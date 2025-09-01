Borderlands 4 dévoile son endgame et une feuille de route post-lancement ambitieuse

À la PAX West, Gearbox Software et 2K ont révélé le contenu de fin de jeu et les premiers DLC de Borderlands 4. Entre nouveaux défis, modes de difficulté revus, événements saisonniers et packs narratifs, les Chasseurs de l'Arche auront de quoi faire après la sortie prévue le 12 septembre 2025.
Borderlands 4
ne se limite pas à sa campagne principale. Gearbox a présenté un endgame dense et varié, pensé pour prolonger l'expérience sur la planète Kairos avec des activités hebdomadaires, un mode de difficulté repensé et des événements gratuits réguliers. En parallèle, la feuille de route post-lancement introduira des packs narratifs et cosmétiques ambitieux, dont un premier Story Pack mettant en scène Ellie dans une aventure horrifique inédite
.
Un endgame riche avec le retour du mode Chasseur de l'Arche Ultime
Le mode Chasseur de l'Arche Ultime
fait son retour sous une forme retravaillée. Désormais, les joueurs progresseront à travers 5 niveaux de difficulté croissante
via des défis spécifiques, sans avoir à rejouer toute la campagne. Chaque rang débloque des Firmwares
, des bonus uniques appliqués à l'équipement. Ces Firmwares peuvent être transférés une seule fois à un autre objet, détruisant l'original. Outre ce mode, plusieurs activités hebdomadaires rythmeront la progression :
- Weekly Wildcards : missions offrant une récompense légendaire garantie.
- Weekly Big Encore Boss : un boss spécial sélectionné par Moxxi, disponible en version renforcée contre de l'Eridium.
- Black Market Machine de Maurice : une chasse au trésor sur Kairos avec du butin varié.
L'ensemble de ces activités est conçu pour encourager le jeu en coopération, entre amis ou avec de nouveaux coéquipiers.
Une feuille de route post-lancement ambitieuse
Gearbox prévoit un suivi divisé en deux types de contenus : les Story Packs
et les Bounty Packs
, en plus d'événements gratuits accessibles à tous. Le premier Story Pack
, intitulé Mad Ellie and the Vault of the Damned, introduit :
- Une nouvelle région de Kairos à explorer.
- Une intrigue sombre aux accents d'horreur cosmique.
- Un nouveau Chasseur de l'Arche jouable post-sortie.
- Un lot de cosmétiques (4 skins de Chasseurs, 2 skins de véhicules, 3 skins pour le drone ECHO-4 et 1 Frame).
- Sortie début 2026
De leur côté, les Bounty Packs
proposeront des missions narratives approfondissant l'univers et ses personnages, à commencer par Rush
, le leader des Outbounders. Chaque Bounty Pack inclura :
- De nouvelles missions principales.
- Un nouveau boss et du nouvel équipement légendaire.
- Un skin de joueur, un skin de drone ECHO-4 et un nouveau véhicule.
- Une Vault Card avec 24 cosmétiques et 4 équipements réutilisables.
- Le premier arrivera fin 2025, le deuxième début 2026. Deux autres sont prévus, au moins.
Des événements gratuits et des boss invincibles
Dès octobre, les joueurs pourront participer à des mini-événements saisonniers gratuits, à commencer par Les Horreurs de Kairos
, apportant de nouvelles armes légendaires, cosmétiques et même une variante météo. Les Boss Invincibles
feront également leur retour, dans de nouvelles arènes intégrant les mécaniques de traversée de Borderlands 4. Chaque victoire offrira des récompenses légendaires exclusives. Un nouveau palier du mode Chasseur de l'Arche Ultime accompagnera la sortie de chaque Boss Invincible, renforçant encore la difficulté.
Les futurs joueurs de Borderlands 4 auront donc de quoi faire au-delà de l'histoire principale. Rendez-vous le 12 septembre 2025
, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC (Steam) :
- Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)