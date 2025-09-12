Borderlands 4 : Quelle est la meilleure classe à choisir ?

Si vous débutez votre aventure sur Borderlands 4 et que vous ne savez pas quel personnage jouable choisir, sachez que nous vous indiquons quelle est la meilleure classe.

Quelle est la meilleure classe sur Borderlands 4 ?

À lire également Borderlands 4 respec : Comment réinitialiser ses compétences ?

S Rafa Vex A Amon Harlowe

Les classes et leurs compétences d'action sur Borderlands 4

Compétences d'action de Vex : Sosie mortel (arbre de compétences Quatrième sceau) : Compétence avec charges (3). Faites apparaître un Clone phasique sbire, au choix Spectre ou Faucheuse. Les Clones phasiques perdent de plus en plus de points de vie par seconde, et leur type de dégâts correspond à l'affinité actuelle de Vex au moment de leur apparition. Peut faire apparaître une Faucheuse qui provoque les ennemis et inflige des dégâts d'attaque au corps à corps, ou un Spectre qui inflige des dégâts d'arme et ne peut pas bouger. Incarnation (arbre de compétences Vex intense) : Vex crée une explosion phasique, infligeant des dégâts aux ennemis proches et restaurant entièrement sa santé. Tant qu'elle est active, Vex peut utiliser Souffle fantomatique et gagne en vitesse de déplacement. Souffle fantomatique : lance un Souffle fantomatique de sa main secondaire, infligeant des dégâts aux ennemis proches à l'impact. Infliger des dégâts d'arme réduit le temps de recharge du Souffle fantomatique. Vous pouvez mettre fin à Incarnation plus tôt que prévu, en réinitialisant partiellement le temps de recharge. Phamilier phasique (arbre de compétences Ça sent le grabuge !) : Vex est rejointe par son sbire, Micmac. Quand il est tué, Micmac réapparaît après un temps de recharge. Appuyez sur une compétence d'action pour téléporter Micmac et infliger des dégâts dans une zone. Micmac se transforme alors en un monstre redoutable, récupérant entièrement sa santé et augmentant ses dégâts pendant une durée déterminée. L'activation de Phamilier phasique fera réapparaître Micmac s'il est actuellement mort.

:

Compétences d'action de Rafa : Lance Apophis (arbre de compétences Extraversion) : Équipez la Lance Apophis de Rafa, un canon à main qui réduit le maniement des armes de Rafa, mais lui permet de tirer des impulsions électriques explosives perforantes. Les charges inutilisées de la Lance Apophis sont converties en temps de recharge de compétence d'action. Appuyez sur la compétence d'action pour envoyer des impulsions électriques explosives perforantes sur les ennemis et consommer une charge, ou maintenez la compétence d'action pour charger la lance Apophis de Rafa afin d'augmenter les dégâts, la taille des projectiles et la vitesse des projectiles, en compensation des charges inutilisées. Canon Peacebreaker (arbre de compétences Agent à distance) : Rafa s'équipe d'un canon Peacebreaker monté sur l'épaule, qui tire sur les ennemis devant lui pendant une certaine durée, infligeant des dégâts d'armes cinétique. Rafa peut stopper le canon Peacebreaker plus tôt que prévu, réinitialisant ainsi partiellement le temps de recharge des compétences d'action. Lames électriques (arbre de compétences Mode temporaire) : Rafa pose ses armes et s'équipe de ses lames électriques, des lames qui infligent des dégâts au corps à corps et laissent une marque sur les ennemis à chaque fois qu'ils les blessent, avec des dégâts accrus à chaque marque. Rafa peut : Attaquer au corps à corps avec les lames électriques de Rafa. Se ruer sur l'ennemi et effectuer une attaque électrique au corps à corps. Libérer la Furie acérée, qui inflige des dégâts électriques à tous les ennemis marqués et met fin à la compétence.

:

Compétences d'action d'Harlowe : Accélérateur CHROMA (arbre de compétences Explosions créatives) : Lancez une poche d'énergie instable avec l'accélérateur CHROMA d'Harlowe. La poche d'énergie instable traverse les ennemis et inflige des dégâts de glace à tous les ennemis proches. Appuyer sur une compétence d'action fait exploser la poche d'énergie instable et inflige d'importants dégâts irradiants sur une large zone. Point zéro (arbre de compétences Carpe diem) : Appuyez sur la compétence d'action pour utiliser l'accélérateur HALO d'Harlowe et placer un ennemi en stase pendant une durée déterminée. Les ennemis immunisés à la stase subissent des dégâts. Si vous appuyez à nouveau sur la compétence d'action, l'ennemi en stase est projeté au sol face à Harlowe et crée une petite explosion. Le redéclenchement de la stase a un temps de recharge. Générateur de flux (arbre de compétences Brillance cosmique) : Harlowe lance son générateur de flux devant elle, qui projette un champ énergétique, infligeant des dégâts de glace sur la durée et enchevêtrant les ennemis. Les alliés à l'intérieur du champ énergétique gagnent un surbouclier. Appuyez sur la compétence d'action pour récupérer votre générateur de flux et le lancer à nouveau.

:

Compétences d'action d'Amon : Massacre (arbre de compétences Calamité) : Amon surcharge son Poing de forgeron, obtenant une régénération de bouclier constante, des dégâts incendiaires bonus avec les armes et une vitesse de déplacement accrue. Appuyez sur la compétence d'action ou sur corps à corps pour lancer un coup de poing missile, sprinter sur l'ennemi ciblé, infliger des dégâts d'attaque au corps à corps incendiaires dans un cône à courte portée et provoquer un étourdissement. Fléau (arbre de compétences Vengeance) : Amon équipe un Bouclier de forgeron qui absorbe tous les dégâts de front sous forme de Vengeance. Dès que la jauge de Vengeance est pleine, le Bouclier de forgeron octroie une réduction des dégâts. La Vengeance s'épuise rapidement si elle n'a pas été gagnée récemment. Appuyez sur la compétence d'action pour lancer une Onde de forgeron, infligeant des dégâts d'armes explosives cryogéniques aux ennemis qu'elle traverse, consommant de la Vengeance pour augmenter les dégâts infligés. Creuset (arbre de compétences cybernétique) : Compétence avec charges (3). Amon prépare des Haches de forgeron qui peuvent être lancées et ramassées au sol pour réinitialiser le temps de recharge instantanée. Peut lancer une Hache de feu, infligeant des dégâts au corps à corps incendiaires, ou une Hache de glace, infligeant des dégâts au corps à corps cyrogéniques. Les ennemis touchés par les Haches de forgeron sont amorcés pour une certaine durée et exploseront en mourant ou subiront des dégâts par un talent de forgeron infligeant des dégâts aux ennemis à proximité.

:

Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de choisir entre quatre personnages jouables, appelés les Chasseurs de l'Arche : Vex la Sirène, Rafa l'Exosoldat, Amon le Forgeknight et Harlowe le Gravitar. En débutant l'aventure, il peut être un peu difficile de savoir lequel choisir, surtout si vous désirez sélectionnerpour mettre toutes vos chances de votre côté.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin de vous aider à faire votre choix.Comme dit précédemment,offre quatre personnages jouables, et donc 4différentes les unes des autres. Chacune d'entre elles possède, bien évidemment, des compétences uniques (dites « compétences d'action », proposant des arbres distincts) et propose, de ce fait, un style de jeu bien particulier. De ce fait, il est préférable que vous choisissiez votre classe en fonction du gameplay offert par chaque Chasseur de l'Arche.Toutefois, certaines sortent un peu du lot. Que vous jouiez en solo ou bien avec des amis,est Rafa, l'exosoldat. En effet, ce dernier est plutôt polyvalent et vous permettra très certainement de vous sortir de situations difficiles. Vex la Sirène est tout aussi intéressant, dans les deux cas de figure, notamment en raison de sa capacité lui donnant la possibilité d'invoquer son sbire, Micmac. Vex est, de ce fait,. Harlowe le Gravitar et Amon le Forgeknight sont probablement en-dessous des deux autres, bien que leur style de jeu puisse être attirant pour certains joueurs.Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous apportons des informations à propos des, notamment en vous détaillant leurs compétences d'action. Cela pourrait vous être utile pour faire votre choix, au début de votre aventure :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.