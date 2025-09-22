Borderlands 4 victime d'un bug qui déshabille vos personnages



le 22 septembre 2025 à 18h04 Publié par Justine Manchuelle le 22 septembre 2025 à 18h04

Lors de vos parties de Borderlands 4, vous avez peut-être été confronté à une vision inattendue : celle de voir vos personnages les fesses à l'air. Il ne s'agit pas là d'une blague du titre, mais d'un bug étrange qui a touché de nombreux utilisateurs.