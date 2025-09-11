Activision déclare la guerre aux tricheurs avant le lancement de Black Ops 7

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 septembre 2025 à 17h58
Activision a prévu de prendre diverses mesures afin d'éviter la triche sur Call of Duty: Black Ops 7.
Activision déclare la guerre aux tricheurs avant le lancement de Black Ops 7
Depuis de nombreuses années maintenant, les jeux possédant une dimension multijoueur, et surtout compétitive, comptent de plus en plus de tricheurs. Call of Duty n'est pas étranger à ce problème, tant chaque année davantage de cheaters sont présents sur les opus de la franchise. Pour autant, Activision combat cela et a, d'ailleurs, prévu de prendre des mesures afin de limiter le nombre de tricheurs sur Call of Duty: Black Ops 7.

Activision prend des mesures contre les tricheurs pour Black Ops 7

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En effet, dans un article récemment publié sur le site officiel de la licence, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X Call of Duty, Activision a expliqué que des mesures afin de lutter contre les tricheurs vont être prises pour le lancement de Call of Duty: Black Ops 7.

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Ainsi, à la sortie de Black Ops 7, les joueurs et les joueuses étant sur PC devront activer « Secure Boot » et « TPM 2.0 ». D'après les informations partagées par Activision, ces deux éléments permettront aux équipes de détecter et bloquer plus facilement certaines tricheries : « Ces fonctionnalités matérielles nous fourniront une base plus solide et plus fiable pour détecter et bloquer certaines tricheries avant qu'elles ne puissent s'installer ».

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D'ailleurs, plusieurs systèmes en ligne de TeamRICOCHET seront mis en ligne durant la bêta de Black Ops 7 :
Pendant la bêta de Black Ops 7, TeamRICOCHET mettra certains de ses systèmes en ligne afin de tester leur performance en conditions réelles. Ces outils sont conçus pour identifier et éliminer plus rapidement les tricheurs, et nous surveillerons de près leur fonctionnement lors de matchs réels. L'ensemble de nos mesures de protection sera réservé pour le lancement, lorsque tous les systèmes.

La triche, un défi de taille pour Activision

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Activision en profite pour rappeler que le problème de triche est inhérent « à tous les grands jeux » et qu'il n'existe malheureusement pas de « solution miracle ». D'autant plus que les tricheurs trouvent régulièrement de « nouvelles façons d'exploiter les systèmes ». Pour autant, les équipes ont déjà remarqué de réelles améliorations, notamment dans Call of Duty: Black Ops 6
Dans Black Ops 6, les détections sont plus rapides, les mesures correctives sont plus efficaces et les sanctions sont plus sévères pour les réseaux qui tentent de nuire au fair-play. Avec Black Ops 7, les protections matérielles telles que Secure Boot et TPM 2.0 ajouteront une couche de défense supplémentaire.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 arrive le 14 novembre 2025 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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