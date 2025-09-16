Borderlands 4 : Un joueur découvre un build à dégâts infinis avec Vex

Un créateur de contenu a mis en lumière un combo dévastateur impliquant Vex la Sirène et un couteau rare. Mais ce build spectaculaire pourrait disparaître très vite.
Alors que Borderlands 4
déploie ses premiers correctifs de performances, après la fronde de la communauté, un joueur a déjà mis la main sur une astuce de build aussi puissante qu'imprévue. Le personnage de Vex la Sirène
, combiné à un couteau rare dans la branche Vex Intense permet de générer des dégâts pratiquement illimités.
Un build qui transforme tous les dégâts en coups critiques
Le créateur YouTube NickTew
explique que l'augmentation Penetrator transforme tous les dégâts infligés en critiques pendant cinq secondes
, y compris les saignements. Associée à la compétence Saignée de Vex, située dans son arbre de talents Vex Intense, cette synergie déclenche un enchaînement quasi infini de coups critiques, renforcés par des dégâts cinétiques supplémentaires via un effet cumulatif.
Dans sa vidéo, NickTew prouve l'efficacité de la combinaison contre Gardien Primordial Inceptus
, un boss vaincu en quelques instants après seulement deux lancers de couteaux. Le créateur précise toutefois que le build ne fonctionne pas en multijoueur
, pour des raisons encore inexpliquées, et qu'il s'adresse donc uniquement aux joueurs en solo.
Un bug qui risque d'être corrigé rapidement
Si cette découverte amuse les joueurs solo, elle semble être un oubli des développeurs de Gearbox
. Mais les équipes sont très probablement déjà sur le coup et vont corriger ce glitch d'ici peu de temps.
En attendant, ce build pourrait faciliter la chasse au loot légendaire. Mais celles et ceux qui souhaitent en profiter et l'essayer devraient agir vite, car les prochaines mises à jour risquent de mettre fin à ce petit exploit.
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commentaire (1)
Ça a toujours été mon rêve de trouver un build surpuissant dans des jeux comme ça, mais bon je suis nul et je me fais tout le temps défoncer