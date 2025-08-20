Call of Duty Black Ops 7 : Attendez-vous au pire avec les camouflages de maîtrise

Avec son lancement prévu le 14 novembre, Call of Duty: Black Ops 7 prépare un grind monumental. Pour la première fois dans la licence, la campagne solo proposera elle aussi ses propres camouflages de maîtrise.
Les camouflages de maîtrise sont devenus au fil des années l'un des éléments les plus convoités par les joueurs de Call of Duty. Qu'ils soient débloqués en multijoueur, en Zombies ou dans Warzone, ils représentent l'ultime récompense après des heures de progression, permettant de prouver aux autres joueurs leur implication, mais aussi leur maîtrise, d'où le nom. Avec Black Ops 7, la série franchit une nouvelle étape qui ne va pas forcément plaire aux joueurs
.
Les camouflages de maîtrise pour la campagne
Comme indiqué par Activision, Black Ops 7 proposera 16 camouflages de maîtrise, dont une partie à débloquer via la campagne
, le nombre le plus élevé de l'histoire de la licence. Pour atteindre ces précieuses récompenses, les joueurs devront compléter tous les défis associés aux armes, un travail de longue haleine qui devient encore plus ambitieux avec l'ajout d'un mode supplémentaire.
La nouveauté majeure réside dans le fait que la campagne solo bénéficie désormais d'une progression totalement intégrée au jeu
. L'expérience joueur et arme, les défis ainsi que les camouflages débloqués dans l'histoire seront transférables vers le multijoueur, les Zombies et Warzone, lorsque la Saison 1 sera lancée.
Une campagne plus compétitive que jamais
À son lancement, Black Ops 7 comptera 30 armes
, chacune disposant de ses propres séries de camouflages. Parmi elles, quatre camouflages de maîtrise seront exclusivement réservés à la campagne
, une première dans l'histoire de Call of Duty. Ces camouflages ne sont pas de simples cosmétiques : ils exigent de remplir l'ensemble des défis proposés. Les plus rares nécessitent même d'accomplir tous les objectifs d'une catégorie d'armes, ce qui en fait un véritable symbole de prestige et de persévérance.
Un grind plus accessible en coopération
L'intégration de la coopération jusqu'à quatre joueurs dans la campagne devrait rendre cette progression plus fluide. Cette nouvelle dynamique redonne de l'importance au solo, souvent perçu comme secondaire face au multijoueur. Avec ce système, la campagne devient un terrain d'expérimentation où chaque minute jouée compte dans la progression globale.
Rendez-vous le 14 novembre, pour la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. En attendant, les dates de la bêta ouverte ont aussi été révélées
.
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