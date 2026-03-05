Black Ops 7/Warzone Saison 2 Rechargée : Tout le contenu révélé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, très récemment, dévoilé le contenu de la saison 2 Rechargée/Reloaded de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif des nouveautés à venir.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 2 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les nouveautés à venir sur Black Ops 7 avec la saison 2 Rechargée

Les ajouts introduits via la saison 2 Rechargée sur Warzone

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Armes, packs et événements de la saison 2 Rechargée de Black Ops 7 et Warzone

Voyak KT-3 - Fusil d'assaut

Swordfish A1 - Fusil de combat

Nouveaux accessoires et kits : Echo 12 Backlash Launcher Kit pour l'Echo 12 MXR-17 ANVL Conversion pour le MXR-17



Altitude Tactics

Counter Skies Even Pass Avec une voie payante et une voie gratuite

Ranked Series Event

Warzone Ranked Series

Paradox Junction Event

Comme vous le savez probablement déjà,. Peu de temps avant son lancement, qui est prévu pour le 11 mars prochain, les équipes en charge ont partagé des informations au sujet du contenu de cette mi-saison. Ainsi, et comme toujours, voici: Torque (6v6 et 2v2), Cliff Town (6v6), Peak (20v20 - Skirmish Map), Grind (6v6) et Firing Range (6v6).. La communauté pourra également modifier ses loadouts avec, qui permet d'avoir « un pistolet intelligent et élégant qui se verrouille sur plusieurs cibles lorsque vous utilisez le mode ADS ».qui apparaissent après avoir vaincu un boss dans les Nightmares Zones. Dans une « Glitch Fracture », les joueurs et les joueuses devront affronter un ennemi majeur, qui accorde une compétence spécifique (Nova Strike, Phoenix Burst, Hellwing, Chaos Rounds ou Frost Vortex). Fort heureusement,, qui permet, comme son nom d'indique, d'améliorer une arme jusqu'au rang Exotique.. À commencer paret proposant un nouvel ennemi (Rad-Hound) ainsi qu'. Sans oublier,. Évidemment,Comme annoncé il y a de cela quelques jours,, qui est une toute nouvelle expérience se déroulant sur la carte Avalon.De plus,, c'est-à-dire Momentum, Berserker et Hunter. Le mode Extreme Resurgence, se jouant en escouade de 4 sur Haven's Hollow, est prévu pour la mi-saison également., à savoir les suivants :Évidemment, et comme toujours,. Rappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.