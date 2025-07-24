Borderlands 4 : Faut-il avoir terminé les précédents titres pour jouer à ce nouvel opus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux précédents opus de la licence Borderlands pour parcourir Borderlands 4. Nous vous donnons la réponse.

Faut-il avoir joué aux précédents titres Borderlands pour faire Borderlands 4 ?

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Non ! Borderlands 4 se déroule sur la toute nouvelle planète Kairos, où vous rencontrerez de nouveaux héros et méchants, ce qui en fait le point d'entrée idéal pour les nouveaux joueurs. Les fans de longue date de Borderlands apprécieront retrouver certains visages familiers, mais vous pouvez tout à fait profiter de Borderlands 4 sans aucune connaissance préalable des précédents jeux Borderlands.

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Le tout nouvel opus de la franchise Borderlands, à savoir, débarque, comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de septembre 2025. De nombreuses personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est négative :. Si vous avez passé du temps sur certains d'entre eux, vous pourrez simplement déceler certaines références et reconnaître quelques visages familiers.Dans la FAQ à propos de, qui est à retrouver sur le site officiel, les développeurs ont précisé qu'Ainsi, et comme vous l'aurez compris,En guise de conclusion, rappelons quedébarque le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. La version Nintendo Switch 2 de ce nouvel opus Borderlands se rendra disponible quelques semaines après, soit le 3 octobre de cette année 2025.