Bêta Black Ops 7 : Dates et heures en France

Retrouvez toutes les informations concernant les dates et les heures de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, en France.

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Dates de la bêta de Black Ops 7

Bêta accès anticipé de BO 7 (pour ceux qui ont précommandé ou ceux qui ont un abonnement actif au Game Pass) : Dates → Du 2 au 5 octobre 2025

(pour ceux qui ont précommandé ou ceux qui ont un abonnement actif au Game Pass) : Bêta ouverte à tous de BO 7 : Dates → Du 5 au 8 octobre 2025

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Heures de début et de fin pour la bêta de Black Ops 7

Bêta accès anticipé de BO 7 : Dates → Du 2 au 5 octobre 2025 Heure de début → 19h, le jeudi 2 octobre. Heure de fin → 19h, le dimanche 5 octobre.

: Bêta ouverte à tous de BO 7 : Dates → Du 5 au 8 octobre 2025 Heure de début → 19h, le dimanche 5 octobre. Heure de fin → 19h, le mercredi 8 octobre.

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Quel contenu pour la bêta de Black Ops 7 ?

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Comme pour chaque nouvel opus, ces dernières années, les équipes en charge de la franchise Call of Duty ont prévu, afin que les joueurs et les joueuses puissent le tester avant sa sortie et ainsi avoir un premier aperçu des nouveautés. Comme vous le savez probablement déjà,se déroulera durant deux week-ends distincts, et selon des horaires bien précis.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin que vous soyez prêt le jour J.Comme dit précédemment, laura lieu sur deux week-ends différents mais successifs. Le premier est réservé aux joueurs et aux joueuses qui ont précommandé ce nouvel opus ou qui ont un abonnement au Game Pass, tandis que le deuxième marque le coup d'envoi de la bêta ouverte, accessible pour toutes et tous. Mais,Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article disponible sur le site officiel de la franchise,. De plus,. Mais, pour vous aider à y voir plus clair, voiciDe ce fait, et comme vous l'aurez compris, la transition entrese fera dans la continuité et donc sans interruption.En ce qui concerne le contenu de, nous savons que plusieurs cartes seront proposées, soient les suivantes : Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge et Toshin. Divers modes de jeu, dont le nouveau baptisé « Surcharge », sont également au programme. En outre, remarquons que l'arsenal disponible durantest assez conséquent, et nous vous le dévoilons dans un article dédié.Rendez-vous donc au début du mois d'octobre 2025 pour découvrir. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre se rendra disponible le 14 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.