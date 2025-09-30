Call of Duty: Black Ops 7 : Toutes les armes disponibles lors de la bêta

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 septembre 2025 à 15h56
Diverses armes seront disponibles lors de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7. Retrouvez un récapitulatif de l'arsenal mis à votre disposition durant cette phase de test.
Call of Duty: Black Ops 7 : Toutes les armes disponibles lors de la bêta
Au début du mois d'octobre 2025, les joueurs et les joueuses pourront essayer Call of Duty: Black Ops 7 lors d'une bêta, qui se déroule sur deux week-ends distincts. Évidemment, durant cette phase, il sera possible de découvrir plusieurs armes, afin que la communauté puisse se faire une première idée de l'arsenal de ce nouvel opus et afin que l'expérience soit diversifiée.

Il se peut, d'ailleurs, que vous vous posiez des questions à ce sujet. C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste de toutes les armes disponibles durant la bêta de Black Ops 7.

Liste de toutes les armes disponibles lors de la bêta de Black Ops 7

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La bêta de Call of Duty: Black Ops 7 proposera un arsenal d'armes plutôt complet, avec diverses entrées pour chaque catégorie (fusils d'assaut, SMG, etc.). Cela permettra aux joueurs et aux joueuses d'avoir un premier aperçu des armes de Black Ops 7 et déjà réfléchir à leur loadout, notamment pour le lancement officiel du soft. Mais, voici, sans plus tarder, la liste complète de toutes les armes disponibles durant la bêta de BO 7

Armes de la 
bêta de Black Ops 7
 Catégorie Description
M15 Mod 0  Fusil d'assaut Un fusil d'assaut automatique polyvalent qui combine des dégâts équilibrés, une bonne portée et une maniabilité pour une arme qui fonctionne admirablement dans une variété de situations de combat.
MXR-17  Fusil d'assaut Un fusil d'assaut automatique avec une excellente précision et une bonne portée, mais une mobilité et une cadence de tir plus modestes.
Peacekeeper Mk1 Fusil d'assaut  Fusil d'assaut automatique offrant une mobilité et une maniabilité exceptionnelles pour sa catégorie, mais au prix d'un recul élevé et d'une portée limitée.
Graz 45k  Mitraillette Une mitraillette automatique polyvalente offrant un bon équilibre entre puissance à courte portée, maniement et recul.
Dravec 45  Mitraillette Une mitraillette automatique très stable et efficace à plus longue portée, mais avec moins de puissance brute en combat rapproché.
Razor 9 mm Mitraillette  Mitraillette automatique avec une cadence de tir extrême, mais une portée limitée et un maniement plus lent.
M10 Breacher  Fusil à pompe Fusil à pompe à chargement par la culasse. Maintenez la gâchette enfoncée pour améliorer la dispersion au jugé et en visée pour un tir plus précis.
Echo 12 Fusil à pompe Fusil à pompe à double canon à rechargeable. Tire deux coups semi-automatiques avant de devoir réarmer. Grande portée et potentiel de dégâts élevé avec des tirs consécutifs.
Mk.78 Mitrailleuse Mitrailleuse automatique. Dégâts élevés et grande capacité en munitions, mais mobilité et maniement réduits.
M8A1 Fusil tactique Fusil tactique à salves de 4 coups. Dégâts très élevés et cadence de tir extrêmement rapide à chaque rafale, équilibrés par un délai modéré entre les rafales.
VS Recon Fusil de précision Fusil de précision à verrou. Rechambrement rapide. Stabilité et recul modérés.
XR-3 Iron Fusil de précision Fusil de précision à rafale de 3 coups. Puissance élevée et faible recul, mais maniement plus lent et court délai de pré-tir.
Jäger 45 Pistolet Pistolet semi-automatique. Arme de poing fiable avec une cadence de tir très rapide et un recul faible.
CODA 9 Pistolet Pistolet automatique. Dégâts et cadence de tir élevés, mais recul important et portée effective plus courte.
A.R.C. M1 Lanceur Lanceur à charge. Maintenez la gâchette enfoncée pour charger un rayon d'énergie dévastateur capable de traverser plusieurs ennemis. Inflige des dégâts élevés aux véhicules et aux séries de points.
Flatline MK.II Arme de corps à corps Arme de corps à corps avec des dégâts élevés et une vitesse d'attaque modérée.

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Vous savez, désormais, tout ce qu'il faut savoir concernant les armes proposées lors de la bêta de Black Ops 7. Comme vous vous en doutez, les développeurs ont prévu d'en ajouter d'autres pour le lancement du titre. Les dates de la bêta de BO 7 sont les suivantes : du 2 au 5 octobre pour l'accès anticipé, du 5 au 8 octobre pour la version ouverte à tous.

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Si vous désirez en savoir plus à propos des modes de jeu et des cartes disponibles durant la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, sachez que nous avons également préparé un article à ce sujet.

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Bappon (invité) Le 30/09/2025 à 16:33

J'attends beaucoup BF6 mais je vais tester ça avec plisir, mais j'en attends pas granchose