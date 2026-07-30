Borderlands 4 sort le grand jeu avec sa nouvelle extension et un personnage inédit

Gearbox Software et 2K Games déploient la mise à jour 1.9 pour Borderlands 4. Au programme, le Pack Prime 4 et son lot de nouveautés. Les développeurs préparent également le terrain pour septembre avec le retour très attendu de FL4K et l'arrivée d'une toute nouvelle Chasseuse de l'Arche.

Les amateurs de butin et de fusillades frénétiques ont de quoi se réjouir. Gearbox Software et 2K Games viennent tout juste de déployer la version 1.9 de Borderlands 4 apportant avec elle une vague de contenus inédits. Cette mise à jour majeure introduit principalement le Pack Prime 4, intitulé Murders and Acquisitions, qui promet de relancer l'intérêt des chasseurs de l'Arche à travers de nouveaux défis et un environnement toxique à explorer. Les premières informations sur le prochain DLC sont également teasées.

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Une virée dangereuse dans le Toxic Scowl

Dès aujourd'hui, les possesseurs du Pack Prime 4 peuvent s'aventurer dans le Toxic Scowl, un canyon désertique rongé par la pollution. Cette nouvelle zone narrative invite les joueurs à prêter main-forte à Levaine, figure de proue de la faction des Electi. L'objectif est de mettre fin à un conflit sanglant qui oppose plusieurs groupes rivaux de Rippers. Cette mission, pensée pour être rejouée à l'envi, s'accompagne d'un casting d'adversaires redoutables.

En effet, un boss inédit et trois mini-boss viendront barrer la route des joueurs. Mais le jeu en vaut la chandelle, car le butin exclusif s'annonce particulièrement alléchant. Les développeurs ont intégré six nouveaux équipements de rareté Légendaire, ainsi qu'une toute nouvelle arme Nacrée, une rareté toujours très convoitée par la communauté.













En parallèle de cette aventure, la Carte de l'Arche 4 fait son apparition. Elle permet de débloquer des récompenses thématiques liées au désert simplement en jouant. Au total, vingt-quatre éléments cosmétiques et quatre pièces d'équipement aux statistiques modifiables sont à récupérer. Il est à noter que le Pack Prime 4 est divisé en deux parties achetables séparément : le contenu narratif d'un côté, et la Carte de l'Arche de l'autre.

Nous voulons offrir aux joueurs la flexibilité de choisir le contenu qui correspond le mieux à leur façon de jouer, tout en enrichissant l'univers de Borderlands 4.

Le mois de septembre s'annonce explosif

Si la version 1.9 apporte déjà son lot de réjouissances, Gearbox Software prépare le terrain pour une rentrée tonitruante. Le 10 septembre prochain marquera le déploiement de la version 1.10, accompagnée du Pack Histoire 2 : FL4K and the Last Resort. Ce chapitre narratif signera le grand retour du célèbre Maître des bêtes, un Chasseur de l'Arche emblématique de Borderlands 3.

Cette date coïncidera également avec l'arrivée d'un personnage jouable totalement inédit : Loveless the Hacker. Ancienne pirate informatique ayant travaillé pour la corporation Anshin, elle s'est depuis reconvertie en assassine impitoyable. Dotée d'améliorations cybernétiques de pointe, Loveless maîtrise un virus numérique de sa propre création, capable de se matérialiser dans le monde physique pour exécuter sa volonté. Une approche tactique qui devrait renouveler l'expérience de jeu.

Enfin, le Pack Prime 5 sera lui aussi de la partie le 10 septembre, apportant de nouvelles missions narratives et la Carte de l'Arche 5. Les possesseurs des éditions Super Deluxe ou Deluxe bénéficieront d'un accès direct à ces contenus selon leur version, tandis que les autres pourront les acquérir à l'unité.

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Rappelons, pour conclure, que Borderlands 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :