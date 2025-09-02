Le film Borderlands était nul ? Il aurait pu être « bien pire » selon Randy Pitchford

Malgré l'échec critique et commercial du film Borderlands, Randy Pitchford défend le travail d'Eli Roth et admet avec humour qu'il aurait fait bien pire à la réalisation. Le patron de Gearbox reste optimiste et ouvert à de futurs projets liés à la licence.
Présent à la gamescom, Randy Pitchford est revenu sur l'adaptation cinématographique de Borderlands, sortie en salles l'été dernier et globalement mal reçue. Loin de blâmer l'équipe créative, le fondateur de Gearbox en profite pour relativiser, assumer l'échec et rappeler que la franchise n'a pas dit son dernier mot.
« Je ne suis pas réalisateur, Eli Roth en est un »
Interrogé par TheGamer
, Randy Pitchford a tenu à relativiser et surtout à défendre le travail du cinéaste Eli Roth : « Le film aurait été bien pire si je l'avais réalisé. Je ne suis pas réalisateur. Eli Roth est un excellent réalisateur. Je vous promets que si j'avais dirigé ce film, ça aurait été un désastre.
» Un aveu qui illustre son pragmatisme, mais aussi son soutien envers l'équipe du film malgré un accueil globalement négatif de la part du public.
Un échec, mais pas une condamnation
Pitchford a comparé la situation au monde de la musique, en prenant l'exemple des Beatles, qu'il « adore
», mais avec « des morceaux que je trouve inécoutables
». Il défend son point de vue en expliquant « faut-il dire aux Beatles d'arrêter de faire de la musique pour autant ? Non. Il faut continuer à créer, à tenter, même si on échoue parfois.
»
Pour lui, Borderlands reste une licence propice à l'expérimentation
. Si certains projets ne rencontrent pas leur public, ils ne doivent pas empêcher d'en tenter d'autres.
Des projets Borderlands toujours possibles
Randy Pitchford confirme qu'il est prêt à soutenir tout créateur ou artiste qui voudrait apporter sa vision à l'univers Borderlands
, tant qu'il prouve que cette vision a du sens. L'échec du film ne marque donc pas la fin des ambitions d'évolution de la franchise
. De son côté, Eli Roth a reconnu que la production du film avait été marquée par de nombreux problèmes, notamment liés au COVID, qui a empêché les reshoots et retardé la post-production, au point qu'il n'était même plus présent lors du montage final.
Si Randy Pitchford ne promet pas de suite directe au film, il reste convaincu que Borderlands doit continuer d'être exploré en dehors du jeu vidéo
. Pour lui, l'essentiel est de « continuer à frapper
», même si toutes les tentatives ne sont pas des succès.
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est toujours prévue pour le 12 septembre, et que vous pouvez toujours le précommander
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