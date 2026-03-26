Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 3 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 3, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Heure de sortie de la saison 3 sur Black Ops 7 et Warzone en France

Outplay everything in Season 03 of #BlackOps7 and Call of Duty #Warzone starting on April 2 😤



🗺️ 9 Black Ops 7 Multiplayer Maps + more Modes including Demolition

🪂 Rotating Battle Royale Map in-season, Verdansk POI update

🧟 Ashwood Survival, Zombie Battle, & Paradox Junction… pic.twitter.com/phSMQiYzkv — Call of Duty (@CallofDuty) March 25, 2026

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Informations sur le contenu de la saison 3 de BO7 et Warzone

La saison 3 est sur le point d'être lancée suret sur. Cette nouvelle saison est prévue pour le début du mois d'avril 2026, et plus précisément le 2. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés introduites pour l'occasion, sachez que nous vous précisonsRemarquons, tout d'abord, que. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise, qui a été relayé sur Twitter/X,À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le poids de la mise à jour qui apporterani son patch notes. Néanmoins, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.. De nouvelles cartes arriveront pour le mode multijoueur ainsi que Zombies de. Les développeurs introduiront également des nouveautés pour le endgame deLe battle royales'offrira, quant à lui, de nouveaux POI sur la carte Verdansk et se dotera de deux nouveautés niveau gameplay : le Wall Jump et le grappin. Évidemment, de nouvelles armes, de nouveaux accessoires, de nouveaux bundles et un nouveau Passe de combat sont au programme de. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant le contenu de la saison 3 de Black Ops 7 et de Warzone.Pour conclure, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.