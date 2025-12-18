Call of Duty: Black Ops 7 annonce un crossover avec la série TV Fallout

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 décembre 2025 à 10h04
Activision a, récemment, confirmé l'arrivée d'une collaboration entre Call of Duty: Black Ops 7 et la série TV Fallout.
Call of Duty: Black Ops 7 annonce un crossover avec la série TV Fallout
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty et Fallout ont déjà collaboré par le passé. D'ailleurs, au mois de novembre de cette année, un leak laissait entendre qu'un nouveau crossover entre ces deux licences de renom pourrait avoir lieu. C'est, désormais, chose officielle : une collaboration entre Call of Duty: Black Ops 7 et Fallout arrive.

Un crossover entre la série TV Fallout et Call of Duty: Black Ops 7 en approche

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise d'Activision, les équipes en charge du dernier opus Call of Duty ont annoncé une collaboration entre Black Ops 7 et la série TV Fallout, qui vient tout juste de débuter la diffusion de sa saison 3.

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L'annonce est, d'ailleurs, accompagnée d'une courte vidéo laissant voir les silhouettes de Lucy (la protagoniste), La Goule et Maximus. Cela laisse donc entrevoir que les personnages de la série TV Fallout vont débarquer sur BO7. Si nous ne possédons pas de plus amples détails à ce sujet pour le moment, il y a fort à parier que ce crossover introduira des skins spécifiques. 

Quand arrive le crossover Call of Duty: Black Ops 7 x série Fallout ?

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La collaboration avec la série TV Fallout doit arriver avec/durant la saison 1 Rechargée/Reloaded de Call of Duty: Black Ops 7. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date de sortie précise. Toutefois, Activision devrait nous en dire plus à propos de cette mi-saison dans très peu de temps. Et comme toujours, nous serons au rendez-vous pour vous proposer un récapitulatif concernant le contenu de la saison 1 Rechargée/Reloaded de Black Ops 7.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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