Call of Duty: Black Ops 7 annonce un crossover avec la série TV Fallout

Activision a, récemment, confirmé l'arrivée d'une collaboration entre Call of Duty: Black Ops 7 et la série TV Fallout.

Un crossover entre la série TV Fallout et Call of Duty: Black Ops 7 en approche

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Okie dokie - stay focused, stay alive ☢️@FalloutonPrime is coming to Call of Duty in Season 01 Reloaded 💥 pic.twitter.com/uyFl3mRDkG — Call of Duty (@CallofDuty) December 17, 2025

Quand arrive le crossover Call of Duty: Black Ops 7 x série Fallout ?

Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty et Fallout ont déjà collaboré par le passé. D'ailleurs, au mois de novembre de cette année, un leak laissait entendre qu'un nouveau crossover entre ces deux licences de renom pourrait avoir lieu. C'est, désormais, chose officielle :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise d'Activision, les équipes en charge du dernier opus Call of Duty ont annoncé, qui vient tout juste de débuter la diffusion de sa saison 3.L'annonce est, d'ailleurs, accompagnée d'une courte vidéo laissant voir les silhouettes de Lucy (la protagoniste), La Goule et Maximus. Cela laisse donc entrevoir que les personnages de la série TV Fallout vont débarquer sur. Si nous ne possédons pas de plus amples détails à ce sujet pour le moment, il y a fort à parier que ce crossover introduira des skins spécifiques.. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date de sortie précise. Toutefois, Activision devrait nous en dire plus à propos de cette mi-saison dans très peu de temps. Et comme toujours, nous serons au rendez-vous pour vous proposer un récapitulatif concernant le contenu de la saison 1 Rechargée/Reloaded deRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC. Cet opus Call of Duty figure également dans le catalogue du Game Pass.