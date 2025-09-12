Borderlands 4 respec : Comment réinitialiser ses compétences ?

Il est possible de réinitialiser ses points de compétences dans Borderlands 4, pour prendre un chemin différent et tester un autre build. Nous vous expliquons comment faire.

Comment respec dans Borderlands 4 ?

Utiliser une machine de respec, coût et fonctionnement

Prix en argent : le coût pour réinitialiser vos points n'est pas fixe et dépend uniquement de votre argent. Cela vous coûtera 10 % de votre richesse.

: le coût pour réinitialiser vos points n'est pas fixe et dépend uniquement de votre argent. Cela vous coûtera 10 % de votre richesse. Procédure : interagissez avec la machine pour accéder au menu de respec. Tous vos points investis dans vos arbres de talents seront remboursés.

: interagissez avec la machine pour accéder au menu de respec. Tous vos points investis dans vos arbres de talents seront remboursés. Réallocation immédiate : attention, vous devez réattribuer vos points directement après un respec. Si vous quittez le menu sans les dépenser, votre arbre restera vide et il faudra payer à nouveau.

Comment réinitialiser ses points de spécialisation ?

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Dans, chaque montée de niveau vous octroie desà investir dans vos arbres de talents. Mais si vous avez mal réparti vos points, ou si vous souhaitez tester un nouveau build, il est possible de. Cela permet de retrouver tous vos points dépensés et de les réallouer différemment, sans perdre définitivement vos progrès.Vous obtenez la possibilité de réinitialiser vos points en avançant dans la mission principale, après avoir validé plusieurs missions qui vous feront découvrir notamment les avant-postes. À partir de là, vous aurez accès aux, identifiables sur la carte grâce à une icône en forme de triangle à trois flèches.La bonne nouvelle est que vous pouvez effectuer autant de respec que vous le souhaitez, tant que vous payez les frais à chaque utilisation. Mais étant donné qu'il est assez facile de gagner de l'argent dans Borderlands 4, le respec ne sera pas trop compliqué.En plus des compétences classiques,. Pour réinitialiser ces points, vous utilisez la même machine, mais le coût n'est pas en argent : il faut dépenser de l'Grâce, vous pouvez. Qu'il s'agisse de tester un nouvel arbre de talents, d'ajuster votre build en fonction de nouvelles armes ou de corriger des choix peu efficaces,