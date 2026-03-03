Warzone annonce un nouveau mode de jeu, Black Ops Royale, avec une date

Activision a, récemment, indiqué que Warzone va très prochainement se doter d'un tout nouveau mode de jeu, baptisé Black Ops Royale.

Le mode Black Ops Royale arrive vite sur Warzone

Qu'est-ce que Black Ops Royale de Warzone ?

Welcome to Black Ops Royale 🪂



Get all the intel before you drop in on March 13 🧵 pic.twitter.com/BF3VBQWuaD — Call of Duty (@CallofDuty) March 2, 2026

Depuis son lancement,se dote régulièrement de nouveaux contenus, et ce, au gré des saisons. Activision a prévu de continuer sur sa lancée et va, d'ailleurs, chambouler les habitués du battle royale dans quelques jours :En effet, via un récent article sur le site de la franchise, qui a été relayé sur le compte Twitter/X Call of Duty, Activision a annoncé que. Il s'agit, pour être plus précis, d'un mode inspiré de « Blackout, sans équipement, sans goulag et sans stations d'achat ». De ce fait, et comme vous l'aurez compris,Le mode Black Ops Royale deest décrit comme ceci : « Il s'agit d'une expérience Battle Royale gratuite avec de nouvelles règles inspirées du Blackout original : Black Ops Royale se déroule sur une nouvelle carte avec un gameplay qui récompense la recherche d'équipements plus performants et la domination ». Soulignons, à ce sujet, que. Ainsi, les joueurs et les joueuses n'auront pas accès à des loadouts, stations d'achats ou encore Goulag. Ces derniers débuteront la partie avec un pistolet et un wingsuit, et devront dès lors récupérer de l'équipement en explorant la zone (les armes sont répertoriées avec un code couleur indiquant leur rareté, qui joue sur le nombre d'accessoires disponibles).En cas d'élimination, les joueurs ont deux solutions : ils peuvent être redéployés par leurs coéquipiers via une Tour de redéploiement ou utiliser leur jeton de Redéploiement (un par joueur, au début du match). Dans le mode Black Ops Royale de, la communauté aura accès à différents véhicules et pourra terminer diverses activités afin d'obtenir du loot de niveau supérieur.Rendez-vous donc le 13 mars 2026 pour découvrir le mode Black Ops Royale de. Rappelons, en guise de conclusion, que le battle royale d'Activision, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.