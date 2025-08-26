Borderlands 4 veut tourner la page de l'humour potache de son prédécesseur

Gearbox Software a confirmé que Borderlands 4 mettra de côté l'humour scatologique omniprésent dans le troisième opus. Attendu le 12 septembre 2025, le jeu promet un ton plus équilibré entre comédie et émotion.
Avec Borderlands 3
, Gearbox avait poussé l'humour de la licence à son extrême, multipliant les « blagues de toilettes », gags douteux et autres dialogues forcés. Si le looter-shooter avait globalement séduit par son gameplay nerveux et son contenu généreux, son humour potache a souvent divisé la communauté. À l'approche de la sortie de Borderlands 4
, prévue le 12 septembre 2025, le studio reconnaît cette erreur et promet un changement de cap.
Un humour jugé excessif dans Borderlands 3
Dans une interview accordée à IGN
, Sam Winkler
, directeur narratif, revient sur ce choix créatif qui a marqué l'écriture du troisième opus.
Je pense que sur Borderlands 3, on a parfois eu l'impression de basculer dans la parodie. C'était une ligne rouge, pour moi comme pour beaucoup de fans.
Les exemples ne manquent pas, un mot de passe dont la réponse était « fart (pet) » ou encore une toilette parlante déclarant que « vos excréments sont une menace biologique de niveau 27
». Des séquences qui, selon Sam Winkler, ont nui à l'équilibre entre l'humour déjanté et les moments plus sombres, deux piliers de la saga.
Borderlands 4 veut rétablir l'équilibre
Pour ce nouvel opus, Gearbox affirme vouloir revenir à un ton plus maîtrisé
, en mêlant toujours comédie, absurdité et émotion
, mais sans tomber dans l'excès qui avait exaspéré certains joueurs. Winkler cite même une source d'inspiration inattendue : Star Trek: Lower Decks
. Selon lui, la série animée réussit à conserver une énergie loufoque tout en traitant ses personnages avec sérieux, une approche que l'équipe veut appliquer à Borderlands 4. « Cela fonctionne parce que ça prend les personnages au sérieux
», explique-t-il.
Un humour absurde, mais pas gratuit
Borderlands 4
continuera d'exploiter son ADN irrévérencieux, mais en cherchant à mieux doser ses blagues pour éviter de tomber dans la caricature. L'objectif est clair, garder la folie qui a fait le charme de la licence, tout en offrant des moments narratifs plus marquants et même quelques « coups de poing émotionnels
».
La sortie de Borderlands 4
est prévue pour le 12 septembre 2025
sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Les fans découvriront alors si Gearbox a trouvé la bonne alchimie entre humour irrévérencieux et narration plus profonde. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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commentaire (1)
l'humour pipi caca ça va 5 minutes, inchallah ils ce sont ressaisi