Black Ops 7/Warzone Saison 3 : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, récemment, dévoilé le contenu de la saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés à venir.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Black Ops 7
ainsi que le battle royale Warzone
sont sur le point d'accueillir la saison 3. Alors que son lancement arrive à grand pas, étant donné que celui-ci est prévu pour le 2 avril prochain, les équipes en charge ont donné des détails à propos du contenu de cette nouvelle saison
. Ainsi, et comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif du contenu de la saison 3, et donc des nouveautés à venir, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Tous les détails sur le contenu de la saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
Les ajouts introduits sur Black Ops 7 avec la saison 3
Au lancement de la saison 3, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront découvrir de nouvelles cartes dans le mode multijoueur
: Beacon (6v6) Abyss (6v6 et 2v2), Plaza (6v6), Gridlock (6v6) et Mission: Trident (20v20). D'autres maps seront ajoutées avec la saison 3 Rechargée/Reloaded. En outre, la communauté pourra lancer des parties dans le mode Démolition, qui fait son grand retour avec cette nouvelle saison
. Au cours de la saison 3, la communauté pourra découvrir d'autres modes de jeu, et une nouvelle série d'éliminations baptisée « Ion Core ».
Pour ce qui est du mode Zombies de BO7, les développeurs ont prévu d'introduire la carte Ashwood
, qui disposera de plusieurs expériences (Survival, Starting Room et Cursed Mode), ainsi que le Directed Mode pour la map Paradox Junction et le mode Zombie Battle
(2 à 4 joueurs). Le endgame de Call of Duty: Black Ops 7 bénéficiera, quant à lui, d'ajustements pour les loadouts et accueillera Operation Poison Pill
, qui permettra à la communauté de récupérer diverses récompenses. Le Skill Track Warband fera également son arrivée, en plus de la capacité mineure Aether Blade.
Les nouveautés à venir sur Warzone avec la saison 3
La saison 3 marquera l'arrivée d'un nouveau POI, soit « Launch Pad », sur la carte Verdansk du battle royale Warzone
. Durant cette nouvelle saison, les équipes en charge introduiront le Goulag sur Avalon, qui dispose de plusieurs variantes. Le mode Launch Squad sera disponible au lancement de la saison 3 sur Warzone
, tandis que d'autres arriveront dans les semaines suivantes. Soulignons, par ailleurs, que Warzone se dotera des parties privées avec la saison 3
. De plus, les développeurs ajouteront le Wall Jump ainsi que le grappin sur le battle royale
.
Armes, packs et événements de la saison 3 de Black Ops 7 et Warzone
La saison 3 apportera, comme vous vous en doutez, de toutes nouvelles armes ainsi que de nouveaux accessoires sur BO7 et Warzone
:
- MK35 ISR - Fusil d'assaut.
- VST - SMG.
- Strider 300 - Fusil de précision (au cours de la saison 3).
- 1911 - Pistolet (au cours de la saison 3).
- Siren - Arme spéciale (à la mi-saison).
- Katana - Arme de mêlée (à la mi-saison).
- Nouveaux accessoires et kits :
- VAS Convergence Foregrip.
- Shadow SK 12-Gauge Masterkey (au cours de la saison 3).
- X9 Maverick Javelin Assembly (au cours de la saison 3).
- MK.78 Lightframe PDW Conversion (à la mi-saison).
- Warden 308 Badlands Pistol Kit (à la mi-saison).
- Carbon 57 Fabricator Mag (à la mi-saison).
- Ryden 45K Apex Sweeper Rig (à la mi-saison).
Pour ce qui est des événements, voici ce qui est prévu pour le début de la saison 3 de Black Ops 7 et Warzone
:
- Survivors of Ash (mode Zombies).
- The Lost Outpost.
Évidemment, la saison 3 proposera un tout nouveau Passe de combat, avec sa version BlackCell, mais aussi de nouveaux bundles dans la boutique en jeu
. Rendez-vous donc le 2 avril pour découvrir le contenu de la saison 3 de Black Ops 7
et Warzone
, qui sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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