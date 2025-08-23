Black Ops 7 : Date de sortie, bêta, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Call of Duty: Black Ops 7, le nouvel opus de la fameuse franchise d'Activision.
Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouveau volet Call of Duty, développé par Treyarch et Raven Software ainsi qu'édité par Activision, voici un résumé de toutes les informations à connaître au sujet de Call of Duty: Black Ops 7
, notamment à propos de sa date de sortie, de sa bêta ouverte, de son gameplay ou encore des plateformes de jeu concernées.
Date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7
Avant de vous dévoiler davantage de détails, rappelons que c'est à la fin de cette année 2025 que nous pourrons découvrir, manette en main, le nouvel opus Call of Duty puisque la date de sortie de Black Ops 7 est fixée au 14 novembre prochain
.
Comme pour le précédent volet de la franchise, plusieurs éditions sont proposées pour Call of Duty: Black Ops 7
. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent, par exemple, se procurer la Vault Edition/Coffre d'armes, qui contient la version BlackCell du Passe de combat de la saison 1, mais aussi divers éléments, dont des apparences d'Opérateur, des GobbleGums, et bien d'autres. Celle-ci est notamment vendue à 109,99 € sur les stores, contre 79,99 € pour la Standard.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Black Ops 7 ?
Bonne nouvelle : la grande majorité des joueurs et des joueuses pourront l'essayer, étant donné que Call of Duty: Black Ops 7 sort, à la date indiquée précédemment, sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC
. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples informations à propos d'une potentielle version Nintendo Switch 2 de BO 7
. Mais, nous vous tiendrons informés, si des détails à ce sujet auront été partagés.
Les dates de la bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops 7
Comme nous pouvions nous y attendre, Black Ops 7 aura bien le droit à une bêta ouverte
, et ce, quelques semaines avant son lancement officiel. Ainsi, la bêta ouverte de BO 7 aura lieu au début du mois d'octobre 2025 et se fera selon deux phases
, et ce, pour toutes les plateformes de jeu :
- Bêta accès anticipé (pour ceux qui ont précommandé ou ceux qui ont un abonnement actif au Game Pass) :
- Dates → Du 2 au 5 octobre 2025
- Bêta ouverte à tous
- Dates → Du 5 au 8 octobre 2025.
Call of Duty: Black Ops 7, qu'est-ce que c'est ?
Comme les autres opus de la franchise, Call of Duty: Black Ops 7 est considéré comme un jeu de tir en vue à la première personne
. Ce nouvel opus disposera d'une campagne, mais aussi du traditionnel mode multijoueur et d'un mode Zombies, qui se joue par manches.
D'après les informations partagées par les équipes en charge du soft, avec Black Ops 7
« Treyarch et Raven Software proposent l'expérience la plus déroutante jamais vue dans la série Black Ops
».
Ce que l'on sait sur la campagne de Black Ops 7
La campagne de Call of Duty: Black Ops 7 prend place en 2035
, soit dans un monde qui « subit encore les conséquences des décisions prises il y a bien longtemps. L'avenir est dicté par la peur et le passé n'est jamais vraiment oublié
». Selon les détails dévoilés, Raul Menendez, l'antagoniste de Black Ops 2, est de retour et menace de détruire le monde. C'est David Mason, alias Section, qui est alors mandaté pour faire la lumière sur cette nouvelle affaire des plus urgentes
. Accompagné par son équipe d'élite « Specter One » du JSOC, David Mason va alors faire une découverte des plus inquiétantes : une arme a été créée pour « transformer la peur en une machine de guerre et de destruction
».
Exposée à cette arme, l'équipe perd contact avec la réalité. Les missions se déroulent dans des paysages surréalistes, où les souvenirs de chaque membre de l'escouade sont déformés et prennent vie, tandis qu'une paranoïa terrifiante menace de les engouffrer. La frontière entre souvenir et folie commence alors à s'estomper.
La campagne de Call of Duty: Black Ops 7 proposera ainsi une variété de missions, dans des environnements distincts
(Nicaragua, Angola, Los Angeles, etc.). D'ailleurs, la dernière partie de celle-ci, soit la Phase finale, se déroulera à Avalon : « Phase finale, la dernière partie de la campagne, est une expérience inédite et rejouable dans laquelle vous et votre escouade devrez survivre à des épreuves insurmontables, réagir sous la pression et briser les codes des campagnes Black Ops
». Rappelons, à ce sujet, que la campagne de BO 7 pourra être jouée en solo mais aussi en coopération avec des amis
.
Des détails sur le mode multijoueur de BO 7
Activision a révélé que le mode multijoueur de Black Ops 7 disposera de 16 cartes en 6v6 au lancement
. 13 d'entre elles sont nouvelles, tandis que trois sont issues de Black Ops 2. Sans oublier, deux nouvelles cartes à grande échelle
, à destination du mode Escarmouche, qui se joue en 20v20.
Ce qui distingue Escarmouche d'un mode 6v6, ce n'est pas seulement la taille, mais aussi l'ajout de la combinaison ailée au Multijoueur. Cet équipement de vol vous permet de survoler le terrain avec des mouvements aériens rapides et contrôlés, et change complètement votre façon d'aborder le combat et les objectifs.
Du côté de l'arsenal, qui adopte un aspect très futuriste, les joueurs et les joueuses auront accès, dès la sortie de BO 7, à 30 nouvelles armes
, dont « 16 totalement inédites dans l'histoire de Call of Duty
».
L'arsenal de Black Ops 7 offre un équilibre entre équipements innovants, armes emblématiques et mécaniques de jeu inédites. Dans Black Ops 7, votre attirail regorge de possibilités.
En plus du retour du Prestige d'armes, la communauté devra également composer avec le système de surcadençage sur BO 7
. Il s'agit d'une fonctionnalité donnant la possibilité d'améliorer les séries de points, les améliorations de combat et les équipements. Par exemple, la grenade à dispersion possèdera « Mèche contrôlable», qui permet de dégoupiller ledit équipement mortel, comme premier surcadençage. Le deuxième, soit « Surplus », ajoutera, quant à lui, une mini-grenade supplémentaire au projectile.
Call of Duty: Black Ops 7 et son mode Zombies, des informations
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 7 proposera un mode Zombies par manches
. L'histoire contée dans ledit mode se déroule après les événements narrés dans Black Ops 6, soit au moment où l'équipe, composée notamment de Weaver, Maya, Carver et Grey, se retrouve piégée dans l'Éther noir. Les joueurs et les joueuses auront, dès lors, l'occasion de rencontrer divers visages familiers et surtout de se rendre dans différents lieux aussi cauchemardesques que mystérieux.
Cette captivité dans un enfer semblable au triangle des Bermudes, où le brouillard ne se lève jamais, où les ombres respirent et où les morts ne se reposent pas, a donné aux développeurs de Treyarch la liberté d'explorer le temps et l'espace. Le mode Zombies de Black Ops 7 vous fera découvrir des terres inconnues et audacieuses, où la créative de l'équipe pourra s'exprimer sans limites.
Le mode Zombies de Black Ops 7 aura, en outre, le droit aux cartes Survie
Au-delà de la survie, il s'agit d'une descente au cœur de la folie.
, qui font ainsi leur grand retour, et ce, depuis Black Ops 2, mais aussi à l'expérience de type arcade Dead Ops Arcade 4
. À l'heure actuelle, nous n'en savons malheureusement pas plus à propos du Zombies de BO 7
, mais Activision a prévu d'apporter davantage d'informations à ce sujet dans les semaines à venir. Là encore, nous vous tiendrons informés, pour que vous ayez toutes les informations clés en votre possession à propos de Black Ops 7
.
Rendez-vous donc le 14 novembre 2025 pour découvrir Call of Duty: Black Ops 7
. Date à laquelle le nouvel opus Call of Duty se rendra disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC.
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