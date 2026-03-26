Black Ops 7/Warzone Saison 3 : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, récemment, dévoilé le contenu de la saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés à venir.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les ajouts introduits sur Black Ops 7 avec la saison 3

Les nouveautés à venir sur Warzone avec la saison 3

Armes, packs et événements de la saison 3 de Black Ops 7 et Warzone

MK35 ISR - Fusil d'assaut.

VST - SMG.

Strider 300 - Fusil de précision (au cours de la saison 3).

1911 - Pistolet (au cours de la saison 3).

Siren - Arme spéciale (à la mi-saison).

Katana - Arme de mêlée (à la mi-saison).

Nouveaux accessoires et kits : VAS Convergence Foregrip. Shadow SK 12-Gauge Masterkey (au cours de la saison 3). X9 Maverick Javelin Assembly (au cours de la saison 3). MK.78 Lightframe PDW Conversion (à la mi-saison). Warden 308 Badlands Pistol Kit (à la mi-saison). Carbon 57 Fabricator Mag (à la mi-saison). Ryden 45K Apex Sweeper Rig (à la mi-saison).



Survivors of Ash (mode Zombies).

The Lost Outpost.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir queainsi que le battle royalesont sur le point d'accueillir la saison 3. Alors que son lancement arrive à grand pas, étant donné que celui-ci est prévu pour le 2 avril prochain, les équipes en charge ont donné. Ainsi, et comme à l'accoutumée, voici: Beacon (6v6) Abyss (6v6 et 2v2), Plaza (6v6), Gridlock (6v6) et Mission: Trident (20v20). D'autres maps seront ajoutées avec la saison 3 Rechargée/Reloaded. En outre,. Au cours de la saison 3, la communauté pourra découvrir d'autres modes de jeu, et une nouvelle série d'éliminations baptisée « Ion Core »., qui disposera de plusieurs expériences (Survival, Starting Room et Cursed Mode), ainsi que(2 à 4 joueurs)., qui permettra à la communauté de récupérer diverses récompenses. Le Skill Track Warband fera également son arrivée, en plus de la capacité mineure Aether Blade.. Durant cette nouvelle saison, les équipes en charge introduiront le Goulag sur Avalon, qui dispose de plusieurs variantes., tandis que d'autres arriveront dans les semaines suivantes. Soulignons, par ailleurs, que. De plus,Évidemment, la saison 3 proposera. Rendez-vous donc le 2 avril pour découvrir le contenu de la saison 3 deet, qui sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.