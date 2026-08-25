Borderlands 4 : Gearbox nous explique pourquoi FL4K fait son grand retour dans le DLC Story Pack 2

Figure incontournable de la franchise, le Chasseur d'Arche FL4K s'apprête à signer son grand retour dans le Story Pack 2. Dans une interview exclusive qui nous a été accordée, les développeurs de Gearbox nous expliquent les raisons de ce choix et le nouveau rôle narratif qu'occupera le Robot Traqueur.

Parmi le vaste casting de la licence, certains personnages marquent plus que d'autres. C'est indéniablement le cas de FL4K, dont la philosophie très personnelle de la chasse et le lien unique avec ses bêtes ont séduit des millions de joueurs dans Borderlands 3. Alors que le Story Pack 2 se profile (10 septembre), l'équipe de développement a fait le choix de le placer au centre d'un tout nouvel environnement sauvage et hostile. Un retour qui n'a rien d'un hasard selon Matt Higgins et Chris Neeley, développeurs chez Gearbox.

Un cadre naturel pour le roi de la traque

Pour justifier la présence de FL4K dans ce contenu téléchargeable de Borderlands 4, l'équipe de développement pointe du doigt la parfaite adéquation entre le personnage et le nouveau décor insulaire. Face aux nombreuses figures emblématiques de la saga, le choix s'est imposé de manière fluide :

FL4K s'intégrait si naturellement dans ce nouvel environnement de jungle que c'est devenu un choix évident. Nous avons une large liste de personnages adorés des fans parmi lesquels piocher, mais voir FL4K chasser à travers une nature sauvage et indomptée faisait sens à tous les niveaux, de l'histoire au gameplay en passant par l'identité visuelle.

Ce retour ne sera pas une simple redite. L'expérience accumulée au fil de ses pérégrinations a laissé des traces sur le robot. Les joueurs peuvent s'attendre à découvrir « une évolution du personnage de FL4K », qui se traduira aussi bien par une refonte visuelle liée à ses sorties de chasse sur l'île que par des mécaniques d'interaction repensées avec sa fidèle créature, Mr. Chew.

Une quête intime et un rôle d'allié sur le terrain

La grande nouveauté de ce DLC réside dans le statut de FL4K : il ne sera plus joué par les utilisateurs, mais combattra directement à leurs côtés en tant que PNJ. Un changement de perspective qui a permis aux scénaristes de développer une trame plus personnelle, centrée sur le sauvetage de son Skag.

Sur le terrain, la présence de FL4K se fera sentir de manière très concrète. Les développeurs promettent d'illustrer son instinct tueur et sa précision mortelle au fusil de sniper lors de missions spécifiques. En s'appuyant à nouveau sur le travail d'interprétation du comédien ProZD, Gearbox explore une facette plus sociale du robot :

Avec FL4K désormais dans le rôle d'un personnage non jouable, nous voyons comment il a appris (et continue d'apprendre) de ses interactions avec les autres. Peu après avoir rencontré les nouveaux Chasseurs d'Arche, FL4K réalise à quel point il s'est montré rude, une chose contre laquelle Moze l'avait mis en garde par le passé.

En plaçant les motivations de ce maître des bêtes au cœur du récit tout en laissant les joueurs mener l'action, le Story Pack 2 promet d'allier tension dramatique et gameplay nerveux dans la plus pure tradition de la franchise.

















Vous retrouverez très vite la première partie de notre interview sur GAMEWAVE. Sinon, le Story Pack 2 sortira le 10 septembre, sur toutes les plateformes.