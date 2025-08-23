Black Ops 7 : Date de sortie, bêta, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Call of Duty: Black Ops 7, le nouvel opus de la fameuse franchise d'Activision.

Date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Black Ops 7 ?

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Les dates de la bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops 7

Bêta accès anticipé (pour ceux qui ont précommandé ou ceux qui ont un abonnement actif au Game Pass) : Dates → Du 2 au 5 octobre 2025

Bêta ouverte à tous Dates → Du 5 au 8 octobre 2025.



Call of Duty: Black Ops 7, qu'est-ce que c'est ?

Ce que l'on sait sur la campagne de Black Ops 7

Exposée à cette arme, l'équipe perd contact avec la réalité. Les missions se déroulent dans des paysages surréalistes, où les souvenirs de chaque membre de l'escouade sont déformés et prennent vie, tandis qu'une paranoïa terrifiante menace de les engouffrer. La frontière entre souvenir et folie commence alors à s'estomper.

Des détails sur le mode multijoueur de BO 7

Ce qui distingue Escarmouche d'un mode 6v6, ce n'est pas seulement la taille, mais aussi l'ajout de la combinaison ailée au Multijoueur. Cet équipement de vol vous permet de survoler le terrain avec des mouvements aériens rapides et contrôlés, et change complètement votre façon d'aborder le combat et les objectifs.

L'arsenal de Black Ops 7 offre un équilibre entre équipements innovants, armes emblématiques et mécaniques de jeu inédites. Dans Black Ops 7, votre attirail regorge de possibilités.

Call of Duty: Black Ops 7 et son mode Zombies, des informations

Cette captivité dans un enfer semblable au triangle des Bermudes, où le brouillard ne se lève jamais, où les ombres respirent et où les morts ne se reposent pas, a donné aux développeurs de Treyarch la liberté d'explorer le temps et l'espace. Le mode Zombies de Black Ops 7 vous fera découvrir des terres inconnues et audacieuses, où la créative de l'équipe pourra s'exprimer sans limites.



Au-delà de la survie, il s'agit d'une descente au cœur de la folie.

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Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouveau volet Call of Duty, développé par Treyarch et Raven Software ainsi qu'édité par Activision, voici, notamment à propos de sa date de sortie, de sa bêta ouverte, de son gameplay ou encore des plateformes de jeu concernées.Avant de vous dévoiler davantage de détails, rappelons que c'est à la fin de cette année 2025 que nous pourrons découvrir, manette en main, le nouvel opus Call of Duty puisqueComme pour le précédent volet de la franchise, plusieurs éditions sont proposées pour. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent, par exemple, se procurer la Vault Edition/Coffre d'armes, qui contient la version BlackCell du Passe de combat de la saison 1, mais aussi divers éléments, dont des apparences d'Opérateur, des GobbleGums, et bien d'autres. Celle-ci est notamment vendue à 109,99 € sur les stores, contre 79,99 € pour la Standard.Bonne nouvelle : la grande majorité des joueurs et des joueuses pourront l'essayer, étant donné que. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples informations à propos d'une potentielle version Nintendo Switch 2 de. Mais, nous vous tiendrons informés, si des détails à ce sujet auront été partagés.Comme nous pouvions nous y attendre,, et ce, quelques semaines avant son lancement officiel. Ainsi,, et ce, pour toutes les plateformes de jeu :Comme les autres opus de la franchise,. Ce nouvel opus disposera d'une campagne, mais aussi du traditionnel mode multijoueur et d'un mode Zombies, qui se joue par manches.D'après les informations partagées par les équipes en charge du soft, avec« Treyarch et Raven Software proposent l'expérience la plus déroutante jamais vue dans la série Black Ops »., soit dans un monde qui « subit encore les conséquences des décisions prises il y a bien longtemps. L'avenir est dicté par la peur et le passé n'est jamais vraiment oublié ». Selon les détails dévoilés, Raul Menendez, l'antagoniste de Black Ops 2, est de retour et menace de détruire le monde.. Accompagné par son équipe d'élite « Specter One » du JSOC, David Mason va alors faire une découverte des plus inquiétantes : une arme a été créée pour « transformer la peur en une machine de guerre et de destruction ».(Nicaragua, Angola, Los Angeles, etc.). D'ailleurs, la dernière partie de celle-ci, soit la Phase finale, se déroulera à Avalon : « Phase finale, la dernière partie de la campagne, est une expérience inédite et rejouable dans laquelle vous et votre escouade devrez survivre à des épreuves insurmontables, réagir sous la pression et briser les codes des campagnes Black Ops ». Rappelons, à ce sujet, queActivision a révélé que. 13 d'entre elles sont nouvelles, tandis que trois sont issues de Black Ops 2., à destination du mode Escarmouche, qui se joue en 20v20.Du côté de l'arsenal, qui adopte un aspect très futuriste,, dont « 16 totalement inédites dans l'histoire de Call of Duty ».. Il s'agit d'une fonctionnalité donnant la possibilité d'améliorer les séries de points, les améliorations de combat et les équipements. Par exemple, la grenade à dispersion possèdera « Mèche contrôlable», qui permet de dégoupiller ledit équipement mortel, comme premier surcadençage. Le deuxième, soit « Surplus », ajoutera, quant à lui, une mini-grenade supplémentaire au projectile.Comme vous le savez probablement déjà,. L'histoire contée dans ledit mode se déroule après les événements narrés dans Black Ops 6, soit au moment où l'équipe, composée notamment de Weaver, Maya, Carver et Grey, se retrouve piégée dans l'Éther noir. Les joueurs et les joueuses auront, dès lors, l'occasion de rencontrer divers visages familiers et surtout de se rendre dans différents lieux aussi cauchemardesques que mystérieux., qui font ainsi leur grand retour, et ce, depuis Black Ops 2,. À l'heure actuelle, nous n'en savons malheureusement pas plus à propos du Zombies de, mais Activision a prévu d'apporter davantage d'informations à ce sujet dans les semaines à venir. Là encore, nous vous tiendrons informés, pour que vous ayez toutes les informations clés en votre possession à propos deRendez-vous donc le 14 novembre 2025 pour découvrir. Date à laquelle le nouvel opus Call of Duty se rendra disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC.