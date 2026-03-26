Black Ops 7/Warzone Saison 3 : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 mars 2026 à 09h54
Activision a, récemment, dévoilé le contenu de la saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés à venir.
Black Ops 7/Warzone Saison 3 : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Black Ops 7 ainsi que le battle royale Warzone sont sur le point d'accueillir la saison 3. Alors que son lancement arrive à grand pas, étant donné que celui-ci est prévu pour le 2 avril prochain, les équipes en charge ont donné des détails à propos du contenu de cette nouvelle saison. Ainsi, et comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif du contenu de la saison 3, et donc des nouveautés à venir, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les ajouts introduits sur Black Ops 7 avec la saison 3

Au lancement de la saison 3, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront découvrir de nouvelles cartes dans le mode multijoueur : Beacon (6v6) Abyss (6v6 et 2v2), Plaza (6v6), Gridlock (6v6) et Mission: Trident (20v20). D'autres maps seront ajoutées avec la saison 3 Rechargée/Reloaded. En outre, la communauté pourra lancer des parties dans le mode Démolition, qui fait son grand retour avec cette nouvelle saison. Au cours de la saison 3, la communauté pourra découvrir d'autres modes de jeu, et une nouvelle série d'éliminations baptisée « Ion Core ».

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Pour ce qui est du mode Zombies de BO7, les développeurs ont prévu d'introduire la carte Ashwood, qui disposera de plusieurs expériences (Survival, Starting Room et Cursed Mode), ainsi que le Directed Mode pour la map Paradox Junction et le mode Zombie Battle (2 à 4 joueurs).

Le endgame de Call of Duty: Black Ops 7 bénéficiera, quant à lui, d'ajustements pour les loadouts et accueillera Operation Poison Pill, qui permettra à la communauté de récupérer diverses récompenses. Le Skill Track Warband fera également son arrivée, en plus de la capacité mineure Aether Blade.

Miniature vidéo

Les nouveautés à venir sur Warzone avec la saison 3

La saison 3 marquera l'arrivée d'un nouveau POI, soit « Launch Pad », sur la carte Verdansk du battle royale Warzone. Durant cette nouvelle saison, les équipes en charge introduiront le Goulag sur Avalon, qui dispose de plusieurs variantes.

Le mode Launch Squad sera disponible au lancement de la saison 3 sur Warzone, tandis que d'autres arriveront dans les semaines suivantes. Soulignons, par ailleurs, que Warzone se dotera des parties privées avec la saison 3. De plus, les développeurs ajouteront le Wall Jump ainsi que le grappin sur le battle royale.

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Armes, packs et événements de la saison 3 de Black Ops 7 et Warzone

La saison 3 apportera, comme vous vous en doutez, de toutes nouvelles armes ainsi que de nouveaux accessoires sur BO7 et Warzone :
  • MK35 ISR - Fusil d'assaut.
  • VST - SMG.
  • Strider 300 - Fusil de précision (au cours de la saison 3).
  • 1911 - Pistolet (au cours de la saison 3).
  • Siren - Arme spéciale (à la mi-saison).
  • Katana - Arme de mêlée (à la mi-saison).
  • Nouveaux accessoires et kits : 
    • VAS Convergence Foregrip.
    • Shadow SK 12-Gauge Masterkey (au cours de la saison 3).
    • X9 Maverick Javelin Assembly (au cours de la saison 3).
    • MK.78 Lightframe PDW Conversion (à la mi-saison).
    • Warden 308 Badlands Pistol Kit (à la mi-saison).
    • Carbon 57 Fabricator Mag (à la mi-saison).
    • Ryden 45K Apex Sweeper Rig (à la mi-saison).
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Pour ce qui est des événements, voici ce qui est prévu pour le début de la saison 3 de Black Ops 7 et Warzone
  • Survivors of Ash (mode Zombies).
  • The Lost Outpost.
Évidemment, la saison 3 proposera un tout nouveau Passe de combat, avec sa version BlackCell, mais aussi de nouveaux bundles dans la boutique en jeu. Rendez-vous donc le 2 avril pour découvrir le contenu de la saison 3 de Black Ops 7 et Warzone, qui sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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