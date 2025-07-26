Borderlands 4 : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant la sortie

Retrouvez un résumé comprenant toutes les informations importantes à propos de Borderlands 4, le tout nouvel opus de la fameuse franchise de Gearbox Software.

Date de sortie de Borderlands 4

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Sur quelle(s) plateforme(s) sort Borderlands 4 ?

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Un mot sur la version Switch 2 de Borderlands 4

Borderlands 4, qu'est-ce que c'est ?

Semer le chaos dans Kairos, c'est super en solo et c'est encore mieux en co-op en ligne jusqu'à 4 joueurs. Borderlands 4 a été conçu dès le départ pour le co-op. Que vous soyez en train de chasser du butin, d'accomplir des missions ou de vous promener, l'échelonnement des niveaux et la difficulté individuelle permettent à tous les membres du groupe de rester unis.

Quelle est l'histoire de Borderlands 4 ?

Ce que l'on sait des Chasseurs de l'Arche, les personnages jouables

Vex la Sirène

Vex a eu une enfance difficile, qui s'est encore compliquée quand elle a reçu ses pouvoirs de Sirènes. Son comportement cynique et sarcastique s'explique par le fait qu'elle a dû se débrouiller toute seule et se battre pour obtenir tout ce qu'elle a. Mais sous des apparences quelque peu grincheuse, Vex est extrêmement empathique et sait mieux que quiconque à quel point la vie peut être difficile. De nature pessimiste, Vex croit néanmoins qu'il est toujours utile d'aider les autres. Et si aider les autres signifie infliger des dégâts à des crétins oppresseurs, Vex sera toujours la première à agir.

Compétences d'action : Sosie mortel (arbre de compétences Quatrième sceau) : Compétence avec charges (3). Faites apparaître un Clone phasique sbire, au choix Spectre ou Faucheuse. Les Clones phasiques perdent de plus en plus de points de vie par seconde, et leur type de dégâts correspond à l'affinité actuelle de Vex au moment de leur apparition. Peut faire apparaître une Faucheuse qui provoque les ennemis et inflige des dégâts d'attaque au corps à corps, ou un Spectre qui inflige des dégâts d'arme et ne peut pas bouger. Incarnation (arbre de compétences Vex intense) : Vex crée une explosion phasique, infligeant des dégâts aux ennemis proches et restaurant entièrement sa santé. Tant qu'elle est active, Vex peut utiliser Souffle fantomatique et gagne en vitesse de déplacement. Souffle fantomatique : lance un Souffle fantomatique de sa main secondaire, infligeant des dégâts aux ennemis proches à l'impact. Infliger des dégâts d'arme réduit le temps de recharge du Souffle fantomatique. Vous pouvez mettre fin à Incarnation plus tôt que prévu, en réinitialisant partiellement le temps de recharge. Phamilier phasique (arbre de compétences Ça sent le grabuge !) : Vex est rejointe par son sbire, Micmac. Quand il est tué, Micmac réapparaît après un temps de recharge. Appuyez sur une compétence d'action pour téléporter Micmac et infliger des dégâts dans une zone. Micmac se transforme alors en un monstre redoutable, récupérant entièrement sa santé et augmentant ses dégâts pendant une durée déterminée. L'activation de Phamilier phasique fera réapparaître Micmac s'il est actuellement mort.

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Rafa l'Exosoldat

Rafa est né et a grandi en microgravité, ce qui a gravement altéré sa densité osseuse et sa musculature, rendant sa survie impossible dans d'autres conditions. Avide de découverte, il s'engage dans la force militaire de Tediore. À l'issue d'une période de service obligatoire, son corps a été modifié pour une nouvelle sorte d'exo-combinaison. Mais en réalisant que Tediore n'avait jamais eu l'intention de mettre fin à son service, Rafa a déserté. Aujourd'hui, il est en fuite et compte bien profiter du temps qu'il lui reste avant que son ordinateur Tediore ne le mette définitivement hors d'état de nuire.

Compétences d'action : Lance Apophis (arbre de compétences Extraversion) : Équipez la Lance Apophis de Rafa, un canon à main qui réduit le maniement des armes de Rafa, mais lui permet de tirer des impulsions électriques explosives perforantes. Les charges inutilisées de la Lance Apophis sont converties en temps de recharge de compétence d'action. Appuyez sur la compétence d'action pour envoyer des impulsions électriques explosives perforantes sur les ennemis et consommer une charge, ou maintenez la compétence d'action pour charger la lance Apophis de Rafa afin d'augmenter les dégâts, la taille des projectiles et la vitesse des projectiles, en compensation des charges inutilisées. Canon Peacebreaker (arbre de compétences Agent à distance) : Rafa s'équipe d'un canon Peacebreaker monté sur l'épaule, qui tire sur les ennemis devant lui pendant une certaine durée, infligeant des dégâts d'armes cinétique. Rafa peut stopper le canon Peacebreaker plus tôt que prévu, réinitialisant ainsi partiellement le temps de recharge des compétences d'action. Lames électriques (arbre de compétences Mode temporaire) : Rafa pose ses armes et s'équipe de ses lames électriques, des lames qui infligent des dégâts au corps à corps et laissent une marque sur les ennemis à chaque fois qu'ils les blessent, avec des dégâts accrus à chaque marque. Rafa peut : Attaquer au corps à corps avec les lames électriques de Rafa. Se ruer sur l'ennemi et effectuer une attaque électrique au corps à corps. Libérer la Furie acérée, qui inflige des dégâts électriques à tous les ennemis marqués et met fin à la compétence.

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Harlowe le Gravitar

Harlowe est une ancienne scientifique de combat maliwanne, qui cherche à comprendre par tous les moyens comment fonctionne le monde. Bien que cela ait fait d'elle une paria au sein de sa famille Traunt, Harlowe a utilisé son intelligence pour apporter de nouvelles technologies et de nouveaux gadgets sur le champ de bataille en tant que Chasseur de l'Arche. L'intelligence d'Harlowe transparaît dans tout ce qu'elle fait, tout comme son enthousiasme et sa fureur de vivre. Harlowe apporte tout ce qu'elle est sur le champ de bataille, y compris sa bonne humeur. Toujours prête à donner des coups, sa force mentale est infaillible.

Compétences d'action : Accélérateur CHROMA (arbre de compétences Explosions créatives) : Lancez une poche d'énergie instable avec l'accélérateur CHROMA d'Harlowe. La poche d'énergie instable traverse les ennemis et inflige des dégâts de glace à tous les ennemis proches. Appuyer sur une compétence d'action fait exploser la poche d'énergie instable et inflige d'importants dégâts irradiants sur une large zone. Point zéro (arbre de compétences Carpe diem) : Appuyez sur la compétence d'action pour utiliser l'accélérateur HALO d'Harlowe et placer un ennemi en stase pendant une durée déterminée. Les ennemis immunisés à la stase subissent des dégâts. Si vous appuyez à nouveau sur la compétence d'action, l'ennemi en stase est projeté au sol face à Harlowe et crée une petite explosion. Le redéclenchement de la stase a un temps de recharge. Générateur de flux (arbre de compétences Brillance cosmique) : Harlowe lance son générateur de flux devant elle, qui projette un champ énergétique, infligeant des dégâts de glace sur la durée et enchevêtrant les ennemis. Les alliés à l'intérieur du champ énergétique gagnent un surbouclier. Appuyez sur la compétence d'action pour récupérer votre générateur de flux et le lancer à nouveau.

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Amon le Forgeknight

Amon a été élevé dans un culte des monstres de l'Arche, jusqu'à ce que l'Arche soit ouvert et que la créature s'en prenne à tous ceux qu'il aimait. Seul survivant, il consacre sa vie à retrouver et à tuer le plus grand nombre possible de monstres. Guerrier et poète, Amon est introspectif et inflexible dans son devoir, mais malgré son apparence de dur à cuire, il est avenant et régale souvent ses compagnons d'armes d'histoires et de conseils acquis au cours de ses voyages.

Compétences d'action : Massacre (arbre de compétences Calamité) : Amon surcharge son Poing de forgeron, obtenant une régénération de bouclier constante, des dégâts incendiaires bonus avec les armes et une vitesse de déplacement accrue. Appuyez sur la compétence d'action ou sur corps à corps pour lancer un coup de poing missile, sprinter sur l'ennemi ciblé, infliger des dégâts d'attaque au corps à corps incendiaires dans un cône à courte portée et provoquer un étourdissement. Fléau (arbre de compétences Vengeance) : Amon équipe un Bouclier de forgeron qui absorbe tous les dégâts de front sous forme de Vengeance. Dès que la jauge de Vengeance est pleine, le Bouclier de forgeron octroie une réduction des dégâts. La Vengeance s'épuise rapidement si elle n'a pas été gagnée récemment. Appuyez sur la compétence d'action pour lancer une Onde de forgeron, infligeant des dégâts d'armes explosives cryogéniques aux ennemis qu'elle traverse, consommant de la Vengeance pour augmenter les dégâts infligés. Creuset (arbre de compétences cybernétique) : Compétence avec charges (3). Amon prépare des Haches de forgeron qui peuvent être lancées et ramassées au sol pour réinitialiser le temps de recharge instantanée. Peut lancer une Hache de feu, infligeant des dégâts au corps à corps incendiaires, ou une Hache de glace, infligeant des dégâts au corps à corps cyrogéniques. Les ennemis touchés par les Haches de forgeron sont amorcés pour une certaine durée et exploseront en mourant ou subiront des dégâts par un talent de forgeron infligeant des dégâts aux ennemis à proximité.

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Des détails sur le gameplay de Borderlands 4

Anéantissez chaque combattant grâce à des compétences d'action dévastatrices qui libèrent les capacités uniques de votre chasseur de l'Arche. Créez la composition parfaite grâce à des arbres de compétences ramifiés et à une chasse au butin intense, où vous pourrez remporter des tonnes d'armes sauvages et d'équipements puissants.

Explorez un monde vaste et dangereux où sévissent des factions en guerre. Ennemis, quêtes, événements... Enfourchez votre hover bike et traversez champs, sommets et déserts, à la rencontre de personnages inoubliables. Unissez le peuple de Kairos et déclenchez une révolution, en vivant votre aventure comme vous en avez envie, pour une incroyable expérience Borderlands.

PC (Steam) : Édition Standard → 24,99 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction. Édition Deluxe → 35,99 € au lieu de 100 €, soit 64 % de réduction. Édition Super Deluxe → 46,99 € au lieu de 130 €, soit 64 % de réduction.

(Steam) : PlayStation Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Six ans après l'arrivée du dernier titre, la licence Borderlands accueillera en cette année 2025 un tout nouvel opus, à savoir, qui est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, et afin de vous préparer au mieux au lancement du jeu,, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay, son histoire mais aussi les plateformes concernées.C'est à la rentrée de cette année 2025 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir le nouvel volet Borderlands, étant donné que. Remarquons à ce sujet que celles et ceux évoluant sur la dernière-née de Nintendo devront patienter quelques semaines supplémentaires carD'après les informations partagées, Gearbox Software a décidé de laisser de côté la précédente génération de consoles puisque. De plus, et comme vous l'aurez compris,, en octobre prochain.En ce qui concerne le portage desur Nintendo Switch 2, il convient de préciser un élément important. Selon les dernières informations dévoilées par Randy Pitchford,et proposera ainsi des performances « principalement autour de 30 images par seconde avec quelques baisses lors de moments intenses, de combats intenses ou si vous jouez en multijoueur en mode portable, etc. ».Comme les précédents opus,(ou « tilleur-pilleur » dans la langue de Molière).(hors-ligne). Sur la page Steam du soft, nous pouvons lire les mots suivants :, et ce, aux commandes de l'un des quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche « en quête de richesse et de gloire »., qui est en charge d'une armée de disciples synthétiques, baptisée l'Ordre sur Kairos. Il y a également deux autres factions sur Kairos : la « Crimson Resistance », dirigée par le célèbre Claptrap, ainsi que les Rippers, qui sont fidèles à Callis, leur reine.Comme dit précédemment,. Chacun d'entre eux propose un gameplay bien spécifique, notamment en raison de leurs compétences d'action et leur arbre de compétences. Voici,(nous mettrons à jour dès que de plus amples détails auront été partagés) :, notamment le double saut, le vol planté ou encore l'esquive.pour venir à bout des nombreux ennemis et boss qui se dresseront sur notre chemin.Élément inhérent à la franchise, les joueurs et les joueuses peuvent, par ailleurs, s'attendre à être ensevelis sous une pluie de loot, à chaque affrontement. Si les développeurs n'ont pas évoqué le terme « open world » pour décrire, où il sera possible de battre divers ennemis, accomplir différentes quêtes et assister à des événements. D'ailleurs, il sera possible de s'y déplacer rapidement à l'aide de son hover bike.Rendez-vous donc en septembre (ou bien en octobre pour celles et ceux étant sur Switch 2) pour découvrir. Le titre est prévu sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :