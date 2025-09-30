Call of Duty: Black Ops 7 : Toutes les armes disponibles lors de la bêta

Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 5 en France
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 5, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
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Armes de la
bêta de Black Ops 7
|Catégorie
|Description
|M15 Mod 0
|Fusil d'assaut
|Un fusil d'assaut automatique polyvalent qui combine des dégâts équilibrés, une bonne portée et une maniabilité pour une arme qui fonctionne admirablement dans une variété de situations de combat.
|MXR-17
|Fusil d'assaut
|Un fusil d'assaut automatique avec une excellente précision et une bonne portée, mais une mobilité et une cadence de tir plus modestes.
|Peacekeeper Mk1
|Fusil d'assaut
|Fusil d'assaut automatique offrant une mobilité et une maniabilité exceptionnelles pour sa catégorie, mais au prix d'un recul élevé et d'une portée limitée.
|Graz 45k
|Mitraillette
|Une mitraillette automatique polyvalente offrant un bon équilibre entre puissance à courte portée, maniement et recul.
|Dravec 45
|Mitraillette
|Une mitraillette automatique très stable et efficace à plus longue portée, mais avec moins de puissance brute en combat rapproché.
|Razor 9 mm
|Mitraillette
|Mitraillette automatique avec une cadence de tir extrême, mais une portée limitée et un maniement plus lent.
|M10 Breacher
|Fusil à pompe
|Fusil à pompe à chargement par la culasse. Maintenez la gâchette enfoncée pour améliorer la dispersion au jugé et en visée pour un tir plus précis.
|Echo 12
|Fusil à pompe
|Fusil à pompe à double canon à rechargeable. Tire deux coups semi-automatiques avant de devoir réarmer. Grande portée et potentiel de dégâts élevé avec des tirs consécutifs.
|Mk.78
|Mitrailleuse
|Mitrailleuse automatique. Dégâts élevés et grande capacité en munitions, mais mobilité et maniement réduits.
|M8A1
|Fusil tactique
|Fusil tactique à salves de 4 coups. Dégâts très élevés et cadence de tir extrêmement rapide à chaque rafale, équilibrés par un délai modéré entre les rafales.
|VS Recon
|Fusil de précision
|Fusil de précision à verrou. Rechambrement rapide. Stabilité et recul modérés.
|XR-3 Iron
|Fusil de précision
|Fusil de précision à rafale de 3 coups. Puissance élevée et faible recul, mais maniement plus lent et court délai de pré-tir.
|Jäger 45
|Pistolet
|Pistolet semi-automatique. Arme de poing fiable avec une cadence de tir très rapide et un recul faible.
|CODA 9
|Pistolet
|Pistolet automatique. Dégâts et cadence de tir élevés, mais recul important et portée effective plus courte.
|A.R.C. M1
|Lanceur
|Lanceur à charge. Maintenez la gâchette enfoncée pour charger un rayon d'énergie dévastateur capable de traverser plusieurs ennemis. Inflige des dégâts élevés aux véhicules et aux séries de points.
|Flatline MK.II
|Arme de corps à corps
|Arme de corps à corps avec des dégâts élevés et une vitesse d'attaque modérée.
commentaire (1)
J'attends beaucoup BF6 mais je vais tester ça avec plisir, mais j'en attends pas granchose