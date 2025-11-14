Call of Duty: Black Ops 7 Campagne : Combien de missions sont disponibles ?

Certains joueurs et joueuses se demandent combien de missions sont disponibles dans la campagne de Call of Duty: Black Ops 7. Nous vous apportons la réponse.

Combien de missions dans la campagne de Call of Duty: Black Ops 7 ?

Des détails sur le end-game de Black Ops 7

L'objectif est de progresser à travers des niveaux de combat et des trajectoires de compétences uniques en terminant des missions dynamiques et en s'échappant pour conserver la progression durement gagnée. Cette expérience se fait en parallèle de la progression principale, les joueurs augmentant le niveau de leurs armes et débloquant des camouflages spécifiques pour les 30 armes de lancement.

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis le 14 novembre 2025,dispose, comme vous le savez probablement déjà, d'un mode multijoueur, d'un mode Zombies, mais aussi d'une campagne. D'ailleurs, et comme toujours, plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de l'histoire principale de ce nouvel opus et se demandent ainsiNe faisons pas durer le suspense plus longtemps.. Remarquons, à titre de comparaison, que la campagne du précédent opus de la franchise Call of Duty, soit Call of Duty: Black Ops 6, dispose du même nombre de missions.Toutefois,a une spécificité offrant une certaine rejouabilité, qu'il convient de rappeler : le titre de Treyarch et Activision propose du end-game. Les joueurs et les joueuses qui désirent y accéder devront, d'ailleurs, terminer, et donc l'entièreté de ses missions.L'end-game de, qui est aussi appelé « Phase finale », se déroule sur Avalon (grande carte). Jouable de 1 à 32 joueurs, et ce, en escouades de quatre, la Phase finale de la campagne deinvite les joueurs et les joueuses à explorer « les derniers centres de commandement de la Guilde et combattre des zones d'exposition libérant une mystérieuse toxine dans la ville ».Ainsi, et comme vous l'aurez compris,s'étend par-delà ses 11 missions principales grâce à « Phase finale », qui offre une belle rejouabilité.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :