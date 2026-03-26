Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 3 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 3, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
La saison 3 est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 7
et sur Warzone
. Cette nouvelle saison est prévue pour le début du mois d'avril 2026, et plus précisément le 2. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés introduites pour l'occasion, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 3 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone en France
.
Heure de sortie de la saison 3 sur Black Ops 7 et Warzone en France
Remarquons, tout d'abord, que la saison 3 se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise, qui a été relayé sur Twitter/X, la saison 3 sera lancée à 18h (heure française), le 2 avril 2026, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le poids de la mise à jour qui apportera la saison 3
ni son patch notes. Néanmoins, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Informations sur le contenu de la saison 3 de BO7 et Warzone
Pour la saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à plusieurs nouveautés
. De nouvelles cartes arriveront pour le mode multijoueur ainsi que Zombies de Black Ops 7
. Les développeurs introduiront également des nouveautés pour le endgame de BO7
.
Le battle royale Warzone
s'offrira, quant à lui, de nouveaux POI sur la carte Verdansk et se dotera de deux nouveautés niveau gameplay : le Wall Jump et le grappin. Évidemment, de nouvelles armes, de nouveaux accessoires, de nouveaux bundles et un nouveau Passe de combat sont au programme de la saison 3
. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant le contenu de la saison 3 de Black Ops 7 et de Warzone.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
commentaire (1)
Bonjour je trouve qu'il ya encore bocoup de gens qui triche et qui son malpolie surtout et je vois aussi pour monter c trop dur car quand on et or 1.2.3 on tombe sur des niveaux plus haut et sa c pas normal donc j aimerais que vous voyais sa de trait prêt svp