Borderlands 4 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Borderlands 4, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Différentes éditions de Borderlands 4

Avantages Standard Deluxe Super Deluxe Jeu de base Oui Oui Oui Pack Prime Non Oui Oui Skin d'arme Furie du Faucon Ardent Non Oui Oui Pack chausseur de l'Arche Non Non Oui Pack ordre décoratif Non Non Oui





Bonus de précommande

Prix des différentes éditions de Borderlands 4

Édition Standard PC → 69,99 € Switch 2 → 69,99 € PlayStation et Xbox → 79,99 €

Édition Deluxe PC → 99,99 € Switch 2 → 99,99 € PlayStation et Xbox → 99,99 €

Édition Ultimate PC → 129,99 € Switch 2 → 129,99 € PlayStation et Xbox → 129,99 €



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Où précommander Borderlands 4 ?

PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : PlayStation Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Après six années d'attente, la saga Borderlands fait son retour avec un quatrième opus qui se voudra meilleure que le troisième. En dépit de ses qualités tous les amateurs de la franchise n'avaient pas été conquis, c'est pourquoi Gearbox souhaite se racheter. Comme toujours lorsqu'il s'agit d'un gros jeu,, lesquelles auront un contenu et un prix différent. C'est pourquoi nous vous proposons un récapitulatif desPour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Gloire Dorée, lequel comprend un skin Chasseur de l'Arche, un skin d'arme et un skin Drone ÉCHO-4.Le prix de vente des éditions de Borderlands 4 est classique avec une différence seulement pour l'édition standard. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Vous pouvez aussi l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose avec une petite réduction sur :La sortie deest programmée pour le 12 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et plus tard sur Nintendo Switch 2, le 3 octobre.