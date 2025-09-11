Activision déclare la guerre aux tricheurs avant le lancement de Black Ops 7

Treyarch (Call of Duty) est prêt à « créer quelque chose de nouveau »
Le studio de développement Treyarch regarde déjà vers l'avenir et se dit prêt à « créer quelque chose de nouveau, une expérience inédite ».
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Pendant la bêta de Black Ops 7, TeamRICOCHET mettra certains de ses systèmes en ligne afin de tester leur performance en conditions réelles. Ces outils sont conçus pour identifier et éliminer plus rapidement les tricheurs, et nous surveillerons de près leur fonctionnement lors de matchs réels. L'ensemble de nos mesures de protection sera réservé pour le lancement, lorsque tous les systèmes.
Dans Black Ops 6, les détections sont plus rapides, les mesures correctives sont plus efficaces et les sanctions sont plus sévères pour les réseaux qui tentent de nuire au fair-play. Avec Black Ops 7, les protections matérielles telles que Secure Boot et TPM 2.0 ajouteront une couche de défense supplémentaire.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 arrive le 14 novembre 2025 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
As part of the ongoing effort to upgrade our security and combat cheating, we'd like to share a progress report on Season 05 and give a look at what's coming soon in Black Ops 7.— Call of Duty (@CallofDuty) September 10, 2025
Learn more in today's S05 Progress Report from #TeamRICOCHET: https://t.co/HSLr4K78en pic.twitter.com/3vsBy9uZfr
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