Call of Duty: Black Ops 7 est enfin disponible, et c'est Philippe Etchebest qui nous le dit

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2025 à 12h31
Un an après la sortie de Black Ops 6, sa suite, Black Ops 7, est enfin disponible sur toutes les plateformes. Avec un invité surprise pour la promotion du titre.
Call of Duty: Black Ops 7 est enfin disponible, et c'est Philippe Etchebest qui nous le dit
La licence Call of Duty fait partie des rares à proposer chaque année, quoi qu'il arrive, un nouveau jeu. Après le back-to-back proposé avec Modern Warfare, Activision réitère pour Black Ops, en enchaînant le 6 et le 7, pour le plus grand plaisir (ou pas) des joueurs. 

Call of Duty: Black Ops 7 est disponible

black-ops7-1
Effectivement, Call of Duty: Black Ops 7 est désormais disponible, et ce, sur diverses plateformes de jeu. La nouvelle production de Treyarch, qui reste attendue comme chaque année est, pour être plus précis, sortie ce 14 novembre 2025 dans la matinée, pour la somme de 79,99 €. 

Les développeurs le qualifient de jeu le plus grandiose de la licence, avec une campagne profonde, mais relativement courte en termes de durée de vie, et un multijoueur explosif, sans oublier le fameux mode Zombies, toujours de la partie.

À lire également

Call of Duty: Black Ops 7 Campagne : Combien de missions sont disponibles ?

Call of Duty: Black Ops 7 Campagne : Combien de missions sont disponibles ?

Sur quelle(s) plateforme(s) trouver Call of Duty: Black Ops 7 ?

Pour Call of Duty: Black Ops 7, les plateformes ne changent pas puisque nous le retrouvons sur PC, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series. Toujours pas de présence sur la Nintendo Switch 2, en dépit des promesses faites par Microsoft à l'époque. Notons que le titre est présent dans le Game Pass, permettant à celles et ceux qui possèdent l'abonnement le plus élevé d'y jouer sans aucun coût supplémentaire.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Philippe Etchebest en tête d'affiche

Côté marketing, Activision frappe fort avec une tête emblématique de l'audiovisuel français, Philippe Etchebest. Ce dernier a été au cœur d'une série de vidéo publiée en amont de la sorite de Black Ops 7, pour mettre en avant le jeu. Un dernière a été publiée la veille de la sortie, où nous voyons le cuisinier être le « Replacer » français.

Miniature vidéo

Call of Duty: Black Ops 7 est donc disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour la somme de 79,99 €, mais aussi dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver nos guides BO7 pour faciliter votre progression. Si vous désirez l'acheter, vous pouvez le retrouver en version physique sur Amazon avec une légère promotion, sinon sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store)
    • Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction.
    • Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Black Ops 7 23 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 annonce un changement majeur pour le matchmaking
Black Ops 7 23 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 7 annonce un changement majeur pour le matchmaking

Parfois, les retours des joueurs peuvent pousser un développeur à revoir sa copie sur un élément central de jeu. C'est ce que va expérimenter Call of Duty: Black Ops 7 grâce à un acteur inattendu.
Call of Duty : Le film prend place dans l'univers Modern Warfare
Black Ops 7 20 juillet 2026

Call of Duty : Le film prend place dans l'univers Modern Warfare

Le film Call of Duty a, récemment, bénéficié d'un détail de taille, notamment concernant l'univers de la franchise choisi.

commentaire (0)