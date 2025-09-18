Borderlands 4 : Les joueurs réclament le retour des machines à sous

Depuis sa sortie le 11 septembre 2025, Borderlands 4 fait beaucoup parler de lui. Une semaine seulement après le lancement, certains joueurs ont déjà terminé l'histoire principale et se penchent désormais sur les forces et faiblesses du looter-shooter de Gearbox. Parmi les sujets qui agitent la communauté, une demande revient avec insistance, le retour des machines à sous.
Un argent jugé inutile dans Borderlands 4
Pour de nombreux joueurs, la monnaie de Borderlands 4
n'a tout simplement pas assez d'utilité. Sur Reddit
, l'utilisateur Cadwae explique que les machines à sous « n'étaient pas seulement un bon moyen de dépenser son argent pour tenter d'obtenir des légendaires, mais aussi une activité amusante en attendant un ami
». Ce point de vue reflète une frustration partagée : l'absence d'un véritable money sink
, c'est-à-dire d'un mécanisme permettant de donner de la valeur à l'argent accumulé.
D'autres membres de la communauté estiment qu'il n'y a rien de choquant à introduire une forme de jeu d'argent fictif dans un titre classé mature
. L'utilisateur Sactown résume ainsi la situation : « Les gens s'inquiétaient vraiment de miser de l'argent factice dans un jeu pour adultes où je passe mon temps à faire exploser des têtes ?
» Un avis qui illustre bien la division entre ceux qui craignent la banalisation du jeu d'argent et ceux qui y voient simplement un divertissement supplémentaire.
Les alternatives proposées par Gearbox
Dans Borderlands 4
, l'argent a malgré tout quelques usages. On retrouve par exemple le Distributeur Ultime au marché noir de Maurice
, qui permet d'acheter des légendaires, ou encore la machine de respec
, offrant aux joueurs la possibilité de modifier leurs builds contre une partie de leurs économies
.
Le titre introduit également la machine Big Encore de Moxxi
, qui autorise le respawn d'ennemis nommés et de boss pour faciliter le farming. Mais là encore, les frais associés ne sont jamais assez élevés pour constituer un véritable système de régulation économique. Résultat, de nombreux joueurs continuent de considérer la monnaie du jeu comme sous-exploitée.
Un débat déjà présent dans la saga
Cette discussion n'est pas nouvelle. Déjà en 2022, à la sortie de Tiny Tina's Wonderlands, certains joueurs réclamaient l'ajout de machines à sous, sans succès. La mécanique avait pourtant marqué les précédents volets tels que Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel et Borderlands 3, qui intégraient tous des machines à sous, souvent associées à Moxxi.
Si le retour de cette fonctionnalité dans Borderlands 4 semble aujourd'hui incertain
, les joueurs gardent espoir que Gearbox introduise de nouveaux moyens de donner un sens à l'argent. Cela pourrait se faire par le biais de DLC ou de futures mises à jour gratuites.
En attendant, la communauté reste divisée et certains regrettent un élément iconique de la série, tandis que d'autres estiment que les solutions actuelles suffisent. Quoi qu'il en soit, ce débat illustre parfaitement la relation passionnée entre les fans et une licence qui continue de susciter des attentes élevées.
commentaire (1)
Encore un moment de détente qui nous est enlevé. Quel plaisir c'était de recevoir une grenade en récompense quand nos potes étaient AFK !