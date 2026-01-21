Borderlands 4 : La date de la version Nintendo Switch 2 enfin connue ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 janvier 2026 à 15h14
Prévu à l'origine pour le 3 octobre 2025, le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 avait été reporté pour une durée indéterminée. Mais un site portugais aurait révélé par mégarde la date de lancement de cette version.
Borderlands 4 : La date de la version Nintendo Switch 2 enfin connue ?
Il devait arriver en octobre dernier, soit quelques semaines après les débuts officiels de Borderlands 4 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Mais suite à un « besoin d'un temps de développement et de peaufinage supplémentaire » en vue d'offrir la meilleure expérience de jeu possible, le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 avait été reporté. 

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Depuis cette annonce faite le 24 septembre 2025 sur les réseaux sociaux de la franchise, cette version destinée à la console de Nintendo n'avait pas refait parler d'elle. Mais le 20 janvier, ce portage de Borderlands 4 est revenu sur le devant de la scène en dévoilant sa nouvelle date de sortie par erreur. 

Un lancement prévu à la toute fin du mois de février ?

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La découverte a été faite sur le site d'un revendeur portugais spécialisé dans le jeu vidéo. La page de la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 indique notamment que le titre est en précommande ainsi que son prix. Ce détail n'est pas très surprenant car en France, il est également possible de précommander le jeu. Toutefois, une différence notable a été repérée par les internautes : la date de sortie présumée est très proche. 

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Quand un jeu est annoncé mais ne possède pas de date de lancement, il est fréquent d'indiquer la date du 31 décembre de l'année en cours en attendant une annonce officielle de l'éditeur ou du développeur. C'est d'ailleurs le cas sur les sites français, où le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est prévu pour le 31 décembre 2026. Mais sur le site portugais, il est indiqué que le jeu sera disponible à partir du 27 février 2026. 

La date de sortie de ce portage de Borderlands 4 n'est pas confirmée par Gearbox

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Si cette fuite pourrait confirmer l'arrivée prochaine de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2, il faut toutefois attendre la confirmation officielle de Gearbox. À l'heure où ces lignes sont rédigées, le site portugais n'a toujours pas modifié la date de sortie et il reste accessible.

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Cela signifie-t-il réellement que les futurs Chasseurs de l'Arche sur Switch 2 n'ont plus qu'un mois à patienter avant de profiter du titre ? Il y a fort à parier que la réponse sera donnée dans quelques jours...
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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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