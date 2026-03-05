Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 2 Rechargée en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
La saison 2 Rechargée/Reloaded
sera très prochainement lancée sur Call of Duty: Black Ops 7
et sur Warzone
. Cette nouvelle mi-saison est prévue pour le mois de mars 2026, et plus précisément pour le mercredi 11. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés introduites pour l'occasion, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone en France
.
Heure de sortie de la saison 2 Rechargée sur Black Ops 7 et Warzone en France
Remarquons, tout d'abord, que la saison 2 Rechargée
se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise, la saison 2 Rechargée sera lancée à 18h (heure française), le 11 mars 2026, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore le poids de la mise à jour qui apportera la saison 2 Rechargée
ni son patch notes. Néanmoins, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Informations sur le contenu de la saison 2 Rechargée de BO7 et Warzone
Pour la saison 2 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, les développeurs ont prévu plusieurs nouveautés
. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront découvrir 5 nouvelles cartes dans le multijoueur de BO7
, tandis que deux modes de jeu feront également leur arrivée au lancement de cette mi-saison. Pour ce qui est du Zombies de Black Ops 7
, là encore, l'équipe en charge va ajouter une nouvelle carte, soit Paradox Junction.
Le battle royale Warzone
s'offrira, quant à lui, un tout nouveau mode de jeu, nommé Black Ops Royale, qui risque de bouleverser les habitudes. Celui-ci sera proposé sur la carte Avalon. Évidemment, de nouvelles armes, de nouveaux accessoires et de nouveaux bundles seront introduits avec la saison 2 Rechargée
. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le contenu de la saison 2 Rechargée de Black Ops 7 et Warzone
, afin que vous soyez prêt pour son lancement.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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