Durée de vie Black Ops 7 : Combien d'heures pour terminer la campagne ?

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Durée de vie de la campagne de Black Ops 7

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Combien d'heures pour terminer la campagne de Call of Duty: Black Ops 7 ?

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PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Depuis plusieurs années maintenant, les différents opus de la licence Call of Duty proposent une campagne. C'est le cas par exemple du titre sorti en 2024, soit Black Ops 6, mais aussi celui de cette année 2025, à savoir. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogeront à propos de, et se demandent ainsiComme vous vous en doutez,dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. En outre, rappelons que la campagne de ce nouvel opus propose de la coopération jusqu'à 4 joueurs. De ce fait,peut être affecté, notamment si vous décidez de les parcourir en solo ou bien avec des amis.Toutefois, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation concernant. Ainsi,. Évidemment, et comme dit plus haut, cela pourra vous prendre un peu plus de temps si vous la faites en solo ou un peu moins si vous êtes accompagné par d'autres joueurs. En effet, sur, la difficulté de la campagne s'adapte au nombre de personnes dans l'équipe.En revanche, sachez quepossède de l'end-game, via « Phase finale », qui se déroule sur la grande carte Avalon. Cet élément, qui devient accessible après avoir parcouru toutes les missions de l'histoire, offre une certaine rejouabilité, pouvant ainsi augmenter de façon significative votre temps passé sur la campagne.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 14 novembre 2025, est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :