Borderlands 4 : Les joueurs réclament le retour des machines à sous



modifié le 19 septembre 2025 à 20h52 Publié par Florian Lelong modifié le 19 septembre 2025 à 20h52

Depuis sa sortie le 11 septembre 2025, Borderlands 4 fait beaucoup parler de lui. Une semaine seulement après le lancement, certains joueurs ont déjà terminé l'histoire principale et se penchent désormais sur les forces et faiblesses du looter-shooter de Gearbox. Parmi les sujets qui agitent la communauté, une demande revient avec insistance, le retour des machines à sous.