Borderlands 4 vaudrait en réalité 200 euros d'après le directeur de Gearbox

Alors que la débat autour du prix de vente des jeux vidéo continue de diviser la communauté, Randy Pitchford fait une déclaration étonnante au sujet de la valeur de Borderlands 4.

« Je pense qu'ils pourraient demander 200 dollars pour Borderlands 4, mais j'aimerais qu'ils le donnent gratuitement »

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qu'ils le donnent gratuitement, parce que tout le monde y jouerait. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais la valeur est là.







Le temps investi sur un jeu : un facteur impactant le rapport qualité-prix du titre d'après Randy Pitchford

Même s'il est plus cher à l'achat qu'une place de cinéma, un jeu vidéo peut divertir un utilisateur pendant des dizaines, voire des centaines d'heures en fonction du contenu disponible. « Si l'on prend en compte tous les précédents jeux Borderlands, on voit des joueurs passer des milliers d'heures dans cet univers. Lorsque l'on compare

le montant maximal investi au temps de divertissement, on ne peut pas trouver meilleur rapport qualité-prix, quel que soit le type de divertissement.

»



Pour l'heure, rappelons que Borderlands 4 sort le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 est, quant à elle, prévue pour le 3 octobre.

