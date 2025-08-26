Borderlands 4 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Borderlands 4, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Après six années d'attente, la saga Borderlands fait son retour avec un quatrième opus qui se voudra meilleure que le troisième. En dépit de ses qualités tous les amateurs de la franchise n'avaient pas été conquis, c'est pourquoi Gearbox souhaite se racheter. Comme toujours lorsqu'il s'agit d'un gros jeu, Borderlands 4 proposera plusieurs éditions à la vente
, lesquelles auront un contenu et un prix différent. C'est pourquoi nous vous proposons un récapitulatif des différentes éditions de Borderlands 4, de leur prix et des bonus de précommande
.
Différentes éditions de Borderlands 4
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Super Deluxe
|Jeu de base
|Oui
|Oui
|Oui
|Pack Prime
|Non
|Oui
|Oui
|Skin d'arme Furie du Faucon Ardent
|Non
|Oui
|Oui
|Pack chausseur de l'Arche
|Non
|Non
|Oui
|Pack ordre décoratif
|Non
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Gloire Dorée, lequel comprend un skin Chasseur de l'Arche, un skin d'arme et un skin Drone ÉCHO-4.
Prix des différentes éditions de Borderlands 4
Le prix de vente des éditions de Borderlands 4 est classique avec une différence seulement pour l'édition standard. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 69,99 €
- Switch 2 → 69,99 €
- PlayStation et Xbox → 79,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 99,99 €
- Switch 2 → 99,99 €
- PlayStation et Xbox → 99,99 €
- Édition Ultimate
- PC → 129,99 €
- Switch 2 → 129,99 €
- PlayStation et Xbox → 129,99 €
Où précommander Borderlands 4 ?
Borderlands 4
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Vous pouvez aussi l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC (Steam) :
- Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
La sortie de Borderlands 4
est programmée pour le 12 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et plus tard sur Nintendo Switch 2, le 3 octobre.
commentaire (1)
130e pour une édition spéciale... mais qui va acheter ça surtout plein pot