Niveau maximum Borderlands 4 : Quel est le level cap ?

Retour sur le niveau maximum de Borderlands 3 et le nombre de points de compétences que vous allez pouvoir obtenir au cours de voter aventure.

Quel est le niveau maximum dans Borderlands 4 ?

Comment fonctionnent les arbres de compétences dans Borderlands 4 ?

Chaque tranche de 5 points investis débloque une nouvelle ligne de talents dans l'arbre choisi.

débloque une nouvelle ligne de talents dans l'arbre choisi. La dernière capacité (capstone) nécessite un point supplémentaire, ce qui signifie que vous ne pourrez pas compléter deux arbres à 100 % avec seulement 50 points.

La plupart des builds efficaces demanderont d'investir presque tous vos points dans un seul arbre , plutôt que de répartir à parts égales.

, plutôt que de répartir à parts égales. Les augmentations et capstones ne coûtent rien à équiper, mais vous êtes limité à une seule de chaque catégorie, sauf exception (par exemple avec la capstone spéciale de Vex).

Voici à quoi ressemble un arbre de cpmpétences dans Borderlands 4.

Que se passe-t-il après avoir atteint le niveau 50 ?

Une nouvelle barre d'XP apparaît, indépendante des niveaux classiques.

Chaque palier de cette barre vous donne un point de spécialisation qui peut améliorer passivement vos statistiques (santé, dégâts, résistance, etc.).

qui peut améliorer passivement vos statistiques (santé, dégâts, résistance, etc.). Il n'existe pas de limite connue aux spécialisations, ce qui vous permet de continuer à progresser bien au-delà du niveau 50.

















Le niveau maximum de Borderlands 4 va-t-il augmenter à l'avenir ?

Borderlands 3 avait débuté avec un cap au niveau 50 avant d'être augmenté jusqu'au niveau 72 via des mises à jour gratuites.

avant d'être augmenté jusqu'au via des mises à jour gratuites. Borderlands 2 proposait également des extensions payantes augmentant le nombre de niveaux disponibles.

À l'instar des autres épisodes de la franchise, Borderlands 4 propose à ses joueurs de gagner des niveaux pour obtenir des points de compétences, lesquels servent à améliorer le personnage et ses spécificités. Toutefois, en voyant l'arbre de compétences assez complexe et les choix à faire, les joueurs peuvent se poser la question du niveau maximum dans Borderlands 4 et du nombre de points à débloquer. Nous vous donnons la réponse.Dans, le, lors de la sortie, il était de 50. Atteindre ce cap prendra un certain temps, même après avoir terminé l'histoire principale. Les joueurs devront compléter la majorité des quêtes secondaires et accumuler beaucoup d'XP pour atteindre ce palier. Comptez environ 25 à 30 heures, grand minimum.Chaque montée de niveau octroie un, et contrairement aux épisodes précédents où les points commençaient à être attribués au niveau 5, Borderlands 4 vous en donne dès le. Cela signifie qu'au total, vous pouvez investir jusqu'àdans vos arbres de talents.Les arbres de talents de Borderlands 4 sont plusque jamais. Voici ce qu'il faut savoir :Atteindre lene signifie pas la fin de la progression. Après avoir terminé la campagne principale, vous débloquerez le système deDe plus, vos personnages alternatifs peuvent désormaisaprès la campagne, ce qui correspond à la progression moyenne d'un premier run. De quoi gagner un temps non négligeable tout en profitant d'un nouveau personnage.Comme dans les précédents jeux de la licence,Pour Borderlands 4, Gearbox a déjà annoncé au moinsprévus après la sortie, ainsi que des mises à jour gratuites. Il est donc très probable que le niveau maximum augmente progressivement, peut-être dès la mise à jour de l'ou avec le futur DLCEn résumé, le, avec un total de 50 points de compétence disponibles. Mais grâce au système deet aux futures mises à jour,. Attendez-vous à voir cedans les mois à venir, comme ce fut le cas avec les précédents volets de la saga.