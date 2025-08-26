Borderlands 4 : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 août 2025 à 12h45
Retrouvez le détail des différentes éditions de Borderlands 4, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Borderlands 4 : Différentes éditions, précommande et prix
Après six années d'attente, la saga Borderlands fait son retour avec un quatrième opus qui se voudra meilleure que le troisième. En dépit de ses qualités tous les amateurs de la franchise n'avaient pas été conquis, c'est pourquoi Gearbox souhaite se racheter. Comme toujours lorsqu'il s'agit d'un gros jeu, Borderlands 4 proposera plusieurs éditions à la vente, lesquelles auront un contenu et un prix différent. C'est pourquoi nous vous proposons un récapitulatif des différentes éditions de Borderlands 4, de leur prix et des bonus de précommande

Différentes éditions de Borderlands 4

Avantages Standard Deluxe Super Deluxe
Jeu de base Oui Oui Oui
Pack Prime  Non Oui Oui
Skin d'arme Furie du Faucon Ardent Non Oui Oui
Pack chausseur de l'Arche Non Non Oui
Pack ordre décoratif Non Non Oui

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Gloire Dorée, lequel comprend un skin Chasseur de l'Arche, un skin d'arme et un skin Drone ÉCHO-4.

bonus-preco-borderlands4

Prix des différentes éditions de Borderlands 4

Le prix de vente des éditions de Borderlands 4 est classique avec une différence seulement pour l'édition standard. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 69,99 €
    • Switch 2 → 69,99 €
    • PlayStation et Xbox → 79,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 99,99 €
    • Switch 2 → 99,99 €
    • PlayStation et Xbox → 99,99 €
  • Édition Ultimate 
    • PC → 129,99 €
    • Switch 2 → 129,99 €
    • PlayStation et Xbox → 129,99 €

Chargement du sondage...

0 votant

Où précommander Borderlands 4 ?

Borderlands 4 peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Vous pouvez aussi l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose avec une petite réduction sur :
  • PC (Steam) :
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Miniature vidéo

La sortie de Borderlands 4 est programmée pour le 12 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et plus tard sur Nintendo Switch 2, le 3 octobre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous
Borderlands 4 12 septembre 2026

Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous

Découvrez l'entretien complet de notre rencontre avec avec Matt Higgins, Chris Neeley, Nick Thurston et Ryan Bailey, développeurs de Borderlands 4, pour évoquer les dernières nouveautés notamment le Pack d'histoire 2.
Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée
Borderlands 4 11 septembre 2026

Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée

Pour son premier anniversaire, Borderlands 4 a décidé de gâter les joueurs en offrant une belle réduction sur le titre mais aussi la possibilité de le tester gratuitement pendant quelques jours.
Borderlands 4 : Le Pack Histoire 2, Loveless la Hackeuse et le Pack Prime 5 sont disponibles
Borderlands 4 10 septembre 2026

Borderlands 4 : Le Pack Histoire 2, Loveless la Hackeuse et le Pack Prime 5 sont disponibles

Gearbox Software vient de publier la mise à jour 1.10 de Borderlands 4, et le deuxième Pack Histoire. Entre l'arrivée de la redoutable Loveless, de nouvelles campagnes narratives captivantes et un week-end de jeu gratuit, les joueurs ont de quoi prolonger le plaisir sur Kairos.

commentaire (1)

Avatar
picsou (invité) Le 26/08/2025 à 14:37

130e pour une édition spéciale... mais qui va acheter ça surtout plein pot