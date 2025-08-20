Bêta Black Ops 7 : Les dates annoncées pour jouer en avance au prochain Call of Duty

Activision a, récemment, annoncé les dates de la bêta prévue pour Call of Duty: Black Ops 7, pour pouvoir y jouer en avance, et gratuitement.

Les dates de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 dévoilées

Bêta accès anticipé (sur toutes les plateformes pour ceux qui ont précommandé ou sont abonnés au Game Pass) : Du 2 au 5 octobre.

(sur toutes les plateformes pour ceux qui ont précommandé ou sont abonnés au Game Pass) : Bêta ouverte à tous , sur toutes les plateformes : Du 5 au 8 octobre.

, sur toutes les plateformes :

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un contenu à détailler

Comme pour Modern Warfare 3, Black Ops 6 et les autres épisodes récents de la saga Call of Duty,. À ce propos, et pour être plus précis, cette bêta est déclinée en deux phases, se déroulant sur une petite semaine. D'ailleurs, les équipes en charge ont annoncé, il y a très peu de temps,En effet, via une publication sur son site officiel et son compte Twitter,. Comme dit précédemment, cette bêta se compose de deux phases, qui s'étalera au total sur une petite semaine, laissant le temps aux joueurs de l'essayer. Mais, sans plus tarder,sera disponible, à ces dates, sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. L'accès anticipé est de 72h donc, et s'obtient comme chaque année en précommandant l'une des éditions du titre., comme le précise Activision.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Activision n'a pas dévoilé de détails concernant le contenu de. Les nouvelles cartes, et celles de retour devraient être présentes, tout comme certains modes de jeu iconiques de la franchise. Nous en saurons plus à l'occasion du Call of Duty: Next qui se tiendra en septembre.Alors qu'elle avait eu lieu début septembre l'an dernier, cette bêta se tiendra, cette fois, en octobre, juste avant la sortie de Battlefield 6. Un moyen pour Activision de mettre la pression sur Electronic Arts.sortira ensuite le 14 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.