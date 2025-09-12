Niveau maximum Borderlands 4 : Quel est le level cap ?

Retour sur le niveau maximum de Borderlands 3 et le nombre de points de compétences que vous allez pouvoir obtenir au cours de voter aventure.
À l'instar des autres épisodes de la franchise, Borderlands 4 propose à ses joueurs de gagner des niveaux pour obtenir des points de compétences, lesquels servent à améliorer le personnage et ses spécificités. Toutefois, en voyant l'arbre de compétences assez complexe et les choix à faire, les joueurs peuvent se poser la question du niveau maximum dans Borderlands 4 et du nombre de points à débloquer. Nous vous donnons la réponse.
Quel est le niveau maximum dans Borderlands 4 ?
Dans Borderlands 4, le niveau maximum est fixé à 60 depuis la mise à jour des mars 2026, lors de la sortie, il était de 50. Atteindre ce cap prendra un certain temps, même après avoir terminé l'histoire principale. Les joueurs devront compléter la majorité des quêtes secondaires et accumuler beaucoup d'XP pour atteindre ce palier. Comptez environ 25 à 30 heures, grand minimum.
Chaque montée de niveau octroie un point de compétence, et contrairement aux épisodes précédents où les points commençaient à être attribués au niveau 5, Borderlands 4 vous en donne dès le niveau 1. Cela signifie qu'au total, vous pouvez investir jusqu'à 50 points de compétence dans vos arbres de talents.
Comment fonctionnent les arbres de compétences dans Borderlands 4 ?
Les arbres de talents de Borderlands 4 sont plus profonds et complexes que jamais. Voici ce qu'il faut savoir :
Chaque tranche de 5 points investis débloque une nouvelle ligne de talents dans l'arbre choisi.
La dernière capacité (capstone) nécessite un point supplémentaire, ce qui signifie que vous ne pourrez pas compléter deux arbres à 100 % avec seulement 50 points.
La plupart des builds efficaces demanderont d'investir presque tous vos points dans un seul arbre, plutôt que de répartir à parts égales.
Les augmentations et capstones ne coûtent rien à équiper, mais vous êtes limité à une seule de chaque catégorie, sauf exception (par exemple avec la capstone spéciale de Vex).
Que se passe-t-il après avoir atteint le niveau 50 ?
Atteindre le niveau maximum de Borderlands 4 ne signifie pas la fin de la progression. Après avoir terminé la campagne principale, vous débloquerez le système de Spécialisations :
Une nouvelle barre d'XP apparaît, indépendante des niveaux classiques.
Chaque palier de cette barre vous donne un point de spécialisation qui peut améliorer passivement vos statistiques (santé, dégâts, résistance, etc.).
Il n'existe pas de limite connue aux spécialisations, ce qui vous permet de continuer à progresser bien au-delà du niveau 50.
De plus, vos personnages alternatifs peuvent désormais commencer directement au niveau 30 après la campagne, ce qui correspond à la progression moyenne d'un premier run. De quoi gagner un temps non négligeable tout en profitant d'un nouveau personnage.
Le niveau maximum de Borderlands 4 va-t-il augmenter à l'avenir ?
Comme dans les précédents jeux de la licence, le niveau maximum de Borderlands 4 devrait être relevé au fil des mises à jour et DLC.
Borderlands 3 avait débuté avec un cap au niveau 50 avant d'être augmenté jusqu'au niveau 72 via des mises à jour gratuites.
Borderlands 2 proposait également des extensions payantes augmentant le nombre de niveaux disponibles.
Pour Borderlands 4, Gearbox a déjà annoncé au moins deux packs narratifs prévus après la sortie, ainsi que des mises à jour gratuites. Il est donc très probable que le niveau maximum augmente progressivement, peut-être dès la mise à jour de l'Invincible Boss ou avec le futur DLC Mad Ellie and the Vault of the Damned.
En résumé, le niveau maximum de Borderlands 4 est actuellement de 50, avec un total de 50 points de compétence disponibles. Mais grâce au système de Spécialisations et aux futures mises à jour, la progression des Chasseurs de l'Arche ne s'arrêtera pas là. Attendez-vous à voir ce level cap augmenter dans les mois à venir, comme ce fut le cas avec les précédents volets de la saga.
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