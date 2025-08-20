Bêta Black Ops 7 : Les dates annoncées pour jouer en avance au prochain Call of Duty

Activision a, récemment, annoncé les dates de la bêta prévue pour Call of Duty: Black Ops 7, pour pouvoir y jouer en avance, et gratuitement.
Comme pour Modern Warfare 3, Black Ops 6 et les autres épisodes récents de la saga Call of Duty, Activision a prévu une bêta pour le prochain opus de la licence, à savoir Call of Duty: Black Ops 7
. À ce propos, et pour être plus précis, cette bêta est déclinée en deux phases, se déroulant sur une petite semaine. D'ailleurs, les équipes en charge ont annoncé, il y a très peu de temps, les dates de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
.
Les dates de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 dévoilées
En effet, via une publication sur son site officiel et son compte Twitter, Activision a révélé les dates de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
. Comme dit précédemment, cette bêta se compose de deux phases, qui s'étalera au total sur une petite semaine, laissant le temps aux joueurs de l'essayer. Mais, sans plus tarder, voici les dates de la bêta de Black Ops 7
:
La bêta de Call of Duty: Black Ops 7
- Bêta accès anticipé (sur toutes les plateformes pour ceux qui ont précommandé ou sont abonnés au Game Pass) :
- Bêta ouverte à tous, sur toutes les plateformes :
sera disponible, à ces dates, sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. L'accès anticipé est de 72h donc, et s'obtient comme chaque année en précommandant l'une des éditions du titre. Les dates et la durée de cette bêta sont sujettes à modification
, comme le précise Activision.
Un contenu à détailler
À l'heure où nous écrivons ces lignes, Activision n'a pas dévoilé de détails concernant le contenu de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
. Les nouvelles cartes, et celles de retour devraient être présentes, tout comme certains modes de jeu iconiques de la franchise. Nous en saurons plus à l'occasion du Call of Duty: Next qui se tiendra en septembre.
Alors qu'elle avait eu lieu début septembre l'an dernier, cette bêta se tiendra, cette fois, en octobre, juste avant la sortie de Battlefield 6. Un moyen pour Activision de mettre la pression sur Electronic Arts.Call of Duty: Black Ops 7
sortira ensuite le 14 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.
commentaires (2)
The best cheaters game of the world for the kids...
On en parle du tmp 2.0 pour pouvoir jouer au jeu la super idée de Microsoft pour rendre obsolète certain PC , une honte perso COD sera sans moi ,joueur depuis 10ans c est la fin pour moi et m évitera ainsi de croiser tous ces tricheurs ..by by Call Of