Call of Duty: Black Ops 7 est enfin disponible, et c'est Philippe Etchebest qui nous le dit

Un an après la sortie de Black Ops 6, sa suite, Black Ops 7, est enfin disponible sur toutes les plateformes. Avec un invité surprise pour la promotion du titre.
La licence Call of Duty fait partie des rares à proposer chaque année, quoi qu'il arrive, un nouveau jeu. Après le back-to-back proposé avec Modern Warfare, Activision réitère pour Black Ops, en enchaînant le 6 et le 7, pour le plus grand plaisir (ou pas) des joueurs.
Call of Duty: Black Ops 7 est disponible
Effectivement, Call of Duty: Black Ops 7 est désormais disponible, et ce, sur diverses plateformes de jeu
. La nouvelle production de Treyarch, qui reste attendue comme chaque année est, pour être plus précis, sortie ce 14 novembre 2025 dans la matinée, pour la somme de 79,99 €.
Les développeurs le qualifient de jeu le plus grandiose de la licence, avec une campagne profonde, mais relativement courte en termes de durée de vie
, et un multijoueur explosif, sans oublier le fameux mode Zombies, toujours de la partie.
Sur quelle(s) plateforme(s) trouver Call of Duty: Black Ops 7 ?
Pour Call of Duty: Black Ops 7
, les plateformes ne changent pas puisque nous le retrouvons sur PC, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series. Toujours pas de présence sur la Nintendo Switch 2, en dépit des promesses faites par Microsoft à l'époque. Notons que le titre est présent dans le Game Pass, permettant à celles et ceux qui possèdent l'abonnement le plus élevé d'y jouer sans aucun coût supplémentaire.
Philippe Etchebest en tête d'affiche
Côté marketing, Activision frappe fort avec une tête emblématique de l'audiovisuel français, Philippe Etchebest. Ce dernier a été au cœur d'une série de vidéo publiée en amont de la sorite de Black Ops 7, pour mettre en avant le jeu. Un dernière a été publiée la veille de la sortie, où nous voyons le cuisinier être le « Replacer » français.
Call of Duty: Black Ops 7 est donc disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour la somme de 79,99 €, mais aussi dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver nos guides BO7
pour faciliter votre progression. Si vous désirez l'acheter, vous pouvez le retrouver en version physique sur Amazon
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