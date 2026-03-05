Black Ops 7/Warzone Saison 2 Rechargée : Tout le contenu révélé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, très récemment, dévoilé le contenu de la saison 2 Rechargée/Reloaded de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif des nouveautés à venir.
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 7 ainsi que le battle royale Warzone vont très prochainement accueillir la saison 2 Rechargée/Reloaded
. Peu de temps avant son lancement, qui est prévu pour le 11 mars prochain, les équipes en charge ont partagé des informations au sujet du contenu de cette mi-saison. Ainsi, et comme toujours, voici un récapitulatif du contenu de la saison 2 Rechargée/Reloaded, et donc des nouveautés à venir, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Tous les détails sur le contenu de la saison 2 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
Les nouveautés à venir sur Black Ops 7 avec la saison 2 Rechargée
Au lancement de la saison 2 Rechargée, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront découvrir 5 nouvelles cartes de jeu
: Torque (6v6 et 2v2), Cliff Town (6v6), Peak (20v20 - Skirmish Map), Grind (6v6) et Firing Range (6v6). Pour ce qui est des modes de jeu de Black Ops 7, les développeurs ont prévu d'en ajouter deux, à savoir Gautlet et Infected
. La communauté pourra également modifier ses loadouts avec la nouvelle série d'éliminations Lockshot
, qui permet d'avoir « un pistolet intelligent et élégant qui se verrouille sur plusieurs cibles lorsque vous utilisez le mode ADS
».
En ce qui concerne le Endgame de BO7, les équipes ont prévu diverses nouveautés
: les « Glitch Fracture »
qui apparaissent après avoir vaincu un boss dans les Nightmares Zones. Dans une « Glitch Fracture », les joueurs et les joueuses devront affronter un ennemi majeur, qui accorde une compétence spécifique (Nova Strike, Phoenix Burst, Hellwing, Chaos Rounds ou Frost Vortex). Fort heureusement, ces derniers pourront compter sur l'« Exotic Fabricator »
, qui permet, comme son nom d'indique, d'améliorer une arme jusqu'au rang Exotique.Le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7 accueillera, lui aussi, de nouveaux éléments
. À commencer par une nouvelle carte, baptisée Paradox Junction
et proposant un nouvel ennemi (Rad-Hound) ainsi qu'une nouvelle arme miracle
. Sans oublier, le nouveau GobbleGum « Turncoat »
. Évidemment, cette nouvelle map proposera une nouvelle quête principale
.
Les ajouts introduits via la saison 2 Rechargée sur Warzone
Comme annoncé il y a de cela quelques jours, la saison 2 Rechargée/Reloaded marquera l'arrivée du mode Black Ops Royale sur Warzone
, qui est une toute nouvelle expérience se déroulant sur la carte Avalon.
De plus, les joueurs et les joueuses pourront utiliser 3 nouveaux Perks
, c'est-à-dire Momentum, Berserker et Hunter. Le mode Extreme Resurgence, se jouant en escouade de 4 sur Haven's Hollow, est prévu pour la mi-saison également.
Armes, packs et événements de la saison 2 Rechargée de Black Ops 7 et Warzone
La saison 2 Rechargée apportera, comme vous vous en doutez, de nouvelles armes et nouveaux accessoires sur BO7 et Warzone
, à savoir les suivants :
- Voyak KT-3 - Fusil d'assaut
- Swordfish A1 - Fusil de combat
- Nouveaux accessoires et kits :
- Echo 12 Backlash Launcher Kit pour l'Echo 12
- MXR-17 ANVL Conversion pour le MXR-17
Évidemment, et comme toujours, les développeurs ont prévu plusieurs événements pour la saison 2 Rechargée/Reloaded, en plus de divers nouveaux défis
:
- Altitude Tactics
- Counter Skies Even Pass
- Avec une voie payante et une voie gratuite
- Ranked Series Event
- Warzone Ranked Series
- Paradox Junction Event
La saison 2 Rechargée marquera, par ailleurs, l'arrivée de nouveaux bundles dans la boutique en jeu
. Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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