à toutes et tous la semaine prochaine. Pourtant, malgré les nombreux codes distribués, les premiers retours sont loin d'être à la hauteur des attentes
.
Des chiffres préoccupants sur Steam
D'après SteamDB
, le hub Call of Duty a atteint un pic de 74 698 joueurs actifs sur les dernières 24 heures
. Un chiffre en hausse par rapport aux 35 000 habituels, mais qui reste très loin des performances attendues pour une licence de cette ampleur. Au moment de l'écriture, seuls 30 170 joueurs étaient connectés. À titre de comparaison, la bêta de Black Ops 6 en accès anticipé avait réuni, au même stade l'an dernier, 154 186 en simultané lors du pic
, soit deux fois plus.
À noter que ces données concernent tous les jeux Call of Duty regroupés
, ce qui signifie qu'une partie de ces joueurs ne touche pas forcément à Black Ops 7. Et que seuls les joueurs sur PC sont comptabilisés. L'effet bêta semble donc limité, surtout comparé au succès récent de la bêta de Battlefield 6, qui avait dépassé les 300 000 joueurs en accès anticipé.
Un contexte miné par la lassitude
Cette réception timide pourrait être liée à une forme de fatigue de la franchise. Treyarch a sorti des épisodes Black Ops deux années de suite, une décision qui suscite des craintes chez les fans. D'autant plus que les informations dévoilées lors du dernier Call of Duty Next, en début de semaine, n'ont pas réellement rassuré les joueurs, avec par exemple l'intégration d'une arme en killstreaks qui fait scandale
.
Même si la bêta ne convainc pas totalement, Black Ops 7 devrait se vendre par millions, comme chaque Call of Duty
. La vraie interrogation est de savoir si les premiers signaux négatifs traduisent un désintérêt durable ou simplement un démarrage timide. Avec une licence aussi massive, les prochains jours, notamment lors de l'ouverture de la bêta à tous les joueurs, seront décisifs pour mesurer l'engouement réel.
Mais avec le retour en trombe de Battlefield 6, qui sortira un mois plus tôt, la licence Call of Duty a, peut-être, du souci à se faire cette année
, ce qui pourrait finalement être bénéfique à la sage qui pourrait enfin prendre des risques pour les prochains épisodes. Rendez-vous le 14 novembre pour la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, et dès maintenant pour la bêta.
commentaire (1)
Pas étonnant tout le monde attend le vrai fps cette année