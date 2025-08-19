Call of Duty: Black Ops 7 annonce sa date de sortie et fait le plein d'informations (gameplay, trailer...)

Les équipes de Call of Duty: Black Ops 7 ont profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2025 pour partager la date de sortie de ce nouvel opus ainsi que de plus amples détails à son sujet.

Call of Duty: Black Ops 7 nous donne rendez-vous en fin d'année

Call of Duty: Black Ops 7 s'offre un trailer explosif

Après s'être montré lors d'un événement dédié, qui a eu lieu à la suite du Xbox Games Showcase de juin 2025,a donné rendez-vous à la communauté en ce mardi 19 août, soit lors de l'Opening Night Live de la gamescom de cette année. Durant la cérémonie, les équipes en charge du soft ont, ainsi, dévoiléconcernant cet opus plutôt attendu par les joueurs et les joueuses.En effet, au cours de l'Opening Night Live de la gamescom 2025,. Pour toutes celles et ceux qui sont fans de la licence et qui ont suivi l'actualité ces derniers temps, cette date n'est, en réalité, pas une réelle nouveauté, puisqu'un précédent leak, datant du mois de juillet dernier, l'avait déjà révélé.Rappelons, à ce sujet, quedoit arriver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Ainsi, contrairement à EA avec Battlefield 6, Activision a décidé de sortir ce nouvel opus sur la précédente génération de consoles, afin, très certainement, de contenter l'ensemble de la communauté.Comme nous pouvions nous y attendre, Activision a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2025 pour dévoiler. C'est, ainsi, l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir un premier aperçu de ce que nous réserve le prochain volet de la licence Call of Duty, que ce soit au niveau du gameplay, des cartes et leur environnement ou encore le mode Zombies et la campagne, qui propose 11 missions au total, en plus du endgame, mais aussi de la coopération (jusqu'à 4 personnes).Rendez-vous donc le 14 novembre 2025 pour poser les mains sur. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox Series et Xbox One) ainsi que sur PC.