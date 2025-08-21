Borderlands 4 vaudrait en réalité 200 euros d'après le directeur de Gearbox

Alors que la débat autour du prix de vente des jeux vidéo continue de diviser la communauté, Randy Pitchford fait une déclaration étonnante au sujet de la valeur de Borderlands 4.
Sujet polémique depuis plusieurs années, le prix d'achat des jeux vidéo ne cesse de grimper avec l'arrivée de nouvelles générations de consoles. Dans un contexte économique complexe impactant en profondeur le budget alloué aux loisirs, acheter un jeu à 70 ou à 80 euros est désormais un luxe
pour des milliers de joueurs. Pourtant, Randy Pitchord (directeur de Gearbox) avait déclaré il y a quelques semaines qu'un « vrai fan » serait prêt à dépenser 80 euros
pour jouer à Borderlands 4.
S'il est depuis revenu sur ces déclarations, il estime que la valeur du jeu serait bien supérieure aux 70 euros demandés pour en profiter.
« Je pense qu'ils pourraient demander 200 dollars pour Borderlands 4, mais j'aimerais qu'ils le donnent gratuitement »
Récemment interrogé par GamesRadar
, Randy Pitchford est revenu sur ce qu'il estime être la valeur réelle du jeu. D'après lui, l'éditeur pourrait demander 200 dollars pour le jeu
tant le contenu de Borderlands 4
est conséquent. En effet, il a déjà été confirmé que l'expérience de jeu sera plus intense, que les combats contre les boss seront plus difficiles, qu'il aurait un contenu post-lancement et plus de 30 milliards de variantes d'armes à obtenir.
Mais dans le même temps, il précise qu'il aimerait « qu'ils le donnent gratuitement, parce que tout le monde y jouerait. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais la valeur est là. »
Le temps investi sur un jeu : un facteur impactant le rapport qualité-prix du titre d'après Randy Pitchford
À l'heure actuelle, de nombreux facteurs entrent en compte pour fixer le prix de vente d'un jeu
comme le fait qu'il s'agisse d'un jeu First party, s'il dispose d'un budget de développement important ou s'il s'agit d'un jeu indépendant... Toutefois, lors du même entretien, Randy Pitchford s'est attardé sur un détail souvent sous-estimé : le nombre d'heures passées sur le jeu en question.
Même s'il est plus cher à l'achat qu'une place de cinéma, un jeu vidéo peut divertir un utilisateur pendant des dizaines, voire des centaines d'heures en fonction du contenu disponible. « Si l'on prend en compte tous les précédents jeux Borderlands, on voit des joueurs passer des milliers d'heures dans cet univers. Lorsque l'on compare le montant maximal investi au temps de divertissement, on ne peut pas trouver meilleur rapport qualité-prix, quel que soit le type de divertissement. »
Pour l'heure, rappelons que Borderlands 4 sort le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 est, quant à elle, prévue pour le 3 octobre.
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