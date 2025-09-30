Bêta Black Ops 7 : Dates et heures en France

Retrouvez toutes les informations concernant les dates et les heures de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, en France.
Mise à jour du
07/10/2025
:
Activision a décidé de prolonger la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 : celle-ci se termine désormais le 9 octobre 2025, à 18h (heure française).
Comme pour chaque nouvel opus, ces dernières années, les équipes en charge de la franchise Call of Duty ont prévu une bêta pour Call of Duty: Black Ops 7
, afin que les joueurs et les joueuses puissent le tester avant sa sortie et ainsi avoir un premier aperçu des nouveautés. Comme vous le savez probablement déjà, la bêta de Black Ops 7
se déroulera durant deux week-ends distincts, et selon des horaires bien précis.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons les dates et les heures (de début et de fin) de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
, afin que vous soyez prêt le jour J.
Dates de la bêta de Black Ops 7
Comme dit précédemment, la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
aura lieu sur deux week-ends différents mais successifs. Le premier est réservé aux joueurs et aux joueuses qui ont précommandé ce nouvel opus ou qui ont un abonnement au Game Pass, tandis que le deuxième marque le coup d'envoi de la bêta ouverte, accessible pour toutes et tous. Mais, voici, sans plus tarder, les dates de la bêta de Black Ops 7
:
- Bêta accès anticipé de BO 7 (pour ceux qui ont précommandé ou ceux qui ont un abonnement actif au Game Pass) :
- Dates → Du 2 au 5 octobre 2025
- Bêta ouverte à tous de BO 7 :
- Dates → Du 5 au 8 octobre 2025
Heures de début et de fin pour la bêta de Black Ops 7
Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article disponible sur le site officiel de la franchise, les serveurs ouvriront normalement à 19h (heure française), les jours marquant le début de la bêta
. De plus, les équipes ont précisé que les serveurs fermeront au même horaire, soit à 19h (heure française)
. Mais, pour vous aider à y voir plus clair, voici un récapitulatif des heures de début et de fin de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
:
- Bêta accès anticipé de BO 7 :
- Dates → Du 2 au 5 octobre 2025
- Heure de début → 19h, le jeudi 2 octobre.
- Heure de fin → 19h, le dimanche 5 octobre.
- Bêta ouverte à tous de BO 7 :
- Dates → Du 5 au 8 octobre 2025
- Heure de début → 19h, le dimanche 5 octobre.
- Heure de fin → 19h, le mercredi 8 octobre.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, la transition entre la bêta accès anticipé et la bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops 7
se fera dans la continuité et donc sans interruption.
Quel contenu pour la bêta de Black Ops 7 ?
En ce qui concerne le contenu de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
, nous savons que plusieurs cartes seront proposées, soient les suivantes : Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge et Toshin. Divers modes de jeu, dont le nouveau baptisé « Surcharge », sont également au programme. En outre, remarquons que l'arsenal disponible durant la bêta de BO 7
est assez conséquent, et nous vous le dévoilons dans un article dédié.
Rendez-vous donc au début du mois d'octobre 2025 pour découvrir la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre se rendra disponible le 14 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.
commentaire (1)
Petit weekend sur black ops 7 avant d'aller sur un vrai fps lol, on verra quand même ce qil' vaut