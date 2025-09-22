Borderlands 4 victime d'un bug qui déshabille vos personnages

Lors de vos parties de Borderlands 4, vous avez peut-être été confronté à une vision inattendue : celle de voir vos personnages les fesses à l'air. Il ne s'agit pas là d'une blague du titre, mais d'un bug étrange qui a touché de nombreux utilisateurs.
Depuis le lancement de Borderlands 4
, les joueurs partagent sur les réseaux sociaux leurs avis, leurs demandes mais aussi leurs expériences étonnantes dans la peau des Chasseurs de l'Arche. Certains ont ainsi découvert un build permettant d'infliger des dégâts infinis
. Tandis que d'autres reprochent au jeu son manque d'optimisation pour la version PC. Mais depuis quelques jours, de curieuses images sont partagées sur Reddit
.
Quand Borderlands 4 dévoile (un peu trop) l'intimité de ses personnages
Des joueurs ont publié des captures d'écran montrant leurs personnages partiellement dénudés
. Au premier abord, cela pourrait ressembler à un détail provenant de la trame principale du jeu, la saga étant connue pour son humour. Mais un utilisateur de Reddit, PersonalityFree1213, a voulu savoir si le problème concernait uniquement sa version du jeu ou si d'autres personnes avaient vu ce bug.
Rapidement, d'autres utilisateurs ont avoué avoir rencontré le même problème. D'ailleurs, il semble ne concerner que les pantalons des personnages. Mais pour le moment, la cause de ce bug visuel n'a pas encore été trouvée
. Cependant, les personnes tombant sur cette surprise n'ont pas manqué de partager leur étonnement et leurs théories sur l'origine de ce bug déshabilleur.
À noter que la publication et ses commentaires ne sont visibles que pour les utilisateurs âgés de plus de 18 ans
car ils montrent des personnages nus.
Un bug amusant qui n'affecte pas la progression des joueurs
Un joueur ayant répondu à la publication pense que le bug serait dû à un problème de mémoire, car il a remarqué que les skins et textures de ses armes prenaient un peu de temps à charger. Dans tous les cas, le bug déshabilleur est un problème mineur qui n'impacte pas le fonctionnement du jeu ou la progression dans la trame principale
. Il y a donc de fortes chances pour qu'il soit corrigé rapidement, mais il aura amusé les curieux qui ont été confrontés à la vision de la pleine lune.
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4
, qui est sorti le 12 septembre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 pourront le découvrir dès le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC (Steam) :
- Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
- Édition Deluxe → 39,99 € au lieu de 100 €, soit 60 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 69,99 € au lieu de 130 €, soit 46 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 44,99 € au lieu de 80 €, soit 44 % de réduction.
- Édition Deluxe → 50,99 € au lieu de 100 €, soit 49 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 68,79 € au lieu de 130 €, soit 47 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)