Borderlands 4 : Faut-il avoir terminé les précédents titres pour jouer à ce nouvel opus ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2025 à 17h22
Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux précédents opus de la licence Borderlands pour parcourir Borderlands 4. Nous vous donnons la réponse.
Borderlands 4 : Faut-il avoir terminé les précédents titres pour jouer à ce nouvel opus ?
Le tout nouvel opus de la franchise Borderlands, à savoir Borderlands 4, débarque, comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de septembre 2025. De nombreuses personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent s'il faut nécessairement avoir terminé les précédents opus de la licence Borderlands avant de jouer à Borderlands 4.

Faut-il avoir joué aux précédents titres Borderlands pour faire Borderlands 4 ?

borderlands-4-visuel-ennemi
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est négative : il n'est absolument pas nécessaire, ni obligatoire, d'avoir parcouru partiellement ou bien entièrement les précédents jeux Borderlands pour jouer à Borderlands 4. Si vous avez passé du temps sur certains d'entre eux, vous pourrez simplement déceler certaines références et reconnaître quelques visages familiers.

À lire également

Vous vouliez Borderlands 4 sur le Game Pass ? Il va falloir attendre très longtemps

Vous vouliez Borderlands 4 sur le Game Pass ? Il va falloir attendre très longtemps

Dans la FAQ à propos de Borderlands 4, qui est à retrouver sur le site officiel, les développeurs ont précisé qu'il n'est pas impératif d'avoir jouer aux premiers Borderlands pour découvrir les aventures des 4 nouveaux Chasseurs de l'Arche à Kairos, narrées dans Borderlands 4
Non ! Borderlands 4 se déroule sur la toute nouvelle planète Kairos, où vous rencontrerez de nouveaux héros et méchants, ce qui en fait le point d'entrée idéal pour les nouveaux joueurs. Les fans de longue date de Borderlands apprécieront retrouver certains visages familiers, mais vous pouvez tout à fait profiter de Borderlands 4 sans aucune connaissance préalable des précédents jeux Borderlands.
borderlands-4-faq-precedents-jeux
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous êtes un nouveau venu sur la licence, vous pouvez tout à fait commencer votre exploration de la franchise de Gearbox Software via Borderlands 4.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Borderlands 4 débarque le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. La version Nintendo Switch 2 de ce nouvel opus Borderlands se rendra disponible quelques semaines après, soit le 3 octobre de cette année 2025.

Chargement du sondage...

0 votant
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Borderlands 4 sort le grand jeu avec sa nouvelle extension et un personnage inédit
Borderlands 4 30 juillet 2026

Borderlands 4 sort le grand jeu avec sa nouvelle extension et un personnage inédit

Gearbox Software et 2K Games déploient la mise à jour 1.9 pour Borderlands 4. Au programme, le Pack Prime 4 et son lot de nouveautés. Les développeurs préparent également le terrain pour septembre avec le retour très attendu de FL4K et l'arrivée d'une toute nouvelle Chasseuse de l'Arche.
Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Août 2026)
Borderlands 4 30 juillet 2026

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif
Borderlands 4 19 juin 2026

Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif

Gearbox Software annonce l'arrivée imminente de la version 1.8 de Borderlands 4. Prévue pour le 25 juin, cette mise à jour massive introduit le cross-save, un raid sous-marin gratuit particulièrement exigeant, ainsi qu'un nouveau DLC narratif plongeant les joueurs dans une enquête au style néon-noir.

commentaire (0)