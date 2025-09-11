Activision déclare la guerre aux tricheurs avant le lancement de Black Ops 7

Activision a prévu de prendre diverses mesures afin d'éviter la triche sur Call of Duty: Black Ops 7.

Activision prend des mesures contre les tricheurs pour Black Ops 7

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Pendant la bêta de Black Ops 7, TeamRICOCHET mettra certains de ses systèmes en ligne afin de tester leur performance en conditions réelles. Ces outils sont conçus pour identifier et éliminer plus rapidement les tricheurs, et nous surveillerons de près leur fonctionnement lors de matchs réels. L'ensemble de nos mesures de protection sera réservé pour le lancement, lorsque tous les systèmes.

La triche, un défi de taille pour Activision

Dans Black Ops 6, les détections sont plus rapides, les mesures correctives sont plus efficaces et les sanctions sont plus sévères pour les réseaux qui tentent de nuire au fair-play. Avec Black Ops 7, les protections matérielles telles que Secure Boot et TPM 2.0 ajouteront une couche de défense supplémentaire.

As part of the ongoing effort to upgrade our security and combat cheating, we'd like to share a progress report on Season 05 and give a look at what's coming soon in Black Ops 7.



Learn more in today's S05 Progress Report from #TeamRICOCHET: https://t.co/HSLr4K78en pic.twitter.com/3vsBy9uZfr — Call of Duty (@CallofDuty) September 10, 2025

Depuis de nombreuses années maintenant, les jeux possédant une dimension multijoueur, et surtout compétitive, comptent de plus en plus de tricheurs. Call of Duty n'est pas étranger à ce problème, tant chaque année davantage de cheaters sont présents sur les opus de la franchise. Pour autant,En effet, dans un article récemment publié sur le site officiel de la licence, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X Call of Duty,Ainsi,. D'après les informations partagées par Activision, ces deux éléments permettront aux équipes de détecter et bloquer plus facilement certaines tricheries : « Ces fonctionnalités matérielles nous fourniront une base plus solide et plus fiable pour détecter et bloquer certaines tricheries avant qu'elles ne puissent s'installer ».D'ailleurs,. D'autant plus que les tricheurs trouvent régulièrement de « nouvelles façons d'exploiter les systèmes ». Pour autant,Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 14 novembre 2025 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.