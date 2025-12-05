À peine lancée, la Saison 1 de Black Ops 7 ampute le jeu d'une carte phare, les fans sont furieux

La Saison 1 de Black Ops 7 a démarré avec une mauvaise surprise : Treyarch a retiré sans préavis Blackheart, une carte très appréciée. Le studio enquête sur un problème, laissant les joueurs frustrés et dans l'incertitude quant à son retour, malgré l'arrivée de nombreux nouveaux contenus.
Le 4 décembre marquait un jour important pour les joueurs de Call of Duty avec le lancement de la Saison 1 de Black Ops 7 et Warzone
. Mais moins de deux heures après le début des festivités, le développeur Treyarch Studios a mystérieusement retiré Blackheart, l'une des cartes multijoueur les plus populaires, de toutes les rotations.
Une disparition soudaine qui agace la communauté
Blackheart est l'une des quinze cartes originales de Black Ops 7
et s'est rapidement imposée comme une favorite grâce à sa structure classique à trois voies et son équilibre quasi parfait. Elle permet à tous les styles de jeu de s'exprimer, que ce soit avec des fusils d'assaut, des pistolets-mitrailleurs ou même des fusils de précision. Son retrait a donc été un choc pour beaucoup.
Peu après le début de la Saison 1, le compte Twitter officiel Call of Duty Updates a apporté quelques précisions, confirmant que la carte avait été « temporairement retirée des sélections publiques et privées pendant que nous enquêtons sur un problème
». Malheureusement, aucune information n'a été donnée sur la date de son retour
, le communiqué mentionnant seulement une réintégration lors d'une « future mise à jour
». La saison venant à peine de commencer, il faudra sans doute attendre plusieurs jours au minimum avant un correctif.
Les joueurs expriment leur mécontentement
La nature exacte du problème reste floue, mais les fans n'ont pas tardé à manifester leur déception. En réponse à l'annonce, un utilisateur a déclaré que Blackheart était sa « carte préférée »
, se demandant quel pouvait bien être le souci alors qu'elle fonctionnait « parfaitement
» depuis le lancement du jeu le 14 novembre.
La bonne nouvelle est que la Saison 1 est particulièrement généreuse
. Les joueurs ont de quoi s'occuper en attendant que Treyarch résolve le problème de Blackheart. Trois nouvelles cartes (Fate, Utopia, Odysseus) et une classique remasterisée ont rejoint le jeu ce 4 décembre. Il s'agit de Standoff, une carte emblématique de Call of Duty: Black Ops 2
.
De plus, cette mise à jour a pleinement intégré Warzone, le battle royale free-to-play avec Black Ops 7. Les joueurs peuvent désormais monter en niveau leurs armes et leur personnage sur les deux jeux, leur permettant de transférer leur progression directement dans Warzone et de découvrir la nouvelle carte Resurgence, Haven's Hollow.
En attendant, Call of Duty: Black Ops 7, qui cartonne sur PS5
, est disponible sur la quasi-totalité des plateformes. N'hésitez pas à consulter notre portail, notamment pour prendre connaissance de quelques astuces et être encore meilleur sur le champ de bataille avec des guides sur les meilleurs paramètres audios
ou encore comment équiper deux armes à la fois
.
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